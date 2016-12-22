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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке золотой прогноз оправдался
Как отметил глава Союза золотопромышленников Сергей КАШУБА, результат был вполне ожидаемым. Хотя в первой половине года Союз золотопромышленников прогнозировал снижение производства золота в России в 2014 году по сравнению с 2013 годом в пределах 5% - до 241 тонны - в связи с переносом ряда крупных проектов на более поздний период. Но ослабление рубля позволило отечественным золотодобывающим компаниям получить некоторый запас прочности.
Этот запас сохранится на протяжении всего 2015 года, прогнозирует председатель Союза золотопромышленников, но его влияние будет постепенно сходить к нулю и исчерпается к первой половине 2016 года. В этом году еще стоит ждать инвестиций в освоение новых проектов, но не таких значительных, как прежде, считает он.
Досье "Дальневосточного капитала": Непосредственно добыча золота в 2014 году выросла на 7,7% - до 232,186 тонны, переработка ломов и отходов - в 2 раза и составила 35,812 тонны, попутное производство выросло на 1,5% - до 16,24 тонны. Производство золота в концентратах, которые были поставлены на экспорт для дальнейшей переработки, увеличилось на 7,2% - до 5,796 тонны.
Чукотка вновь стала лидером региона
По итогам прошлогоднего золотодобывающего сезона дальневосточники вновь вошли в рейтинг самых добывающих регионов страны, уступая лидерство лишь Красноярскому краю. Но среди 6 основных субъектов золотодобычи в ДФО произошла рокировка: первенство вновь перешло к Чукотке, которая лидировала в производстве золота в 2009 и 2010 годах. В последующие 2011-2013 годы ЧАО резко сократил добычу и уступил лидерство Амурской области. Кстати, исторический максимум золотодобычи на Чукотке пришелся на 1974 год - 35,4 тонны.
Благодаря вводу новых проектов, в течение последних двух лет Чукотка ежегодно наращивала добычу на треть, и по итогам прошлого года ее компании добыли 32 тонны золота. Рост 2014 года обеспечили в основном месторождение Майское (ОАО «Полиметалл»), где в 2013 году была запущена обогатительная фабрика, и рудник Двойное канадской корпорации «Кинросс Голд». Майское и Двойное обеспечили 5,8 и 10 тонн золота соответственно. Другая компания «Кинросс Голд» - ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» - добыла на месторождении Купол 11,5 т золота. Россыпники совокупно добыли 2,28 тонны золота.
Амурскую область подвел «Петропавловск»
Недропользователи Амурской области, державшие три года первенство в округе по добыче золота, в 2014 году сократили добычу на 3,8%, получили 29,5 тонны золота, недотянув до плановых 30 тонн. Причина хоть и небольшого, но провала кроется в финансовых проблемах основного производителя золота - компании «Петропавловск». «Петропавловск» едва избежал серьезных проблем из-за роста издержек вследствие увеличения задолженности, комментируют проблемы компании специалисты. Объемы ее производства упали за год на 2 тонны.
Потери, которые понес «Петропавловск», не были компенсированы другими производителями. Второй крупный добытчик рудного золота Амурской области - «Березитовый рудник», входит в группу Nordgold, - повысил производство на 300 кг и добыл 4,3 тонны золота. Для россыпников сезон оказался успешнее предыдущего, они намыли 7,2 тонны золота. В итоге в прошлом году область потеряла региональное лидерство. Впрочем, представители правительства Амурской области надеются, что отрасль избежит сильного регресса, т. к. руководство «Петропавловска» активно занимается оптимизацией производства, и ожидают в будущем стабильного производства золота.
Колымский скачок и хабаровский провал
Стабильно третью строчку в рейтинге золотодобывающих регионов Дальнего Востока последние годы занимала Якутия, но в этом году ее потеснила Магаданская область. Республика Саха (Якутия) повысила производство золота в 2014 году только на 5,5% - до 23,5 тонны, Магаданская - на 12,6%, до 24,1 тонны.
Добыча рудного золота в Якутии осталась на уровне 2013 года - 11,520 тонны, а из россыпей - выросла на 11,6%, до 12,012 тонны. Проблемой для недропользователей, особенно для малых и средних предприятий, стали недоступность кредитных ресурсов из-за роста ключевой ставки Центробанка и ужесточение требований банков к залогам, отметили в республиканском правительстве. По этой причине 2015 год может стать еще более провальным для отрасли, ожидаемое снижение добычи может достигнуть 4,5 тонны к уровню 2014 года.
В Магаданской области в прошлом году добыча выросла на 2,783 тонны, преимущественно за счет рудного золота. Добычу нарастили месторождения, входящие в Омолонский хаб группы компаний Polymetal International Plc, - Сопка Кварцевая, Дальнее и цокольная зона Кубакинского месторождения.
«Полиметалл» сохранил хорошую производственную динамику и свой первоначальный план перевыполнил на 5%. Но дальнейшие планы компании направлены на сворачивание части дальневосточных проектов, правда в основном в Хабаровском крае. В сентябре прошлого года об этом СМИ заявил генеральный директор компании Виталий НЕСИС. Так, принято окончательное решение отказаться от расширения разработки месторождения золота Албазино. «Второй очереди не будет, - сказал Несис, - потому что весь горный план переработан так, чтобы работать на существующих мощностях». Будут сокращены также работы по развитию золоторудного проекта «Кутын», но в то же время начнется разработка проекта «Светлое». Приоритет же «Полиметалл» отдает развитию купленного в Казахстане масштабного проекта «Кызыл», строить его компания начнет в 2016 году.
Хабаровский край в 2014 году снизил добычу золота на 1%, она составила 20,5 тонны. Падение произошло не за счет «Полиметалла», а по итогам работы других производителей. Министр природных ресурсов края Василий ШИХАЛЕВ отметил ухудшение горно-геологических условий по ряду месторождений в связи с их выработкой. На плановые показатели не вышло ООО «Белая Гора» (входит в компанию Highland Gold Романа АБРАМОВИЧА) из-за низкого процента извлечения металла из руды. В связи с падением содержания золота в руде снизило добычу другое предприятие Highland Gold - ЗАО «Многовершинное». Обеспеченность запасами руды на месторождении Таас-Юрях, принадлежащем ООО «Амур Золото» (ГК «Русская платина»), составляет всего один год.
Камчатский рекорд
Камчатский край в прошлом году пошел на личный рекорд: недропользователи края увеличили добычу золота на 72%. Всего было добыто 4,367 тонны золота, в основном рудного, доля россыпного составила 74,53 кг. В последнее время в крае заработали три золоторудных проекта: «Асачинский», «Золотой» и «Кунгурцевский».
Добычу золота на Камчатке ведут шесть предприятий: ЗАО «Корякгеолдобыча», ОАО «Золото Камчатки» (оба принадлежат ГК «Ренова»), ЗАО «Тревожное зарево» (Trans-Siberian Gold), ГГП «Северное», ОАО «А/С Камчатки» и ООО «Карагинская ГК». Из них значительная доля пришлась на британскую Trans-Siberian Gold (TSG), которая осваивает месторождение Асачинское. По итогам прошлого года она увеличила производство золота на 23,1% - до 1,135 тонны. Помимо Асачинского TSG на Камчатке осваивает месторождение Родниковое, которое находится в стадии геологоразведки.
Событие года: Наталка оказалась беднее
Событием года в области золотодобычи в регионе стало решение Polyus Gold вновь отложить запуск месторождения Наталкинского в Магаданской области, лицензия на него принадлежит ЗАО «Рудник им. Матросова», - теперь на неопределенный срок. И хотя такое решение принимается не впервые, на этот раз оно связано с куда более вескими причинами - значительным снижением запасов месторождения: после детальной оценки геологоразведочных работ они сокращены на 55-65%.
- Для региона, конечно, это будет чувствительно: недобыча металла - это недозанятость людей, недополучение налогов, - комментирует оценку государственной комиссии по запасам глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. - Это месторождение лишний раз показывает, что нельзя не воспринимать серьезно те проблемы, о которых предупреждали специалисты, не стоит заниматься гигантоманией.
Но, согласно экспертным мнениям, Наталка даже переоцененная остается достаточно крупным месторождением, интересным для инвестиций, одним из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире. В прошлом году появились слухи об интересе к ней китайских инвесторов. Вообще, Китай в последние годы проявил себя в мире как один из крупнейших инвесторов в горнорудную отрасль. Теоретически вполне возможна комбинация, когда китайцы могут получить до 25% в Наталкинском месторождении, считает Кашуба. По российскому законодательству иностранный инвестор не может иметь большую долю в стратегических месторождениях, к которым относится Наталкинское в Магаданской области.
- Основная проблема с Наталкой сейчас - это оценка ее стоимости, - рассказал Сергей Кашуба агентству «ПРАЙМ». - Я думаю, что именно для этого китайцы туда высадили целый десант своих геологов и горняков на вертолетах. Причем это сделала компания из первой тройки лидеров отрасли Китая. Так что оценка месторождения уже идет, и определенная логика участия китайских компаний в этом проекте есть, в этом случае его можно будет запустить при меньших капитальных затратах, остановившись только на переделах гравитации и флотации, а сами концентраты - отправлять на переработку в Китай, что с точки зрения экономики проекта вполне логично.
Ждем продолжения роста
Руководство Минприроды имеет весьма оптимистичный взгляд на 2015 год:
- Думаю, в 2015 году мы преодолеем отметку в 300 тонн годовой добычи золота, - сказал министр природных ресурсов РФ Сергей ДОНСКОЙ. - Это произойдет прежде всего благодаря вовлечению в разработку золоторудных месторождений на Дальнем Востоке и на юге Сибири, сегодня Россия занимает вторую строчку в мире по запасам золота - 1970 тонн.
В то же время подножку может поставить цена на золото. В прошлом году золоту не удалось преодолеть падающий тренд, который начался в конце 2011 года. Росту добычи золота, продолжающемуся на протяжении всего этого отрицательного тренда цены, мы обязаны накопленным тогда инвестициям, считают эксперты. Сегодня золото торгуется ниже уровня $1200 за тройскую унцию, и для многих компаний это предел рентабельности. Чем дольше рынок будет находиться ниже этого ценового диапазона, тем больше предприятий будет останавливаться, считает Сергей Кашуба, и хуже всего придется тем, у кого в разработке всего одно месторождение. Легче будет рудным предприятиям с сезонным производством, кто, например, перерабатывает руду методом кучного выщелачивания. Будет легче россыпникам - сезонным старательским артелям.
В этих условиях, считает эксперт Михаил ЛЕСКОВ, увеличивается число сделок по слиянию и поглощению. В прошлом году состоялась сделка по продаже «Петропавловском» своих россыпных активов в «Коболдо». 2015 год не станет исключением, много таких сделок ожидается в секторе мелких и средних компаний.
Прогнозы за пределами 2015 года неоднозначны. Магаданская область в 2015 году рассчитывает увеличить добычу золота на 5,6% и добыть не менее 24,5 тонны золота. Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии области, это минимальный планируемый уровень добычи, который не учитывает показатели месторождения Павлик в Тенькинском районе (проект инвестиционной компании «Арлан»). Горно-обогатительный комбинат на Павлике уже заработал в пусконаладочном режиме и в этом году намерен добыть не менее одной тонны золота, а при выходе на проектную мощность - добывать до 6 тонн золота в год. Эти надежды области связаны с тем, что к концу 2015 года будет построена ЛЭП для обеспечения электроэнергией Яно-Колымской золоторудной провинции, расположенной на территории двух субъектов - Магаданской области и Республики Саха (Якутия). Из 14 месторождений, обнаруженных в Яно-Колымской золоторудной провинции, девять находятся на территории Магаданской области. Запасы только магаданского золота составляют здесь более 5 тысяч тонн, включая запасы двух крупнейших месторождений - Наталкинское и Павлик.
Правительство Чукотского АО ожидает, что в 2015 году объем добычи золота в округе сохранится на прошлогоднем уровне. По мнению начальника отдела недропользования департамента промышленной политики правительства Чукотского АО Татьяны КАШИРИНОЙ, к 2019 году Чукотка может выйти на ежегодную добычу 30-39 тонн золота, хотя 32 тонны, добытые в прошлом году, уже позволяют считать рубеж преодоленным. Дальнейший рост возможен при условии ввода в промышленную эксплуатацию двух новых золоторудных месторождений - Клен и Кекура, расположенных в неосвоенных, труднодоступных районах. Их ввод ожидается до 2017 года. Что касается россыпной золотодобычи, то она на Чукотке сохранится на уровне 1,9-2 тонн в год, считает Татьяна Каширина.
В Якутии, как уже отмечалось, прогноз золотодобычи на этот год остается напряженным, но в дальнейшем должен улучшиться в связи с ожидаемым запуском компанией Polyus Gold проекта кучного выщелачивания на месторождении Куранах объемом до 100 млн т руды. ТЭО проекта будет готово к концу 2015 года, а сам проект может быть реализован несколькими стадиями в 2016-2019 годах. Ожидается, что производство золота на месторождении вырастет примерно на полторы тонны. Правительство Якутии рассчитывает в ближайшую пятилетку на освоение золоторудных месторождений Гросс (компания Nordgold) и Нежданинское (Polyus Gold). Освоение этих проектов в совокупности позволит Якутии к 2019 году увеличить добычу золота до 24 тонн.
Самые высокие заявки на лидерство по добыче золота, причем не только среди добывающих регионов Дальнего Востока, но в целом в России, у Камчатского края. Правда, они тоже простираются за пределы 2015 года. Так, к 2020 году край намерен подняться с тринадцатого места в рейтинге российских регионов по объемам золотодобычи в пятерку лидеров. В 2017 году на Камчатке возможен рост добычи до 10 тонн, а к 2020 году - до 15-20 тонн. Притом что по итогам 2014 года добыто 4,3 тонны, считает губернатор края Владимир ИЛЮХИН. В 2016 году намерены начать добычу на месторождении Озерновском ОАО «Сибирский горно-металлургический комбинат» (СиГМА) и на Родниковом - компания Trans-Siberian Gold. В 2017 году «Золото Камчатки» обещает запустить месторождение Бараньевское.
Ряд экспертов, выступивших в декабре 2014 года на конференции «Майнекс Евразия», считают, что Россию ожидает рост инвестиций в горные проекты, без чего невозможно поступательное движение в отрасли. Девальвация рубля поддержала инвестиционную привлекательность российских проектов отрасли в условиях низких цен на драгметалл.
Положительную роль должна сыграть активность Роснедр и Минприроды по совершенствованию законодательной базы для российского недропользования. «Приняты нормативные документы, которые позволяют активнее привлекать инвестиции в геологоразведку и способствуют созданию в стране юниорных компаний, - отмечает руководитель Союза золотопромышленников. - Хотя мы по-прежнему пока сильно отстаем от более развитых горных юрисдикций мира». Для предприятий Байкальского региона и Дальнего Востока приняты налоговые послабления, связанные с разработкой новых месторождений на труднодоступных территориях.
Россия без привлечения инвесторов, в том числе китайских, не сможет развивать минерально-сырьевые проекты на Дальнем Востоке, сообщил журналистам замминистра природных ресурсов Денис ХРАМОВ в октябре прошлого года в рамках китайской горнометаллургической выставки China Mining. По его словам, если раньше у российской стороны были сомнения в том, достаточно ли компетентны китайские специалисты, то после этого форума они развеялись. В Китае есть масштабное производство достаточно продвинутого оборудования для выполнения геологоразведочных работ мирового уровня. Чиновник Минприроды сказал, что Россия заинтересована в передаче китайцам потенциально перспективных участков, на которых еще не были открыты месторождения. Страна недавно реализовала принцип заявителя, позволяющий брать поисковые лицензии на участки с наличием ресурсов категории P3 без конкурса.
Доля западных инвесторов в российских золотых проектах будет уменьшаться и постепенно замещаться китайцами, сказал по итогам китайского горного форума руководитель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба, подчеркнув, что процесс будет долгим - от 5 до 10 лет. Скорее всего, он начнется с нескольких «пилотных» проектов, по 2-3 в Байкальском регионе и в регионах Дальнего Востока.
Китайцы, по его мнению, считают идеальными условиями вхождения на наш рынок получение активов в полную собственность либо владение не менее 51%, обеспечение прав на полный или не менее 50% вывоз сырья для дальнейшей переработки у себя на территории, комплектование российско-китайских предприятий за счет привлечения китайской рабочей силы и использование в процессе добычи китайской горной техники и оборудования.
Все еще серьезным препятствием для крупных инвестиций в золотодобывающую отрасль пока остается наличие порога в 50 тонн запасов золота по стратегическим месторождениям, а также ограничение участия для иностранцев в контролируемых иностранными государствами компаниях, считает эксперт.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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