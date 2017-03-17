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18 Апреля 2017, 10:04 | Отрасль

Движение в заданном направлении

АО "Полиметалл" продолжает демонстрировать устойчивые производственные результаты, генерируя стабильный свободный денежный поток и выплачивая значительные дивиденды. "В отличие от всех наших конкурентов мы прошли через все недавние "американские горки" в отрасли без экстренных мер", - отметил генеральный директор компании Виталий НЕСИС на очередной годовой пресс-конференции в Магадане.

В 2016 году компания увеличила производство золота на 3% - до 27,7 тонны. Магаданская область осталась самым крупным субъектом среди прочих регионов присутствия дочерних предприятий «Полиметалла»: в 2016 году добывающие предприятия АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания» произвели 855 тонн серебра и 6,1 тонны золота. Это 94% всего произведенного компанией серебра и 22% золота.

В Магаданской области «Полиметалл» владеет 24 лицензиями на изучение и разведку, добычу драгметаллов и в обозримом будущем планирует довести их количество до 30. Только в прошлом году компания затратила на геологоразведку в области $10 млн, столько же запланировано на 2017 год.

- Ждем прорывных результатов, - прокомментировал итоги ГРР Виталий Несис. - Особенно после ознакомления с передовыми технологиями поисков и оценки в Австралии. Мы связываем свои основные надежды с доразведкой глубоких горизонтов Дуката: в этом году начали амбициозную программу бурения на глубинах в 400-700 метров от поверхности. Фактически идем за контуры старых запасов, там, где они не были охвачены исторической разведкой. Продолжаем доразведку на месторождениях-сателлитах, таких объектов очень много. Что касается каких-то перспективных объектов, которые потенциально могут нас порадовать, я бы поставил свою фишку на Нижний Биркачан. Первые результаты ГРР обнадеживающие.

Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам 2016 года магаданские предприятия «Полиметалла» перечислили в бюджеты всех уровней 9,4 млрд руб. налогов, из которых 60% получили региональный и местные бюджеты.

Что касается других регионов присутствия «Полиметалла» в ДФО, то и там применяется та же стратегия - разведка и доразведка на месторождениях-сателлитах. В Хабаровском крае в настоящее время ускоренными темпами готовится эксплуатация месторождений Хатарчан и Гырбыкан, которые помогут продлить работу Хаканжинской ЗИФ. «Сейчас мы активно смотрим на Приморье, где есть перспективы использования мелких месторождений как дополнительной сырьевой базы для Хаканжи», - говорит Виталий Несис.

На «Ресурсах Албазино» в Хабаровском крае компания наращивает мощности подземного рудника, увеличивает производственные мощности на Амурском ГМК, к лету следующего года они могут вырасти в полтора раза. По итогам прошлого года «Полиметалл» получил неплохие результаты геологоразведочных работ на целом ряде объектов в Охотском и Аяно-Майском районах, которые пойдут на восполнение минерально-сырьевой базы Охотской ГГК. Принято решение возобновить активную геологоразведку на месторождении Кутын в Тугуро-Чумиканском районе.

- Что касается каких-либо особенностей, понятно, что все эти объекты осложнены с точки зрения логистики, рельефа доступа, но нам не привыкать, и Хабаровский край для нас успешная территория в плане прироста запасов, поэтому надеемся на хорошие результаты и в 2017 году, - отметил глава компании.

- Мы однозначно считаем, что у нас есть инвестиционный потенциал на дополнительные проекты, но хочу подчеркнуть, что нам нужны крупные месторождения, достаточно смелые идеи. Для нас интерес представляют месторождения или группы месторождений, хабы, с совокупными запасами от 100 тонн золота, - подчеркивает Виталий Несис.

Определенные перспективы для добывающих компаний открываются с получением статуса регионального инвестпроекта. У «Полиметалла» такой проект есть в Хабаровском крае, статус регионального инвестпроекта получил проект «Светлое». «Надеемся, что такой статус получат новые проекты в Магаданской области - Ирбычан, Елочка», - сказал Виталий Несис и назвал стратегическим план правительства по снижению энерготарифа для промышленного потребителя на территории Дальнего Востока:

«Этот шаг является стратегическим в плане увеличения инвестиций в золотодобычу в этих регионах, и мы, безусловно, рассмотрим новые проекты возможно связанные с привлечением сетевой энергии на те объекты, которые ранее обеспечивались электричеством за счет дизельных электростанций.

Мы очень внимательно смотрим на концептуальные проработки удвоения мощности Амурского ГМК в рамках льготного режима ТОСЭР в Комсомольске-на Амуре. И уже перерегистрировали АГМК, так чтобы он территориально попадал в границы ТОСЭР. Думаю, в ближайшие 12 месяцев мы определимся, как можно этот льготный инвестиционный режим использовать для увеличения мощностей действующего предприятия».

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: Серебро Магадана  Полиметалл  золото 


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