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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"РТ Лабс" открыл офис на Дальнем Востоке
Обособленное подразделение будет выполнять широкий спектр задач, связанных с развитием региональных порталов госуслуг, автоматизацией органов государственной власти и предоставлением им консалтинговых услуг. Отдельное направление деятельности филиала связано с внедрением и сопровождением региональных транспортных информационных систем. «РТ Лабс» также обеспечит организацию и проведение кампаний по популяризации портала госуслуг. Совместно с «Ростелекомом» будут реализованы проекты по информатизации образования и медицины, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Дальневосточный федеральный округ занимает более 30% территории России, а населяет его менее 5% населения. Регион труднодоступный, но имеющий важнейшее стратегическое значение для страны. Открытие во Владивостоке нашего регионального подразделения - логическое продолжение большой работы, которую мы активно ведем по всей России. Мы хотим сделать доступными для жителей субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, самые современные электронные сервисы и услуги. Внедрение высокотехнологичных ИТ-систем в самых разных отраслях экономики улучшит качество жизни граждан и предприятий региона, откроет для них новые возможности и будет способствовать развитию территорий, а также улучшению инвестиционного климата», - отметил Михаил БОНДАРЕНКО, генеральный директор «РТ Лабс».
Дальний Восток стал седьмым регионом, в котором компания открыла обособленное подразделение. Филиалы «РТ Лабс» уже действуют в Самаре, Ярославле, Воронеже, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «РТ Лабс» - дочерняя компания ПАО «Ростелеком». В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Основной задачей компании является эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО «Ростелеком».
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2016 год.
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