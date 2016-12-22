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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"АкТех" и "ЗВЕРЬ" завоевывают Дальний Восток
Горнодобывающая компания «Дальполиметалл» (Приморский край) в 2014 году взяла на себя функцию дилера на Дальнем Востоке ведущего российского производителя стартерных аккумуляторных батарей - компании «Аккумуляторные технологии».
- Появление в Дальневосточном регионе крупного дилера «АкТех» - вполне рыночное решение, - говорит генеральный директор ОАО «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ. - Оно призвано ускорить импортозамещение аналоговых товаров на этом рынке более дешевой и не менее качественной отечественной продукцией. До сих пор продажа аккумуляторов российских заводов-изготовителей на Дальнем Востоке составляла незначительную долю по сравнению с импортными. Мы предлагаем широкий ассортимент аккумуляторов «АкТех» для различных уровней нагрузки, условий применения и бюджета. Они предназначены для любых видов техники, включая легковые, грузовые автомобили, спецтехнику, суда. И хотя реальные поставки в регион аккумуляторов «АкТех» «Дальполиметалл» начал не так давно - в январе этого года, его крупными клиентами уже стали несколько известных дальневосточных компаний.
Секрет быстрого завоевания рынка в дилерском центре ОАО «Дальполиметалл» объясняют использованием в производстве российских аккумуляторных батарей инновационных технологий. Они позволили «АкТех» создать тип батарей, отвечающих условиям эксплуатации на территориях с резко континентальным климатом и большими перепадами температур, чем отличаются многие дальневосточные регионы. Отечественные аккумуляторы отличаются надежностью, долговечностью, устойчивостью к глубоким разрядам, высокими пусковыми токами.
С 10 марта этого года ассортимент аккумуляторов, предлагаемых на Дальнем Востоке дилерским центром ОАО «Дальполиметалл», пополнился азиатской линейкой «АКТЕХ-Asia» и «ЗВЕРЬ-Asia». Эти аккумуляторы адаптированы к японским автомобилям, популярным в Дальневосточном регионе, и, что весьма важно, соответствуют требованиям японского индустриального стандарта (JIS).
- Аккумуляторы этих типов специально разработаны для автомобилей, производимых в странах Азии, - говорит специалист центра Анастасия ПОЛЕТАЕВА. - Пониженное сопротивление электролита, великолепные пусковые характеристики, стойкость к саморазряду гарантируют их надежность и отменное качество. Заложенные в них инновационные решения гарантируют отличные рабочие показатели как в летний, так и в зимний периоды. Аккумуляторы «АКТЕХ Азия» и «ЗВЕРЬ-Asia» выпускаются разной емкостью - 45, 65, 70 и 90 Ач.
На всю реализуемую дилерским центром «Дальполиметалл» продукцию предоставляется гарантия от 12 до 36 месяцев.
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