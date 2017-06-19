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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Фонду будущих поколений интересна горная отрасль на Дальнем Востоке
Фонды общим объемом до $10 млрд каждый формируются сроком на 10 лет (первый транш в 2017 г. составит $1 млрд для каждого из фондов). Metropoly Holdings выступает лидером консорциума азиатских инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Азиатский консорциум привлечет от 80 до 95% капитала фондов, а ФРДВ выступит специальным партнером - сформирует портфель потенциальных проектов и будет осуществлять поддержку во взаимодействии с государством. Также к участию в фондах приглашены ведущие китайские государственные горнодобывающие и инфраструктурные компании, включая China National Gold Group и China State Construction Engineering Corporation.
Потенциальными объектами инвестиций Фондов будущих поколений являются 15 проектов в золотодобыче, два крупнейших медно-золотых проекта Дальнего Востока, а также семь в области создания новой инфраструктуры и туристической недвижимости.
Проектам, реализуемым в рамках ФБП, будет оказана поддержка со стороны Правительства РФ. В том числе по линии российско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству Дальнего Востока и севера Китая.
«Создание совместных инвестиционных платформ с иностранными партнерами, где мы, как госфонд, выступаем катализатором и привлекаем от 5 до 10 рублей частного капитала на каждый вложенный бюджетный рубль - одно из приоритетных направлений работы, направленной на развитие международного сотрудничества со странами АТР», - говорит генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
По мнению главы ФРДВ, совместные инвестиционные платформы - это еще и инструмент включения России в интеграционные экономические инициативы. Такие, например, как «Один пояс - один путь». Ведь даже относительно небольшая доля участия государства дает комфорт международным инвесторам, которые получают в лице фонда с госучастием (ФРДВ - 100% дочерняя компания ВЭБ) партнера, превентивно устраняющего возможные барьеры на пути инвестиционных проектов, оказывающего политическую поддержку инициативам.
В мае глава Metropoly Holdings Кенг Лам Анг посетил Владивосток и встретился в Москве с полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ. Один из крупнейших азиатских предпринимателей высоко оценил перспективы развития сотрудничества, отметив, что инвестиции в российский Дальний Восток для Metropoly Holdings - это долгосрочный стратегический приоритет.
Юрий РОГОВ.
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