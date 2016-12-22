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Ювелиров зовут в "Бриллиантовую долину"
«В Якутии добывается почти треть от общемирового объема алмазов, и конечно, республика заинтересована в максимально полном использовании ресурсного потенциала, для того чтобы производить на своей территории продукты с высокой добавленной стоимостью - бриллианты и ювелирные изделия. Давайте вместе подумаем, как это сделать наиболее эффективно», - обратился к участникам конференции первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадий ВАДЮХИН.
Заместитель руководителя ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ» Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ познакомил участников конференции с тенденциями развития ювелирного рынка и свежей отраслевой статистикой: «Россия обладает крупнейшими ресурсами природных алмазов - более 60% мирового запаса - и занимает второе место в списке лидеров алмазодобычи по стоимости и первое - по объему добываемых алмазов. Только в 2013 году он составил около 38 млн каратов алмазного сырья, что на 8% выше уровня 2012 года. А вот лидером на рынке огранки алмазов является Индия, которая в стоимостном выражении производит около 58% от общего объема добычи. И такое положение является для отечественной отрасли если не критическим, то заслуживающим пристального внимания. Получается, что Россия, обладая возможностями и по разработке алмазов и по превращению их в бриллианты внутри страны, большую часть добытого сырья отправляет на экспорт. При этом объемы внутреннего производства бриллиантов продолжают снижаться. Так, в 2013 году было изготовлено бриллиантов на $780 млн, в то время как в 2007 году эта цифра составляла $1,3 млрд. Падение ощутимо. На крупнейшем российском ювелирном заводе «Кристалл», например, оно составляет более чем 30% по сравнению с 2012 годом. Поэтому сегодня крайне важно создавать условия для развития российской алмазогранильной промышленности и снижения объемов экспорта алмазов для стимулирования производства бриллиантов на территории России. Благо, все условия для этого есть.
В 2013 году объем российского рынка драгоценных металлов и камней оценивался в 810 млрд рублей, что составляет 1,2% от российского ВВП. Около 60% рынка в денежном эквиваленте занимают предприятия по производству драгоценного металла. Вторым по значению является сектор производства и торговли ювелирными изделиями - 22%. Так, выручка в розничной продаже за 2013 год составила 181 млрд рублей. Если выделить стоимость ювелирных изделий, то это 7,5%, на добычу и производство драгоценных камней приходится 12%.
По данным Российской государственной пробирной палаты, в 2013 году отечественными производителями было изготовлено 95 млн ювелирных изделий из золота и серебра. В целом производство по количественным показателям даже превысило показатели 2008 года, но при этом более чем на 20% отстает по массе. Т. е. в среднем российские ювелирные изделия полегчали после кризиса 2008 года более чем на треть, и это тоже тенденция рынка - производство простой в изготовлении и недорогой, легковесной продукции.
Если говорить о динамике мирового потребления ювелирных изделий, то Россия, несмотря на небольшую долю в общем объеме производства, пока еще входит в число стран с положительными показателями. В целом же, по данным Всемирного совета по золоту, спрос на ювелирные изделия в мире снижается, и во втором квартале 2014 года упал на 36%. Наиболее заметно это в Европе и США.
Налицо и тенденция вытеснения ювелирных продуктов другими товарами потребления. На смену бриллиантам приходят такие предметы роскоши, как высокотехнологичные новинки, гаджеты и т. д. Появляется поколение, у которого совсем другие ценности. Аналитики не исключают того, что в ближайшие годы ювелирный рынок России ждет переориентация на массовый сегмент, эконом и средний класс. Есть опасение, что спрос на изделия с бриллиантами будет продолжать падать. Нужно возвращать потребителя на рынок ювелирных изделий с бриллиантами, формировать и стимулировать потребительский спрос. Поэтому маркетинг в отрасли выходит на первый план.
Кроме того, отечественные изделия не всегда соответствуют тенденциям мировой ювелирной моды, считают эксперты. И однотипный ассортимент в российских магазинах тому пример. Нужно искать новые идеи и художественные решения, ведь потребителю хочется вкладывать деньги в действительно ценные, уникальные изделия, которые можно передавать по наследству».
Министр промышленности Республики Саха (Якутия) Андрей ПАНОВ акцентировал внимание участников конференции на организации переработки сырья и получении продукции с высокой добавленной стоимостью. «Гранильная и ювелирная промышленность очень перспективны, у нас есть ресурсы для увеличения производства конечной продукции, при этом своим производством российские ювелиры покрывают чуть более половины отечественного спроса потребителей, остальное приходится на импортную продукцию, - отметил он. - Активному развитию отрасли мешает высокий уровень технического и морального износа промышленных производственных фондов, сложность закрепления профессиональных кадров на производстве, труднодоступность заемных оборотных средств под приемлемые проценты в сравнении с зарубежными конкурентами и еще целый ряд проблем, порождающих дополнительные расходы, неоправданные издержки и увеличивающих сроки производства и реализации конечной продукции. Тем не менее у отрасли есть шанс получить второе дыхание. Одним из эффективных механизмов отечественной ювелирной и алмазогранильной промышленности может стать проект создания в республике территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) со специализацией на алмазогранильном производстве - «Бриллиантовой долины». Она станет площадкой для практической реализации подготовленного Министерством развития Дальнего Востока России нового инструмента интенсивного развития территорий с применением широкого круга инфраструктурных, фискальных и административных преференций. В результате это позволит значительно повысить конкурентоспособность огранщиков и ювелиров, которые станут резидентами данного проекта».
Это особенно актуально сегодня, когда США и Евросоюз вводят все новые санкции, а алмазогранильная отрасль Якутии ориентирована на экспорт. «Так, «АЛРОСА» является бюджетообразующей компанией, и любые колебания, связанные с рынком, изменением его конъюнктуры и т. д., отражаются на республиканском бюджете, - говорит Геннадий Вадюхин. - Это еще раз подтверждает, что мы должны проводить такую политику, которая сделает алмазогранильную и ювелирную промышленность независимой от геополитических условий».
«Действительно, 90% произведенных в России бриллиантов экспортируется, но в Якутии все же ситуация другая: на экспорт идет не более 60%, остальные остаются в республике. Мы переориентировались на внутренний рынок после похожей ситуации 2008 года. Главная же проблема для отечественных производителей бриллиантов и ювелирных изделий (и якутских в т. ч.) заключается в нормативной базе, которая не позволяет нам конкурировать с зарубежными игроками рынка, - уверен президент НП «Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)» Василий ВЛАСОВ. - Как вы помните, в 2003 году были внесены поправки в Закон о валютном контроле и валютном регулировании. Золото, алмазы, серебро, платина были исключены из перечня валютных ценностей и приравнены к обычным товарам, оборот которых регулируется Гражданским кодексом. Но согласно другим законодательным актам - постановлениям правительства, приказам Минфина и т. д. - отношение к алмазам остается как к валютным ценностям! За 11 лет снято лишь ограничение на продажу сырья гранильными заводами за рубеж и изменены некоторые таможенные процедуры. На наш же взгляд, в первую очередь надо установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость при продаже сырых алмазов компании «АЛРОСА» российским гранильным заводам, убрать НДС при продаже золотых слитков юридическим лицам, отменить требования об обязательной передаче на аффинаж отходов драгоценных металлов. Кроме того, поскольку в России не добываются другие драгоценные камни, кроме алмазов, отечественные производители ювелирных изделий вынуждены их завозить, а закон при этом требует платить ввозную пошлину 15-20% и сверху НДС 18%. В итоге себестоимость продукта у нас выходит на 38% выше, чем у иностранных конкурентов! А если камни покупаются не у добытчика, а у посредника, то и на все 50%. Как в таких условиях бороться за покупателя? То же касается и мелких бриллиантов, огранка которых в России считается нерентабельной: поскольку на рынке пользуются спросом изделия с небольшими бриллиантами, мы так же вынуждены ввозить их из-за рубежа и опять же платить ввозную пошлину и НДС. Поэтому без изменения российского законодательства отрасли не подняться на ту высоту, которую от нее ждут. Но если нас наконец услышат и пойдут навстречу, мы в 10-20 раз увеличим производство».
«Некоторые из перечисленных проблем можно будет решить как раз созданием ТОСЭР. И если все пойдет по плану, то уже к 2030 году объем валовой выручки от реализации бриллиантов и ювелирных изделий вырастет в 7 раз, а алмазно-бриллиантовый комплекс Якутии, а значит и страны в целом, получит мощный импульс к развитию», - резюмировал Геннадий Вадюхин.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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