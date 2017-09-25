|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Октября, 18:26 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси
В природе много необъяснимого, как это обстоит с известной дальневосточной сардиной иваси, которая то резко исчезает, то неожиданно появляется. Такие загадки являются сюрпризами.
На вопросы «Дальневосточного капитала» об иваси и освоении рыбных богатств дальневосточных морей ответил заместитель директора, заведующий научно-исследовательским отделением сырьевой базы морского и океанического рыболовства ФГБНУ «ТИНРО-Центр» кандидат биологических наук Игорь МЕЛЬНИКОВ:
- Игорь Владимирович, чем сегодня объясняется новое появление сардины иваси в дальневосточных морях? И насколько ее нынешний приход может быть долговременным?
- Точную периодичность этого явления сегодня никто не знает, как, по существу, и причин. В прошлое появление иваси на Дальнем Востоке работала огромная международная десятилетняя научная программа, и на какие-то вопросы ответы были получены. Но они так и не позволили с высокой точностью прогнозировать новые вспышки роста ее популяции. То есть мы знаем примерную периодичность появления сардины, но причин до конца не знаем. У каждой группы ученых есть свои гипотезы, связанные с изменением течений, выносом молоди рыбы в продуктивные районы и так далее. Тем не менее примерно раз в тридцать лет сардина увеличивает численность и возвращается к нашим берегам.
- Известно, что пока отслеживались всего два явных периода ее появления.
- Да. И именно с периодичностью примерно тридцать лет. Первый - в тридцатые-сороковые годы прошлого столетия (вылов всеми странами достигал 2,8 млн т), и второй (последний) охватил 1970-е -1980-е годы и закончился в 1992-м, после чего ее в наших водах уже не было (максимальный вылов всеми странами в 1988 г. - 5,5 млн т, отечественный - 860 тыс. т).
Но четыре года назад она снова появилась. Я думаю, что это связано не с каким-то отдельным климатическим циклом, а с совпадением нескольких коротких 4-6-летних и длинных циклов. В результате наложения таких природных циклов и возникают условия, способствующие повышению запасов этой рыбы. Причем с иваси это происходит быстро - всего за несколько лет она буквально заполняет всю северную часть Тихого океана. Впрочем, и исчезает так же быстро.
- А у берегов Приморья?
- Есть данные, что ее численность в Японском море сейчас тоже начала увеличиваться. Здесь до последнего времени рост ее популяции сдерживался интенсивным промыслом молоди корейскими и японскими рыбаками. Но в 1980-е - начале 1990-х гг. у приморских берегов промысел иваси был хорошим, и, по-видимому, в этот раз сардина здесь тоже появится. Если уже не появилась. К сожалению, на проведение исследований по этому объекту в Японском море нам не хватает средств. На 2018 г. эти исследования вновь не запланированы.
Если вспомнить старые времена, то иваси ловили прямо под Владивостоком - в заливе Петра Великого. И сразу же поставляли на рыбокомбинат, где с ходу делались пресервы. Если иваси восстановится в Японском море, то далеко ходить за ней не надо будет.
- Эта вспышка роста популяции только начинается? И на какой срок этот объект станет привлекателен для активного лова?
- Сейчас - только начало периода. И, по моему мнению, если вспышка затронет и Японское море, и остальное наше тихоокеанское побережье, то самый благоприятный период продлится от десяти до пятнадцати лет. Если же она будет только «тихоокеанской», тогда удобный период окажется несколько короче. Я думаю, что в ближайшие годы рыбаки могут уверенно рассчитывать на этот ресурс, который будет достаточно велик, и мы будем наблюдать дальнейший его рост.
- Судя по прошлому году, наши рыбаки к возвращению иваси оказались не готовы.
- Добыча сардины у нас регулируется в рамках возможного вылова (ВВ), как и других пелагических объектов - сайры, скумбрии, тихоокеанского кальмара. На них общий допустимый улов (ОДУ) мы не устанавливаем. Это виды, приходящие к нам из Тихого океана и сопредельной зоны Японии. Объемы по ним мы определяем исходя из численности прогнозируемых подходов и предполагаемых возможностей рыбаков (с некоторой прибавкой для обозначения перспектив вылова). Если понадобится, то можем их и увеличивать.
Но в прошлом году по пелагическим видам вылов сайры составил всего 12 тысяч тонн, или 6% от рекомендованных к освоению объемов, сардины иваси - около 7 тысяч тонн (13%) и скумбрии - 8 тысяч (около 8%). По иваси в прошлом году работал только «Доброфлот», и выпущенная им продукция, насколько я знаю, уже давно разошлась по потребителям.
- То есть рыба есть, а ловить некому?
- Если сравнивать с прошлым периодом, то, во-первых, тогда было мало сельди, и сардина в некоторой степени заменила ее на нашем рынке. Она похожа по вкусу, хотя даже в большей степени полезна - в ней гораздо больше незаменимых аминокислот, чем в селедке, да и по вкусу мне лично, например, больше нравится сардина.
Во-вторых, в прежнее время у нас был достаточно хорошо развит кошельковый промысел, который позволял брать сардину таким образом, что из нее можно было делать пищевую продукцию - эта рыба довольно нежная, поэтому ловить ее нужно аккуратно и обрабатывать очень быстро. Трал для ее добычи не совсем подходит - кошелек лучше. Но кошельковый промысел в России сейчас не развит. Один кошелек сегодня стоит гораздо дороже трала - больше миллиона долларов, и закупать снасти приходится за границей.
В прошлом году одна из компаний пыталась ловить кошельком, но - навыки и специалисты потеряны. Тот же «Доброфлот» работал тралом и делал из сардины традиционные пресервы.
В-третьих, существенно изменилась структура добывающего флота - почти не осталось плавбаз, которые могут обеспечить экспедиционный промысел, быструю приемку сырца у мелких судов и его глубокую переработку.
- А поврежденную рыбу - на техсырье?
- Здесь ничего страшного нет. Японцы около 90% сардины используют исключительно для производства рыбьего жира и муки. Это очень хорошее сырье для этих целей, особенно с учетом планируемого развития аквакультуры - ведь эти продукты - основа высококачественных рыбных кормов.
Сейчас у нас предпринимаются усилия по развитию береговой переработки иваси на заводах Южных Курил. Они больше ориентируются на скумбрию, но берут на обработку и сардину. Планируют развитие береговой переработки и на Сахалине, в промысле задействованы обе плавбазы.
Но вряд ли в этом году иваси будет выловлено больше 10-15 тысяч тонн. Рыбаки сегодня предпочитают ловить скумбрию, которая удобнее с точки зрения хранения сырья и обработки. И это - традиционный объект, который можно ловить тралом. Только если скумбрия пойдет вниз, тогда они переключатся на сардину. А скумбрия сейчас подходит к пику численности, и ее достаточно много. Ее можно ловить эффективно, хотя есть некоторое ограничение по флоту, поскольку, чтобы поймать такую быструю рыбу, нужны новые суда, хорошего технического состояния, с чем сегодня есть проблемы.
Сдерживает рост промысла таких объектов, как сардина, и то, что у нас еще довольно много минтая. Флота не хватает, а более ценного сырья достаточно много. Одного минтая больше миллиона тонн ловят только в Охотском море. И он уже имеет свой устойчивый рынок. Кроме того, это более технологичный продукт, из которого можно делать разные продукты и, что особенно ценно, поставлять на экспорт.
Я не думаю, что у нас на экспорт будет идти сардина или скумбрия. Этой рыбы и в Японии, и на других азиатских рынках и без нашей достаточно. Поэтому рыбаки, прежде всего, продолжат ловить «одируемые» валютоемкие объекты, и только по остаточному принципу будут переходить на промысел пелагических объектов, в том числе и иваси.
Трудно сказать, готов ли наш рынок сегодня к принятию таких больших объемов сардины, которые появились. Конечно, «Доброфлот» свой улов минувшего года продал. Но если все рыбаки, как эта компания, «навалятся» на иваси, то других выходов, кроме их береговой обработки, сейчас нет. Плавбаз сегодня на Дальнем Востоке осталось всего две, и они в работе.
Достаточно сказать, что сардину и скумбрию в прошлом году у нас ловило всего пять-шесть судов.
- То есть иваси - только для внутреннего рынка?
- Сардина и в прошлые годы была только для внутреннего рынка, и сейчас. Все пелагические рыбы идут только на внутренний рынок. Даже японские рыбаки, которые сейчас ловят их за пределами своей экономзоны, сдают сырец на наши суда, т.е. эта рыба придет на российский рынок.
Для рыбаков сардина непривлекательна и по другой причине. Проходило уже несколько больших отраслевых совещаний, на которых рассматривались вопросы использования этого ресурса. По их результатам, в частности, были предприняты усилия по продлению срока годности мороженого сырья из иваси для переработки. Ранее сардину иваси в мороженом виде в глубокой заморозке можно было хранить не более 1-2 месяцев, в зависимости от упаковки. Но благодаря исследованиям ТИНРО-Центра, в 2015 г. вступили в силу разработанные специалистами института новые ТУ, согласно которым мороженая неразделанная сардина может храниться до 7 месяцев при температуре -18 С.
Таким образом, срок хранения был увеличен на 5 месяцев (по скумбрии - до 8 месяцев). Сардину надо быстро ловить, обрабатывать и делать конечную продукцию. В этом и заключается основная проблема освоения этого объекта.
- А холодильников для увеличивающегося хранения хватит?
- Дефицита холодильных мощностей для рыбы, которая идет на внутренний рынок, насколько я знаю, сейчас у нас на Дальнем Востоке нет. Бывает, что в определенное время на холодильниках случается небольшая «затоварка» (например, в период лососевой путины), когда не удается быстро реализовать хранящуюся рыбу, но это очень короткий период. Сейчас у рыбаков налажено хорошее взаимодействие с Минтрансом. И цены на доставку продукции на запад достаточно приемлемые. Поэтому проблем особых нет - холодильники перегружают и отправляют замороженную рыбу ускоренными поездами и другими видами транспорта на запад страны, и там из нее делают продукцию для внутреннего рынка.
- По цене иваси смогут быть для покупателя дешевле селедки?
- Если бы цена зависела только от качества и количества объектов, то мы жили бы без проблем. К сожалению, цены у нас складываются из других затрат, а они у рыбаков достаточно велики. Это - топливо, снасти, зарплата экипажей и так далее.
Допустим, насколько я знаю, добывать сегодня за рейс меньше тысячи тонн такого пелагического вида, как сайра, для крупнотоннажного судна невыгодно. Оно должно поймать больше, иначе просто сработает в «ноль» или в убыток.
В настоящее время очень мало объектов, экономически выгодных для добычи, и не думаю, что цена в рознице на иваси будет ниже, чем на сельдь. Ведь цены на сельдь у нас и так невысокие, и ее вылов сейчас в определенной мере лимитируется ценой на рынке. Если закупочная цена более-менее поднимается, то и сельдь становится востребованным объектом, и ОДУ практически осваивают. Но если цены падают, то и ее не ловят.
- Похоже, квотировать у нас иваси нет никакого смысла. Все равно выбфирать не будут…
- Ее нет смысла квотировать с точки зрения биологии самого объекта. Это короткоцикловый вид, который живет всего три-четыре года, к тому же мигрант из субтропических вод. Промысел в наших водах (временная и очень ограниченная часть ареала) в любых доступных объемах не может оказать отрицательного воздействия на общее состояние запасов.
- То есть рыбаки, если им это окажется выгодно, сегодня могут беспроблемно переключаться на сардину?
- Достаточно сделать заявку в территориальное управление Росрыболовства, и - идите, ловите. Хоть сколько. Ограничения есть только с квотами для промысла в экономической зоне Японии. Но эти квоты нужны, чтобы рыбаки не были ограничены и могли расширить период промысла. То есть если в наших водах сардина появляется в июле и закончит ловиться где-то в ноябре, то перед этим и позже ее можно продолжить ловить за пределами нашей экономической зоны или в зоне Японии. И если компания имеет какие-то квоты в зоне Японии, то у нее есть возможность продолжать лов этого объекта в течение семи месяцев, а не трех-четырех.
МЕЖДУ ТЕМ
Остров Русский принимал морских экспертов
Около 400 экспертов со всего мира собрались на Тихоокеанской морской конференции в Приморье, которая прошла в конце сентября на острове Русском. Основные темы, которые обсудили представители мирового научного сообщества, - это вопросы в области климата, океанологии, морских экосистемных и сырьевых исследований.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, 26-я конференция PICES прошла в Приморье уже в третий раз.
Отметим, Российская Федерация наряду с Канадой, Китаем, Республикой Корея, Японией и США является государством-участником межправительственной конвенции PICES. Основная задача организации - это развитие морских научных исследований и их координация в регионе действия конвенции.
Организатором мероприятия выступает ТИНРО-Центр при поддержке администрации Приморского края.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ.
- Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси
- Платформа "Восход" станет первой российской площадкой для сделок с электронными активами, обеспеченными бриллиантами
- Не госзаказом единым
- Фонду будущих поколений интересна горная отрасль на Дальнем Востоке
- Золотодобытчики Дальнего Востока присели перед рывком
- Движение в заданном направлении
- На Дальнем Востоке ИТ-технологии активно внедряются во все сферы
- "РТ Лабс" открыл офис на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке кукуруза меняет тренд
- Рынок мясопереработки обозначил точки роста
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.