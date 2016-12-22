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ГК "Петропавловск" выбирается из долговых тисков
В ноябре прошлого года совет директоров золотодобывающего альянса «Петропавловска» принял решение вновь назначить Масловского гендиректором компании и ввести его в совет директоров золотодобытчика. Его задача - спасти компанию от вероятного банкротства и сконцентрировать работу на наиболее значимых направлениях.
Досье «Дальневосточного капитала»: Основные активы «Петропавловска» сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-обогатительных комбината: «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын». Группа также создает комплекс предприятий черной металлургии на территории Амурской области и Еврейской АО.
План Sapinda отвергнут
Год назад - в апреле 2014 года - ГК «Петропавловск» объявила, что может нарушить ковенанты по кредитам Сбербанка и ВТБ, тестирование которых должно начаться в декабре, а также вряд ли сможет рассчитаться с держателями облигаций в феврале 2015 года. В сентябре компания предложила держателям бондов обменять их на новые с погашением в октябре 2019 года и со ставкой купона значительно выше прежних 4% - 7,5% годовых.
Параллельно консорциум инвесторов во главе с инвестфондом Sapinda (фонд представляет интересы 10,7% акционеров, в том числе инвестфонд Altera Capital бывшего замминистра экономики РФ Кирилла АНДРОСОВА) предложил свою схему реструктуризации. Консорциум объявил, что готов выкупить допэмиссию на сумму $150-250 млн при условии, что средства пойдут на погашение облигаций компании в размере $310,5 млн, а его доля в «Петропавловске» вырастет до 80%.
Досье «Дальневосточного капитала»: Акционерный капитал Petropavlovsk состоит из 197,64 млн акций. Основными акционерами Petropavlovsk Plc по состоянию на 4 июля 2014 года являются фонд Vanguard Precious Metals & Mining - 3,97%, Norges Bank - 6,99%, Van Eck Associates Corp - 6,31%, Schroders Plc - 5,09% - и Питер Хамбро, один из основателей, - 3,43%.
В феврале этого года в сообщении Petropavlovsk появилась информация, что совет директоров отвергает план рефинансирования, предложенный Sapinda. Акционеры Petropavlovsk большинством голосов приняли схему, которая подразумевает дополнительную эмиссию 1,097 млрд новых акций по 5 пенсов, а также выпуск конвертируемых в акции облигаций на общую сумму в $100 млн со сроком погашения в декабре 2019 года. К середине марта компания получила от акционеров заявки на 35,35% акций дополнительной эмиссии. Глава совета директоров компании Питер ХАМБРО и гендиректор Павел Масловский планируют выкупить акций на $30 млн и в результате получить 11,06% в расширенном капитале компании.
Область поддержит «Петропавловск»
В 2014 году «Петропавловск» сократил производство золота на 15,7%, до 19,44 тонны. Такое снижение объясняется продажей в 2013 году активов компании с добычей золота на россыпных месторождениях, а также низким содержанием драгметалла в руде месторождений Пионер и Покровское. В ноябре «Петропавловск» подписал соглашение о продаже 95,7% акций ОАО «Золотодобывающее предприятие «Коболдо» в Амурской области компании ООО «Россзолото». Сумма сделки составила 1 млрд рублей (около $21,8 млн), хотя на тот момент активы «Коболдо» оценивались в $43,6 млн. Средства от продажи компания направила на погашение долга. Тем не менее неаудированная чистая задолженность компании к концу 2014 года составила $922 млн, т. е. за год уменьшилась на $36 млн.
В интервью «Интерфаксу» Павел Масловский, говоря о ближайших планах, сказал, что работа будет в равной степени сконцентрирована на всех действующих проектах: Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. Не останется без внимания и строительство автоклавного комплекса. «Мы замедлили его строительство, но не похоронили, стараемся оптимально поддерживать уже сделанное и продолжать ту работу, которая не требует крупных инвестиций», - сказал Масловский.
Стоит отметить, что себестоимость добычи унции золота у «Петропавловска» в прошлом году оказалась ниже $900 за тройскую унцию, т. е. не самая высокая в регионе. Правительство Амурской области пообещало предоставить льготы на имущество для приоритетных инвестпроектов ГК «Петропавловск», в том числе для Албынского и Маломырского.
По словам министра экономического развития Приамурья Василия ОРЛОВА, техническая готовность проекта Албынского золоторудного месторождения составляет 98%, Маломырского - более 90%. Выход Албынского золоторудного месторождения на полную мощность - 7 тонн золота в год - ожидается в 2019 году. К 2021 году ожидается выход Маломырского рудника на добычу 4,85 тонны золота в год.
Павел Масловский подчеркнул, что не ограничит свое участие в работе группы «Петропавловск» только золотодобывающими проектами. Он намерен влиять и на проект горно-металлургического кластера.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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