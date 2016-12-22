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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточная генерирующая компания развязывает проблемные энергоузлы
- Максим Александрович, как в компании выстроена система определения приоритетов?
- Определяя задачи в части изменения состава генерирующих мощностей, наращивания выработки электроэнергии, мы базируемся на прогнозных энергетических балансах, а в производстве тепла - на схемах теплоснабжения населенных пунктов Дальнего Востока, где мы ведем централизованное теплоснабжение, и на выдаваемых техусловиях для присоединения к теплосетям ДГК. На этой основе формируем перспективные программы развития. К концу нынешнего года мы планируем закончить подготовку программы перспективного развития компании до 2025 года. Она включает в себя предложения по развитию каждой станции. Затраты на ее реализацию пока до конца не определены, но уже сейчас ясно, что они будут колоссальными и без дополнительных внешних источников финансирования ДГК ее не вытянуть.
На прогнозные энергетические балансы, предусматривающие рост энергопотребления в регионах нашей деятельности, мы накладываем наши данные по ресурсу генерирующих мощностей. В результате определяются узлы, требующие опережающего технического и технологического развития. Сегодня в числе мест, требующих существенного увеличения выработки электроэнергии, можно назвать район Ванино и Советской Гавани в Хабаровском крае, юг Приморского края. За счет бюджетных средств, выделенных указом президента РФ, в Совгавани будет построена новая ТЭЦ. Дополнительное финансирование этого проекта обеспечивают ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО ЭС Востока», в разработке проектной документации объекта ДГК также принимала участие. Точечными решениями достигнут объем выработки электроэнергии для покрытия существующего сейчас спроса в Приморье: мы установили мобильные газотурбинные электростанции на Владивостокской ТЭЦ-1 общей мощностью 45 МВт, реконструировали большую часть котлов на Владивостокской ТЭЦ-2. Тем не менее большого задела, позволяющего обеспечить более динамичное развитие Приморского края, не оглядываясь на максимально допустимые перетоки энергии по существующим линиям электропередачи, не имеем. Потому в перспективе на юге региона надо строить новый крупный источник генерации, а может, и не один. Есть наработки по Уссурийской ТЭЦ, Находкинской ТЭЦ, которую намеревалась строить «Роснефть». Мы прорабатывали вариант строительства новой ТЭЦ в Артеме.
Развитие системы теплоснабжения осуществляется ДГК на основе схем, которые, согласно законодательству, разрабатывают муниципалитеты на 15 лет вперед. В них обозначаются основные точки развития - микрорайоны, участки, которые будут застраиваться согласно градостроительному плану, под них вырабатываются оптимальные пути теплоснабжения. Схемы теплоснабжения для населенных пунктов с населением больше 500 тыс. человек утверждаются на уровне Министерства энергетики РФ. Под них уже формируются программы развития организаций, участвующих в выработке и передаче тепла, в том числе и ОАО «ДГК».
Утвержденная схема определяет направления развития системы теплоснабжения в целом и является обоснованием для привлечения дополнительных источников финансирования, нужных нам для прокладки и модернизации теплосетей или постройки новой ТЭЦ. Построить, к примеру, новую станцию стоимостью 50 млрд рублей на собственные средства ДГК - на период до 2019 года это от 4,5 до 4,8 млрд рублей в год - невозможно. Компания может взять на себя только часть расходов, в остальном нужна государственная поддержка либо более гибкие методы тарифного регулирования.
- Какие территории могут в ближайшие годы ощутить нехватку тепловой энергии?
- Это три крупнейших города Дальнего Востока, в которых довольно высокими темпами идет строительство нового жилья, - Хабаровск, Владивосток и Благовещенск. Проект расширения Благовещенской ТЭЦ, снимающий ограничения в развитии города из-за отсутствия резерва тепловой мощности, утвержден на уровне правительства РФ и будет реализован ОАО «РусГидро».
Во Владивостоке на площадке бывшей центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ) «РАО ЭС Востока» строит новую ТЭЦ «Восточная». Она состоит из 3-х газотурбинных установок мощностью по 46,5 МВт. Эта станция даст дополнительную электрическую мощность. Она также возьмет на себя объем выработки тепла, на производство которого затрачивался пар Владивостокской ТЭЦ-2, нагревавший воду на ЦПВБ. С началом эксплуатации ТЭЦ «Восточная» мощности по производству тепла на ВТЭЦ-2 освободятся, их можно переориентировать на теплоснабжение нового микрорайона «Патрокл», к которому в начале следующего года ДГК дотянет новую теплотрассу. Кроме того, есть перспективы строительства микрорайона «Новый город» недалеко от авторынка на ул. Зеленой. Теплоэнергия для него также будет вырабатываться на ВТЭЦ-2, что требует дальнейшей модернизации станции.
В этом году мы закончили перевод на газ очередных 2-х котлоагрегатов Владивостокской ТЭЦ-2, уже 10 котлов из 14 здесь работают на газовом топливе. В 2014 году переведем еще 2 котла. Стоит отметить, что мы не просто заменяем горелки, а проводим полноценную реконструкцию оборудования, что увеличивает надежность и эффективность его работы, коренным образом улучшает экологические параметры. Уже сейчас выбросы снизились на 70% по сравнению с 2010 годом - периодом до газификации.
В Хабаровске большие новые микрорайоны строятся в Южном и Северном округах. В городе 3 источника энергоснабжения - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это достаточно надежная схема, позволяющая ДГК охватывать всю территорию. Северный округ снабжается теплом и светом от ХТЭЦ-3. У этой станции нет проблем с запасом тепловой и электрической мощности. Раньше были ограничения по причине того, что система гидрозолоудаления не позволяла работать одновременно 4 блоками. Но проблема была преодолена с переводом на газ 4-го энергоблока, осуществленным ОАО «ДГК» в 2012 году. В нынешнем декабре мы получим документацию по проекту перевода на газ еще и пиковой водогрейной котельной, пока работающей на мазуте.
ТЭЦ-3 позволяет подключить к теплу будущие жилые микрорайоны. Проблема в том, что это тепло надо потребителю доставить. Нужна новая тепломагистраль длиной около 8 км. Она должна быть рассчитана на снабжение жилья во всех новых микрорайонах. Тем более что они находятся рядом друг с другом. Но пока не удается найти приемлемых вариантов по финансированию данного строительства. Хотя мы ведем активную работу с застройщиками и властями.
Хабаровская ТЭЦ-1 работает сегодня практически на пределе своих возможностей по выработке тепла. Это связано с тем, что последние 5 лет в Южном округе осуществлялась бурная строительная деятельность: выросли два больших микрорайона - «Флегонтова» и «Строитель», построен ледовый дворец «Ерофей», появляются новые торговые центры. Градостроительные планы предусматривают новую комплексную застройку на ул. Суворова.
Чтобы улучшить параметры теплоснабжения потребителей, в этом году мы построили на ТЭЦ-1 камеру смешивания, объединяющую все тепловыводы станции. За счет этого стабилизировали гидравлический и температурный режимы по всем теплотрассам в зоне действия ТЭЦ-1. Иными словами, горячая вода в домах даже на самых отдаленных участках теплосетей будет идти с нормальным напором и температурой. Этот проект дал возможность подключить по постоянной схеме тепломагистраль №15, построенную для снабжения микрорайонов «Флегонтова» и «Строитель» и функционировавшую раньше по временной схеме, как отвод от магистрали №14. Сейчас 15-я теплотрасса подключена непосредственно к коллекторам, что улучшило качество теплоснабжения.
Однако только такими, точечными, мерами проблему перспективного теплообеспечения потребителей решить нельзя. Хабаровской ТЭЦ-1 уже много лет, изношенность ее оборудования такова, что эффективней построить новую генерацию в этом районе города, чем поддерживать старую. Сейчас «РАО ЭС Востока» разрабатывает обоснование инвестиций для строительства Хабаровской ТЭЦ-4. Рассматривается возможность ее возведения на отдельной площадке в районе села Ильинка или использования для стройки территории ТЭЦ-1. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Но необходимость самого строительства никем не ставится под сомнение.
- В Южном округе будет строиться еще целый поселок для потерявших дома во время наводнения.Он не включен ни в градостроительный план, ни в перспективную схему теплоснабжения, его нет и в утвержденных планах ДГК. Как выходите из подобных ситуаций?
- Приходится оперативно принимать решения по корректировке планов и искать варианты обеспечения энергоснабжения. Пример - новый микрорайон в Волочаевском городке Хабаровска. Ни в каких муниципальных документах его в сложившемся варианте не было. И мы не предусматривали в этом месте никаких мероприятий. А осенью прошлого года к нам обратились структуры Министерства обороны РФ, «Дальспецстрой», сообщавшие, что подписали контракт и начинают в этом месте строительство жилья для военнослужащих. Только первая очередь предполагает возведение 12 многоквартирных домов, школы, детсада с тепловой нагрузкой около 10 Гкал/час. Мы в кратчайшие сроки - примерно за шесть с половиной месяцев - построили там первую очередь современной котельной, работающей на дизельном и газовом топливе, подключили ее к теплосети. Пока сжигаться будет дизельное, но уже в первой половине 2014 года мы планируем построить 3,5 км газопровода от магистрали, которую тянет «Газпром-газораспределение» в направлении зрелищного комплекса «Платинум-Арена».
Конечно, плохо что-то делать в «пожарном» режиме, но мы не можем оставить людей без тепла. Это - наша социальная миссия.
Александр НИКОЛАЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2013 год.
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