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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Китай может стать основным инвестиционным партнером в строительстве новых ГЭС на российской стороне
Анализ чрезвычайной ситуации показал, что единственной преградой на пути воды, устремившейся со всех притоков Амура в главное русло, стали Зейская и Бурейская ГЭС. В их водохранилищах было удержано около двух третей притока, пришедшегося на верховья рек Зея и Бурея. Это 20 кубических километров воды. Специалисты признают, если бы не эти две ГЭС, последствия паводка были бы еще более катастрофическими.
Аномальный паводок заставил вспомнить о том, что еще с советских времен существует проект каскада ГЭС на главных притоках Амура. Еще тогда для борьбы с наводнениями в Приамурье были разработаны проекты строительства ряда ГЭС: Шилкинская ГЭС (на реке Шилка, вместе с Аргунью в Забайкалье образующей Амур), каскад ГЭС на р. Селемджа (самый мощный приток Зеи, впадающий в эту реку ниже Зейской ГЭС), Гилюйская ГЭС на р. Гилюй (приток р. Зея, впадает в Зейское водохранилище), Нижне-Ниманская ГЭС на р. Ниман (приток р. Бурея, впадает в Бурейское водохранилище) и Дальнереченские ГЭС на реке Большая Уссурка (приток реки Уссури). Водохранилища этих ГЭС позволят принять дополнительные 30 кубических километров притока. Эксперты считают, что примерно такого объема резервных емкостей не хватает сегодня для срезки аномального паводка, который в этом году затронул весь Дальний Восток. А заодно это может дать региону столько относительно дешевой электроэнергии, сколько хватит не на одно крупное производство.
Все в портфеле «РусГидро»
Ведущая энергетическая компания России ОАО «РусГидро», которой на Дальнем Востоке принадлежат практически все генерирующие мощности, готова воскресить советские проекты с одобрения Минэнерго. В федеральных ведомствах сейчас активно обсуждаются возможные источники их финансирования - от Фонда национального благосостояния до Пенсионного фонда и средств финансовых институтов развития (государственных банков).
- Как все сложится в итоге, какой источник будет выбран - я сейчас сказать затрудняюсь, - говорил по этому поводу председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений ДОД на площадке 22-го Всемирного энергетического конгресса в Корее. - Самое главное - процесс запущен, ждем результатов, в том числе по возможным моделям финансирования, так как мы ограничены в свободных инвестиционных средствах, и по схеме сбыта электроэнергии - с этим на Дальнем Востоке крайне плохо. У нас сейчас ответов на эти вопросы нет.
Уже создана и действует правительственная комиссия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока. Это свидетельствует о том, что пересмотра инвестиционных проектов «РусГидро» в районах Дальнего Востока, утвержденных основным акционером компании - государством, не ожидается.
В настоящее время «РусГидро» заканчивает в Магаданской области строительство Усть-Среднеканской ГЭС, в разгаре строительство Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Нижне-Бурейская станет третьей контррегулирующей ГЭС в России и позволит при изменении количества сбрасываемой воды на Бурейской ГЭС выровнять неравномерности сбросов. В проекте - Нижне-Зейская станция, которая, как и Нижне-Бурейская ГЭС, будет выполнять функции контррегулятора, исключая риски подтопления во время повышенных сбросов на Зейской ГЭС расположенных ниже по течению населенных пунктов. Станция уже включена в Генеральную схему размещения объектов энергетики на период до 2020 года. Согласно утвержденной правительством в ноябре схеме территориального планирования в энергетике, в России к 2030 году должны быть построены 27 ГЭС различной мощности.
Китайское участие
Китай может стать основным инвестиционным партнером «РусГидро» в строительстве новых ГЭС на российской стороне. Надеяться на это позволяют состоявшиеся в этом году в Китае переговоры, где представители компании «РусГидро» и китайской корпорации «Три ущелья» договорились подготовить для правительств двух стран предложения о совместном проекте по строительству регулирующих ГЭС на притоках Амура. В руководстве российской компании уверены, что такой проект реален, так как Китай заинтересован в нем не менее, чем Россия. Китай тоже очень пострадал от аномального паводка 2013 года, и ему тоже крайне необходимы новые гидроузлы, регулирующие сток Амура. Тех противопаводковых мощностей, что стоят в КНР на Сунгари, не хватает для борьбы с масштабными наводнениями, и прошедший паводок это четко продемонстрировал. Хэйхэ пострадал гораздо больше, чем расположенный на другом берегу Амура Благовещенск. Кроме того, Китай всегда был заинтересован в дешевой электроэнергии. А с учетом того, что на Дальнем Востоке уже сейчас существуют неплохие сетевые возможности для трансграничных экспортных поставок электроэнергии, Китаю не принципиально, где она будет производиться. Это те базовые условия, которые делают проект привлекательным и для «РусГидро», и для его китайских партнеров.
Китай интересен российской стороне как партнер в новых гидротехнических проектах на Дальнем Востоке тем, что обладает хорошими финансовыми и техническими ресурсами. Хотя, как отмечают в «РусГидро», возникнет вопрос цены сбыта электроэнергии и схемы организации и модели финансирования строек. Это самые сложные вопросы в двусторонних переговорах. «Мы готовы ко всем возможным трудностям, но проект надо двигать вперед, - считает Евгений Дод. - Потому что Дальнему Востоку эти стройки жизненно необходимы».
Четыре плюс одна
Отдельный важнейший блок работы энергетиков и задача, которую не снимет ни один, даже самый мощный, паводок, - это замена выработавших свой ресурс энергомощностей, в том числе тепловых, и строительство новых для покрытия нарастающего спроса в ряде населенных пунктов ДФО. Напомним, что в прошлом году государство пошло на докапитализацию «РусГидро», чтобы обеспечить строительство в регионе четырех новых теплогенерирующих объектов в Якутске, Благовещенске, Советской Гавани и на Сахалине. В программу вошли проекты по строительству 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область), 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область), ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край) и 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 (Республика Саха - Якутия).
Общая стоимость проектов оценивается в суму свыше 63 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей составила доля государства, внесенная в акционерный капитал «РусГидро». «Без государственной финансовой поддержки потянуть такие проекты компания бы не смогла из-за ограниченности в инвестиционных средствах», - сказал Евгений Дод в одном из интервью. Суммарная стоимость четырех станций определялась на основании экспертной оценки ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и оценок проектных организаций. Поэтому схема финансирования проектов с самого начала предполагала использование механизма докапитализации, собственных и заемных средств «РусГидро», средств субъектов РФ, в частности Республики Саха (Якутия), средств федерального бюджета, заложенных Федеральной целевой программой по развитию Дальнего Востока и Забайкалья.
Непосредственное исполнение решений правительства - строительство четырех новых теплогенерирующих объектов в Якутске, Благовещенске, Советской Гавани и на Сахалине - ложится на ОАО «РАО Энергетические системы Востока», которое, кстати, за счет собственных и привлеченных средств должно реализовать до конца 2014 года еще один проект - строительство новой ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Летом этого года был дан старт этому проекту. Новая станция должна обеспечить около 20% потребности Владивостока в электроэнергии, решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию в городе, так как будет работать на природном газе. Ее стоимость оценивается в 10 млрд рублей. В финансировании проекта участвует Европейский Инвестиционный Банк (European Investment Bank, EIB), который в этом году предоставил холдингу инвестиционный кредит в размере 4 млрд рублей под поручительство ОАО «РусГидро» на срок до 12 лет. Ранее «РАО ЭС Востока» привлекло кредит на строительство этой ТЭЦ и рефинансирование текущего долга Европейского банка реконструкции и развития на сумму 4 млрд рублей и на тот же срок. ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) (входит в состав ОАО «РАО ЭС Востока») с лета этого года ведет подготовительные работы по строительству кабельных линий 110 кВ до будущей ТЭЦ «Восточная».
Что касается четырех станций - в Якутске, Благовещенске, Советской Гавани и на Сахалине, то и по этим проектам движение есть. Менее чем за год завершено проектирование Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по технической части проектов якутской и совгаванской станций и расширению Благовещенской ТЭЦ. Проект Совгаванской ТЭЦ получил также положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости. Сметная часть проектов строительства Якутской ГРЭС-2 и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ проходит госэкспертизу. Что касается Сахалинской ГРЭС-2, то проектирование этой станции находится на финальном этапе, в начале следующего года проектно-сметную документацию планируется передать на госэкспертизу.
Когенерацию дальневосточному энергохолдингу помогут развивать японские компании «Соджиц Корпорэйшн» и «Кавасаки Хэви Индастриз». Задействованы в качестве партнеров и другие компании. Так, ведутся переговоры с «Дженерал Электрик», «Альстом» и «Сименс АГ» по поставкам оборудования, в частности газовых турбин, фильтров на тепловые станции «РАО ЭС Востока».
Государство будет контролировать
Особенностью реализации всех этих проектов является сопровождаемый их комплекс проверок и согласований, включающий государственную экспертизу и независимый аудит ПСД, а также дополнительное обсуждение проектов и результатов независимого аудита на площадке «НТС ЕЭС». Это стало обязательным условием при использовании целевых бюджетных средств, а все процедуры контроля прописаны в четырехстороннем Соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций на финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока, заключенном между Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ, Сбербанком и «РусГидро» в декабре 2012 года. Только после соблюдения всех условий соглашения становится возможным открытие финансирования и осуществление необходимых закупок оборудования и услуг генподрядных организаций.
В октябре Научно-экспертный совет НТС и РАН проанализировал проект строительства 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ. Генеральный проектировщик строительства 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ - ЗАО «КОТЭС» - представил доклад и результаты технологического и ценового аудита проектно-сметной документации, проведенного ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги». Эта инжиниринговая компания была отобрана ОАО «Сбербанк России» для независимой экспертизы данного проекта. Аудит подтвердил правильность выбранных проектировщиком технических решений. А вариант топлива на буром угле разреза «Ерковецкий» Райчихинского месторождения (Амурская область) признан оптимальным.
Раньше, в сентябре, эксперты НТС проанализировали проект строительства 1-й очереди Якутской ГРЭС и результаты его независимого аудита, выполненного ЗАО «Свеко Союз Инжиниринг». По якутской, совгаванской и благовещенской станциям уже объявлены открытые конкурсные процедуры по выбору генеральных подрядчиков. При этом для ТЭЦ в Советской Гавани оборудование уже закуплено, и идет конкурсный отбор изготовителей оборудования длинного цикла для Якутской ГРЭС-2.
Параллельно с разворотом работ по строительству самих станций ведется проектирование и строительство объектов сопутствующей инфраструктуры: железнодорожных путей, дорог, газопровода, тепломагистралей, водозаборов, электросетевых объектов. Эти объекты «РусГидро» финансирует самостоятельно, соотнося ввод их в эксплуатацию с графиками строительства самих станций. В компании убеждены, что сроки завершения строительства всех пяти станций: 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ, 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань, 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 и ТЭЦ «Восточная» - будут соблюдены. Специалисты отмечают, что в целом новая генерация будет гораздо экономичнее старой за счет снижения расходов на топливо и более высокого КПД котлов.
Проекты на избыточные энергомощности
Потенциально большие объемы свободной электроэнергии, а также подписанный в сентябре этого года закон о льготах по налогу на прибыль для компаний, реализующих инвестпроекты на территориях Дальневосточного федерального округа и в Забайкалье, сделали регион привлекательным для размещения здесь энергозатратных проектов. Первой ласточкой может стать комплекс по производству жидкого водорода в Магаданской области. На Петербургском международном экономическом форуме в июле этого года «РусГидро» и японская компания «Кавасаки» подписали рамочное соглашение по реализации этого проекта. Жидкий водород - это экологически чистое топливо будущего с очень широким спектром применения, но у него есть важная особенность: процесс его получения крайне энергоемкий.
- Гидропотенциал Дальнего Востока используется не более чем на 5%, - отметил по итогам подписания соглашения Евгений Дод. - Неподалеку от Магадана работает Колымская ГЭС, на той же Колыме строится Усть-Среднеканская. С вводом Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской энергосистеме возникнут избыточные мощности, порядка 700 мегаватт, которые окажутся «запертыми» из-за изолированности района. У нас была цель найти применение этим мегаваттам здесь, на Колыме. Мы очень заинтересованы в новых платежеспособных потребителях нашей энергии. А нашим японским партнерам нужно было разместить где-то завод по сжижению. Здесь интересы сторон совпали на сто процентов. Поэтому завод по производству жидкого водорода на берегу Охотского моря - это взаимовыгодное предприятие. Проект, который мы собираемся реализовать с Kawasaki, пока что первый и единственный в своем роде.
Из других крупных потребителей электроэнергии на Дальнем Востоке - космодром «Восточный», трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан», Гаринское железорудное месторождение. Эксперты предрекают в будущем строительство новых энергозатратных производств.
Региону притормозили ВИЭ
Как бы много лишней электроэнергии ни производили будущие и действующие ГЭС, энергетика Дальнего Востока не обойдется без широкого применения возобновляемых источников энергии - ВИЭ, - считают эксперты. Они нужны в тех районах, куда не дотягиваются сети крупных генераций. Между тем постановление правительства России по развитию малых ГЭС, солнечной и ветроэнергетики от 28 мая 2013 года имеет существенное ограничение. Оно действует в пределах ценовых зон оптового рынка. Дальний Восток к ним не относится.
Кстати, в мире Россию критикуют за то, что она упорно не замечает революцию в сфере развития альтернативной энергетики. Некоторые уже называют ее не альтернативной, а новой энергетикой. По итогам 2010 года введенные в эксплуатацию во всем мире суммарные мощности возобновляемой генерации превысили все новые традиционные генерирующие мощности (топливные станции, крупные ГЭС и атомные).
«Энергетические системы Востока» уже эксплуатируют четыре солнечные станции в Якутии, три ветродизельных комплекса - на Камчатке и в Якутии. Геотермальные электростанции - Паужетская, Мутновская и Верхне-Мутновская ГеоЭС - обеспечивают до 30% энергопотребления этого региона, поставляя самую дешевую электроэнергию населению и промышленным предприятиям. Примеры использования ВИЭ в пределах Дальневосточного региона доказывают, что они помогают реально экономить на дорогостоящем топливе. Такие проекты, по мнению энергетиков, окупаются за 7-12 лет. Такого быстрого возврата инвестиций не может позволить себе большая генерация.
Нельзя не отметить и такой факт, как ценовая конкуренция. Большая российская энергетика уже столкнулась с тем, что начинает терять внутренний рынок. Было отмечено, что при достижении стоимости 1 кВт/ч 3,5-4 руб. резко возрос спрос на решения в области распределенной децентрализованной генерации. Этот процесс мы можем наблюдать в субъектах Дальнего Востока.
Но программа есть
«РАО ЭС Востока» завершает формирование программы развития возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке, в рамках которой уже определены более ста экономически эффективных проектов. А точнее, около 125 проектов разного масштаба и технологий. При этом в качестве источника возврата инвестиций рассматривается экономия дизельного топлива, полученная в результате частичного замещения дизельной генерации энергией ВИЭ. В рамках этой программы компания изучила потенциал большинства изолированных поселков Дальнего Востока. Там, где срок окупаемости проектов ВИЭ оказался более 12 лет, предлагается дождаться изменения конъюнктуры рынка либо рассмотреть использование механизмов бюджетного субсидирования строительства объектов ВИЭ.
Холдинг «РАО ЭС Востока» намерен к 2016 году внедрить 60 МВт мощностей «зеленой» энергетики, а к 2020 году довести этот показатель до 120 МВт. В области возобновляемой энергетики РАО активно сотрудничает с Международной финансовой корпорацией (IFC), которая окажет ей содействие в определении потенциала возобновляемых источников энергии в ДФО, формировании предложений по изменению региональной и федеральной законодательной базы для повышения возможностей инвестирования в возобновляемую энергетику на Дальнем Востоке. Большой интерес к развитию ветряных комплексов проявляют японские компании «Мицуи» и «Камаи». Совместно с ними «РАО ЭС Востока» собирается строить ветряные станции суммарной мощностью 3 МВт в п. Усть-Камчатске на Камчатке. Подписано соглашение с правительством Якутии о строительстве солнечной станции в Батагае установленной мощностью 4 МВт. Это будет крупнейшая в России солнечная станция, да еще и установленная за Полярным кругом. Проект, безусловно, уникальный, считают в «РусГидро». Его уникальность еще и в том, что он будет оправдан не только экологически, но и экономически.
Специалисты считают, что при правильной постановке дела применение ВИЭ на Дальнем Востоке может в среднесрочной перспективе способствовать даже снижению цен на энергию за счет снижения расходов на доставку топлива. И настаивают на том, чтобы тарифы на электроэнергию ВИЭ устанавливались на уровне топливной составляющей тепловой генерации в конкретном изолированном энергоузле. А главное - были долгосрочными, чтобы мотивировать компании вкладывать средства в такие проекты. В «РусГидро» отмечают, что данный метод ценообразования является единственно возможным не приводящим к увеличению тарифов для конечных потребителей. В то же время квалификация объекта ВИЭ должна осуществляться по упрощенной схеме, поскольку у генератора будут отсутствовать экономические стимулы по манипулированию объемами энергии, какие есть на объектах классических генераций.
- Для нас очевидно, что развитие ВИЭ требует поддержки со стороны федеральных и региональных властей, - говорил заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Алексей КАПЛУН «РИА Новости». - «РАО ЭС Востока» совместно с ОАО «РусГидро» подготовили и направили в Министерство энергетики России свои предложения. В их основе лежат особенности территорий ДФО, необъединенных в ценовые зоны, в том числе тот факт, что тарифы в отдельных изолированных зонах являются экономически привлекательными для реализации проектов с использованием ВИЭ, но их реализация сдерживается отсутствием возможности долгосрочного тарифообразования.
По словам Каплуна, применение для объектов ВИЭ в неценовой зоне Дальневосточного федерального округа тарифов, превышающих уровень топливной составляющей, приведет либо к росту энерготарифов, либо к убыткам и росту долговой нагрузки.
Сети плетутся
Говоря об энергетике, надо отметить состояние еще одной важной ее составляющей - подводящих сетей. Это та часть инфраструктурных проблем, которые сдерживали или сдерживают ряд важных для региона инвестиционных проектов.
Председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей МУРОВ в ноябре этого года в ходе двухдневного визита на Дальний Восток проинспектировал работу магистральных энергообъектов и заверил, что в условиях сокращения инвестпрограммы компания продолжит реализацию важнейших инфраструктурных проектов, имеющих народохозяйственное значение. В их числе - энергоснабжение Эльгинского угольного месторождения, нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), строящегося завода по производству полимеров ОАО «Восточная нефтехимическая компания», предприятий судостроения и судоремонта. «Их успешное развитие зависит от своевременного и достаточного обеспечения электроэнергией, т. е. опережающего развития и совершенствования магистрального сетевого комплекса региона, в том числе ввода в эксплуатацию новых подстанций и линий электропередачи», - отметил Андрей Муров.
Буквально в прошедшем октябре поставлена под напряжение вторая цепь ВЛ 220 кВ «Мирный - Ленск» протяженностью 238 км. Линия построена в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «ДВЭУК» по строительству ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй» с отпайкой до перекачивающей станции №14 нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Проект реализуется с целью высвобождения избыточных мощностей Вилюйских ГЭС-1,2 (680 МВт) и Светлинской ГЭС (270 МВт) для внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций ВСТО и потребителей юго-запада Якутии. Государственным заказчиком проекта выступает Минэнерго России. В г. Ленске поставлена под напряжение подстанция «Городская», с вводом которой появилась возможность сомкнуть энергокольцо 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Олекминск - Сунтар - Мирный - Чернышевский» и обеспечить передачу электроэнергии потребителям юго-запада Республики Саха (Якутия) и в перспективе - северных районов Иркутской области.
В октябре же прошла торжественная церемония, посвященная окончанию строительства мини-ТЭЦ «Океанариум» на о. Русском во Владивостоке. Пуск станции завершил проект по созданию энергетического кластера островной территории.
В Магаданской области в конце декабря должно завершиться строительство двухцепной воздушной линии протяженностью 105 км, которая обеспечит энергобезопасность аэропорта «Сокол», Колымского аффинажного завода, а также повысит надежность энергоснабжения г. Магадана, Хасынского и Ольского районов области с общей численностью населения более 100 тыс. человек.
Несмотря на все сложности функционирования энергосистемы на Дальнем Востоке, надо стремиться сделать ее как можно более эффективной. Как отметил министр энергетики РФ Александр НОВАК на Втором международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2013, который работал 21 ноября в Москве, «на сегодняшний день вопрос энергоэффективности - это вопрос конкурентоспособности экономики, это вопрос внедрения новых технологий, модернизации, это вопрос экологии. Это, в целом, вопрос конкуренции на мировых рынках».
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2013 год.
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