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18 Декабря 2014, 20:15 | Отрасль

На Дальнем Востоке бизнес приглядывается к "облаку"

Облачные технологии сегодня развиваются стремительно - пожалуй, это одно из самых динамичных направлений в ИТ, которому некоторые эксперты уже дали название "золотой жилы". Дальний Восток в этом смысле не исключение: несмотря на значительное отдаление от Центра России, многие бизнес-процессы региональных компаний уходят в "облако". И эта тенденция хотя и медленно, но нарастает.

Новые технологии набирают обороты

IT-директор МТС на Дальнем Востоке Юрий МАРТЫНЕНКО говорит о том, что, по статистике, с начала 2014 года популярность VAS-услуг у корпоративных клиентов МТС на Дальнем Востоке выросла на 40%, а количество подключений облачных сервисов увеличилось наполовину.

Виктория САВЧЕНКО, директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала компании «МегаФон», отмечает, что облачные технологии относительно недавно вошли в нашу жизнь, но развиваются стремительными темпами - их сегодня предлагают Apple, Microsoft, Google, Yandex и многие другие компании. «Для бизнеса использование облачных сервисов представляет безусловный интерес, поскольку это позволяет оптимизировать бизнес-проекты. И мы видим заинтересованность в этом дальневосточных компаний. Пока спрос на облачные сервисы нельзя назвать массовым, но его динамика положительная», - говорит эксперт.

Алексей КУНЧЕВСКИЙ, исполнительный директор ООО «Акцент», считает, что Дальний Восток стоит на пороге активного использования облачных технологий, хотя интерес к «облакам» проявляется давно. Алексей СЕВОСТЬЯНЕНКО, технический директор ООО «Эккер», добавляет, что облачные технологии бизнес использует осторожно и пока не очень активно. «Причина проста - непонимание и настороженность по отношению ко всему новому. Многие руководители видят эту технологию как экзотику, не доверяют ей и, как результат, считают малопригодной для предприятий», - говорит эксперт.

Между тем решения в «облаке» несут в себе, по мнению экспертов, массу объективных преимуществ. Во-первых, как говорит Виталий БУРАКОВ, директор департамента по работе с корпоративным сегментом Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком», облачные сервисы позволяют оптимизировать затраты на организацию и поддержание собственной ИТ-инфраструктуры, что принципиально как для частной компании, так и для государственной. Во-вторых, развертывание и внедрение облачных решений осуществляется в разы быстрее в сравнении с традиционными схемами. В-третьих, «облака» помогают упростить и структурировать рабочие процессы (особенно это актуально для организаций с большим штатом).

Кроме этого, по мнению Алексея Кунчевского, использование «облаков» позволяет сократить затраты и сэкономить время для стартующих бизнесов, избавляя от необходимости создавать собственную инфраструктуру. Для развитых бизнесов облачные технологии дают экономию на сокращении издержек по поддержанию собственной инфраструктуры и возможности получения ресурсов во временное пользование, например на разовый проект или для тестовой площадки.

Юрий Мартыненко также добавляет, что «облака» позволяют бизнес-клиентам повысить защищенность корпоративных данных, а также дают постоянный доступ к данным вне зависимости от того, где находится клиент.

Позволяет ли использование «облаков» изменить бизнес-процессы в компании? На этот вопрос однозначного ответа у экспертов нет. По мнению Светланы БРЯНЦЕВОЙ, руководителя центра инновационных проектов ЗАО «ЛАНИТ ДВ», для того чтобы применять облачные технологии, необходимо сначала изменить внутреннюю инфраструктуру компании.

«Облачные технологии - это комбинация технологий виртуализации, централизованного управления и сервисного подхода. Их использование становится возможным при условии стандартизации ИТ-сервисов, - говорит она. - В первую очередь должны сформироваться бизнес-требования, с формализованными критериями оценки доступности и других параметров. Тогда появляется возможность сравнивать предложения внешних поставщиков и внутренней ИТ-службы. И выбирать в пользу тех, кто предоставляет лучший сервис. Влияние облачных технологий на бизнес-процессы лучше всего рассматривать с помощью конкретных примеров. Это и более активная работа с мобильными устройствами (смартфоны, планшеты, терминалы), и онлайн-контакт с заказчиками, и включение в каталог новых возможностей, связанных с оцифровкой ресурсов. Все эти факторы требуют пересмотра схем работы отделов сбыта, установления новых сроков реакции, дополнительных качественных характеристик предлагаемых продуктов».

Виртуальный сервер и новая телефония

Если говорить о конкретных решениях, то лидерами рынка здесь являются игроки федерального масштаба.

«Основные направления «облаков» от «Ростелекома» - это «Виртуальный ЦОД», «Виртуальный офис» и CRM, - говорит Виталий Бураков. - Решения от нашей компании, оказываемые на базе национальной облачной платформы www.o7.com, реализуются таким образом, чтобы максимально соответствовать запросам бизнес-среды. Все наши облачные сервисы доступны клиентам из любой точки мира, нужен лишь доступ в сеть Интернет».

Виктория Савченко из «МегаФона» также говорит о том, что наиболее востребованной услугой сегодня является аренда виртуального сервера. Популярность ее, по мнению эксперта, обусловлена тем, что позволяет приобрести у оператора необходимый объем ресурсов на его серверных мощностях, который можно варьировать по своему усмотрению. «Это такая «облачная» альтернатива традиционному серверному оборудованию. При небольшом масштабе бизнеса зачастую дешевле хранить данные в «облаке». Отпадает необходимость приобретать собственное оборудование, создавать полноценную IT-инфраструктуру, тратиться на ее эксплуатацию. При этом клиент получает гарантированную надежность и резервирование ресурсов, возможность быстро изменять мощность сервера в большую и меньшую сторону, прозрачную тарификацию, лицензию на операционную систему Microsoft, уже включенную в стоимость сервера, а также отсутствие затрат на размещение и обслуживание сервера. Эта услуга достаточно востребована бизнес-компаниями региона», - говорит она.

Сегодня более половины бизнес-клиентов облачных технологий МТС пользуются услугой VPS (виртуальный выделенный сервер), на котором можно устанавливать любые приложения, работать с файлами и выполнять любые другие задачи, возможные на отдельной машине. На втором месте по популярности - услуга Colocation, позволяющая разместить свое собственное оборудование с подключением к линиям и источникам питания ЦОД МТС.

Есть интересные проекты и у компаний регионального уровня. Как говорит Светлана Брянцева, компания «ЛАНИТ ДВ» предлагает своим заказчикам как аренду виртуальных машин, так и внедрение информационной системы с обучением конечных пользователей.

Алексей Кунчевский отмечает, что, по наблюдениям компании «Акцент», наиболее востребовано программное обеспечение по модели SAAS, набирает популярность облачное решение на платформе 1С, облачные АТС - очень интересное решение для небольших территориальнораспределенных компаний.

Алексей Севостьяненко среди наиболее популярных облачных услуг отмечает почтовые сервисы, 1С, аренду виртуальных машин и хранилища файлов.

Несмотря на то что это направление только начинает развиваться, в регионе уже реализован ряд интересных проектов в «облачной» сфере. «Ростелеком», например, помимо централизованных проектов на базе общероссийской платформы, успешно реализует проекты регионального масштаба. Среди них - облачная АТС. Это инновационный сервис, позволяющий связать в единую сеть либо удаленные офисы, либо рабочие места в одном офисе. Услуга представляет собой короткий многоканальный телефонный номер без привязки к месторасположению с возможностью приема и отправки вызовов, а также широким спектром дополнительных функций, которых нет в офисной АТС. Эта услуга реализована уже в ряде компаний.

«МегаФон» среди своих достижений на Дальнем Востоке отмечает запуск центра обработки данных (ЦОД) в Хабаровске, соответствующего стандарту Tier3. Именно на его базе оказываются в том числе и облачные услуги.

МТС с начала этого года в регионах Дальнего Востока начали предоставлять своим бизнес-клиентам облачные услуги на базе собственного центра обработки данных (ЦОД), расположенного во Владивостоке. На базе центра МТС предоставляют виртуальный выделенный сервер и обеспечивают обслуживание и подключение к каналам связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, а также услугу Colocation, позволяющую разместить свое собственное оборудование с подключением к линиям и источникам бесперебойного электропитания и предоставлением каналов доступа в сеть Интернет.

Помимо этого, на Дальнем Востоке МТС развивают для корпоративных клиентов технологии на основе М2М-решений. Только за последний год спрос на сим-карты в этом сегменте бизнеса вырос на 6,2%. Наиболее активно М2М используют представители финансового сектора экономики, государственные структуры, энергетические компании, ритейл и нефтяная промышленность. Традиционно лидирующими отраслями по проникновению М2М-решений являются мониторинг транспорта, системы безопасности, банкоматы и другие терминальные решения.

Компания «Акцент» специализируется на построении инфраструктуры для формирования так называемого «частного облака», что подразумевает создание центра обработки данных, системы управления инфраструктурой, виртуализацию ИТ-сервисов. «За последние 2 года мы реализовали около десятка подобных достаточно масштабных проектов», - отмечают в компании.

Одним из проектов «ЛАНИТ ДВ» стало использование Microsoft Windows Azure. Эта платформа позволила в кратчайшие сроки запустить пилотное внедрение бизнес-приложения для управления проектами. Еще один проект - предоставление ИТ-сервисов образовательным учреждениям Приморского края, ключевая задача которого - обеспечить оперативную доставку результатов учебного процесса всем его участникам. Проект долгосрочный и успешно реализуется в рамках общей модернизации образования.

На пороге массового спроса

Эксперты отмечают перспективность облачных технологий для Дальневосточного региона.

«При том, что заказчики пока опасаются доверять свои данные операторам, предоставляющим услуги облачного сервиса, предпочитая строить собственную инфраструктуру, - говорит Алексей Кунчевский. - Но с ростом потребностей заказчика в вычислительных мощностях в условиях экономии на капитальных затратах и для увеличения скорости развертывания приложений, необходимых для развития бизнеса, облачные сервисы будут становиться все более востребованы».

Виктория Савченко отмечает, что провайдеры облачных услуг ожидают большего проникновения облачных сервисов в бизнес-процессы компаний, работающих в самых разных отраслях экономики.

Светлана Брянцева считает, что несмотря на то, что рынок мобильных сервисов динамично развивается, руководители компаний и сейчас с осторожностью относятся к предложениям вынести информационные системы за пределы компании. Надежность, доверие по отношению к поставщикам - ключевой фактор. «Один из крупнейших IT-журналов в России проводил опрос руководителей. По его результатам выяснилось, что более 50% руководителей готовы довериться облачным решениям. Конечно, на Дальнем Востоке этот процент значительно ниже, - говорит она. - Но по мере того, как повышается качество предлагаемых услуг, профессионализм участников рынка, владельцы малого и среднего бизнеса смогут получать действительно интересные, адаптированные под их нужды пакеты услуг».  

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.

 

Теги: МТС  Ростелеком  Акцент  Мегафон 


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