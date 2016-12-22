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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке ИТ-технологии активно внедряются во все сферы
В итоге сегодня с уверенностью можно говорить о том, что информационные технологии уже перестали быть отдельной отраслью, а ИТ-тренды находят свое отражение во всех областях нашей жизни, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Глобальные тренды
Если говорить о глобальных трендах на этом рынке, то главный из них заключается в том, что к цифровизации сегодня вплотную подошли не только коммерческие компании - «умнее» с каждым годом становятся медицина и торговля, сфера ЖКХ и образование.
«Уже 20 лет, как в нашу жизнь зашел Интернет, он проник практически во все ее сферы и стал столь же неотъемлемой ее частью, как, допустим, электричество. Мы, не задумываясь, выходим во «всемирную паутину» с персональных компьютеров, телефонов и иных гаджетов. Я уверен, что недалек тот час, когда столь же успешно мы будем общаться и иными устройствами в наших домах, а такое понятие, как «умный дом», станет привычным для каждого жителя нашей страны», - говорит директор Регионального общественного «Центра интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей ГРЕБЕННИКОВ.
О значении технологий в нашей жизни сегодня говорят конкретные факты. В прошлом году в России был создан «Институт Интернета», главная задача которого - развивать отрасль, формировать тренды и реагировать на возникающие вызовы. А месяц назад президент страны Владимир ПУТИН обозначил одну из основных задач на ближайшее время - переход на «цифровую» экономику. «Это та амбициозная задача, к выполнению которой необходимо стремиться в каждом регионе страны», - считает лидер государства.
Процесс «цифровизации» страны идет достаточно активно. И хотя пока IT-сфера формирует 2% от всего ВВП России, в перспективе, к 2025 году этот показатель должен дойти до 50%. Одна из важных задач, которую необходимо решить на этом пути, - повысить цифровую грамотность населения, которая сейчас оценивается на 4,79 балла из 10 возможных. Кстати, Дальний Восток в этом отношении смотрится на общей карте страны весьма неплохо: в нашем регионе цифровая грамотность составляет 5,17 балла.
Государство и ИТ
Самым мощным потребителем ИТ-услуг сегодня без ложной скромности является государство. Этот тренд понятен: граждане становятся все более продвинутыми, что заставляет органы власти также двигаться в этом направлении. Главная задача всех происходящих в этой сфере процессов - повышение качества жизни в регионе.
«На государственном уровне обсуждается вопрос создания электронного правительства. И главная цель этого мероприятия - комфортная информационная среда, - считает Петр ИВАНОВ, советник СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», член экспертного совета комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - Процесс создания электронного правительства тормозит проблема цифрового неравенства. Но этот вопрос необходимо решать на государственном уровне. Регионам в одиночку сложно развивать коммуникации на своей территории. На мой взгляд, инвестиции в инфраструктурно-интеграционные процессы - это обязанность федерального центра. Он должен нести ответственность за это направление. А вот развивать человеческий капитал, инвестировать деньги в развитие потенциала региона, муниципального образования - это задача региональных органов власти».
Несмотря на то что определенные проблемы на этом пути еще существуют, на Дальнем Востоке цифровые технологии эффективно внедряются в сфере образования, здравоохранения и в управлении муниципальным транспортом. В перспективе власти обещают расширить единое цифровое пространство.
«Информационные технологии - это один из факторов социального развития, который решает самую главную задачу - делает взаимодействие власти и общества простым и прозрачным, - считает директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья КРАСИЛЬНИКОВ. - На упрощение взаимодействия направлен текущий этап административной реформы, который связан с оптимизацией государственных и муниципальных услуг. Сейчас в органах государственной власти Приморского края оказывается 193 государственные услуги, 91 из них можно получить в электронном виде. Взаимодействие идет сразу по нескольким направлениям: организационные мероприятия, административное регулирование, развитие инфраструктуры электронного правительства».
«Раскрыть возможности систем, используемых в государственном секторе для взаимодействия государства и граждан, фиксировать качество сервиса и последовательно работать над его повышением - вот среднесрочная перспектива работы всех органов власти», - продолжает заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна ПОТАПОВА.
ИТ в медицине
Но ИТ-технологии сегодня активно внедряются не только в управленческих структурах. Еще одним мощным государственным потребителем ИТ-услуг сегодня стала медицинская отрасль.
Так, представители Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра (ПК МИАЦ) говорят о том, что уже имеют наработки в этом направлении.
«В Приморском крае для автоматизации лечебного процесса используется более 5 тысяч единиц компьютерного оборудования. В динамике с 2012 года отмечается рост компьютеров, 89% медицинских организаций в крае внедрили или находятся на стадии внедрения и развития медицинской информационной системы.
С 2015 года в Приморье реализуется проект «Внедрение региональной интегрированной информационной системы в сеть здравоохранения». Интеграция - это не просто возможность передачи данных, это технологическая основа любых мероприятий, направленных на улучшение качества медицинского обслуживания. Она включает в себя создание единой системы электронных медицинских карт с использованием инструментов интеллектуальной агрегации данных от пациентов», - отметила директор ПК МИАЦ Мария ВОЛКОВА.
По словам спикера, в настоящее время в ПК МИАЦ завершены работы по обеспечению взаимодействия региональной информационной системы с федеральными сервисами. В перспективе к интеграционной платформе должны подключиться информационные системы медицинских организаций, что позволит обеспечить полноценное информационное взаимодействие не только на федеральных уровнях, но и на региональных.
Компании-разработчики новых информационных систем активно взаимодействуют с отраслью. Так, одна из крупнейших компаний КНР в сфере информационно-коммуникационных технологий Huawei представила на дальневосточном рынке ряд интересных инновационных продуктов для здравоохранения.
- В наше время начинают активно развиваться различные мобильные приложения для отслеживания своих медицинских показателей, носимых датчиков, которые собирают информацию о состоянии здоровья. Здесь медицинские учреждения могут установить информационную систему, где будут учтены эти данные. Это - взаимодействие телемедицины, которая базируется на профессиональных медицинских услугах, и второго модуля - мобильной заботы о здоровье, а это как раз те самые гаджеты, с помощью которых человек может контролировать, что у него происходит со здоровьем. То есть эти два глобальных тренда объединяются в «электронную медицину». Подобные решения уже внедряются в европейских и азиатских странах, - рассказал менеджер компании Huawei Михаил ВИЗГУНОВ. - Облачная платформа Smart Health - собственная разработка компании Huawei. Это место, где хранится весь объем данных, там же происходит анализ и обработка данных, сохранение историй болезни и медицинских заключений. Два основных блока - телемедицина (которая включает в себя консультации экспертов, онлайн-обучение, объединение лечения) и мобильная забота. Все это агрегируется облачной платформой Smart Health, - отметил спикер.
Новые разработки для медицины есть сегодня и у местных ученых: заместитель директора по научной работе ИАПУ ДВО РАН, доктор технических наук Валерия ГРИБОВА рассказывает о перспективном проекте персонифицированной телемедицины, основанном на технологии Big Data.
«Наш институт предлагает сегодня 6 проектов, которые могут стать прорывными в области информационных технологий и которые лежат на стыке различных наук, - говорит ученый. - Они направлены на создание интеллектуальных сервисов. Перспективными являются персонифицированная телемедицина, развитие городской инфраструктуры, мониторинг энергообъектов, дистанционное зондирование земли и т. д. Все эти проекты, на наш взгляд, было бы эффективно внедрять на базе научно-производственных консорциумов именно здесь, в нашем регионе. Мы очень надеемся, что такой опыт на Дальнем Востоке появится. Пока же многие проекты отдаются на откуп центральным городам России, и это не совсем хорошо, так как они не становятся движущей силой развития самого региона и являются причиной оттока высококвалифицированных кадров».
Отрасль тормозит нехватка кадров
Кстати, кадровый дефицит специалистов - главная проблема ИТ-отрасли на сегодняшний день. Об этом говорят все без исключения эксперты.
«Самая большая проблема отрасли - это нехватка кадров. Мы объективно понимаем, что это вопрос к нашим вузам, - считает ответственный секретарь Совета по региональной информатизации - и. о. директора ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Минкомсвязи России Роман УРЫШЕВ. - Более 20 тысяч программистов в год - такова потребность отрасли в кадрах. Однако несмотря на то, что в стране аккредитованы более 130 вузов, всего 40 из них готовят специалистов в сфере IT. Соответственно, закрыть потребность в кадрах пока не получается».
И. о. ректора ДВФУ Никита АНИСИМОВ считает: причина кадровой проблемы в том, что вузы и работодатели зачастую говорят на разных языках. То есть, используя одни и те же термины, они подразумевают совершенно разные вещи.
«Когда работодатель говорит, что нужны специалисты, он имеет в виду действительно квалифицированные кадры, которые понимают, как устроены телекоммуникации, и которые во время обучения в университете (а лучше - еще со школьной скамьи) действительно погрузились в профессиональную среду, - говорит Никита Анисимов. - Я хочу сказать, что в ИТ-сфере сообщество профессионалов наиболее консолидировано. Есть и профессиональные ассоциации, и профессиональные стандарты. Но, к моему большому сожалению, вузовское сообщество в области подготовки кадров несколько отстает от реального бизнеса. И отстаем мы, скорее всего, в понимании того, какой специалист нужен компании. Совместно с бизнесом нам бы хотелось сформировать единое мнение по ключевым компетенциям, которыми должен обладать специалист. Потому что, если сегодня мы начинаем учить студента, нам нужно понимать, что на рынок он выйдет через 4 года, и за это время мир может ощутимо измениться. И если в список приоритетных профессий среднего профессионального образования входит профессия оператора киберпилотируемых систем, то выпускники с высшим образованием еще в большей степени должны быть ориентированы на рынок будущего, а не только на те навыки, которые востребованы сегодня. И здесь очень многое зависит от вузов, потому что мы должны делать упор в том числе и на самообразование студентов. Для нашего региона очень важно, чтобы специалисты, которых мы готовим, не уезжали из региона, а еще лучше - чтобы к нам приезжали профессионалы из других регионов. И основывали здесь новые бизнесы, организовывали стартапы. У нас есть поручение президента РФ сформировать на острове Русском научно-образовательный технологический кластер. Мы будем активно двигаться в этом направлении».
Кстати, говоря о стартапах, Андрей КОСОЛАПОВ, директор Тихоокеанской управляющей компании и известный в регионе венчурный инвестор, отмечает, что на сегодняшний день в Приморье в стартапы проинвестировано 12 млн рублей. Большая часть средств досталась трем проектам, два из них - как раз из сферы информационных технологий. И этот пример говорит о том, что в интересные проекты инвесторы готовы вкладываться: на 20 стартапов, которые сегодня находятся в работе в Приморье, уже есть 15 бизнес-ангелов. По мнению эксперта, проблем с инвестированием на сегодняшний день нет, не хватает интересных, ярких и внятных проектов, в том числе и в области ИТ.
На вопрос о том, как привлекать молодежь в отрасль, у экспертов есть целый ряд идей. Так, Юрий СИБИРСКИЙ, заместитель руководителя ДВП фонда «Сколково», считает, что открытие в регионе филиалов крупных компаний станет стимулом для того, чтобы молодежь не уезжала из региона.
Руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга КУРИЛОВА говорит об идее создания детских технопарков, которые позволяли бы вовлекать кадры в технологические процессы со школьной скамьи. И эта идея постепенно воплощается в жизнь. Детский технопарк создается в Хабаровском крае, по этому пути планирует пойти и Республика Саха (Якутия).
В Приморье эта инициатива пока в руках частного бизнеса: предприниматель со стажем, генеральный директор компании DNS несколько лет назад открыл во Владивостоке Центр развития робототехники. Это может стать примером того, как бизнес может подходить к подготовке кадров, причем не только для собственных нужд, но и для всего региона.
«Для меня это прекрасная отдушина, - говорит Дмитрий Алексеев, который сам лично много времени отдает работе в Центре. - Этот проект нельзя рассматривать как бизнес. Несмотря на то что он частично самоокупаем, для нашего бизнеса он затратен: закупку оборудования и поездки на соревнования, в том числе и на «Робофест», который проходит в Москве, оплачиваем за счет компании. Но я верю, что от этого в перспективе будет польза и нашему бизнесу, и той территории, на которой мы живем».
Бизнес-тренд
О том, что грамотные кадры для «цифровизации» нужны региону уже сегодня, говорит тот факт, что в них заинтересованы и те, кто разрабатывает новые технологические продукты, и те, кто их потребляет.
Например, о цифровизации бизнеса сегодня всерьез думают компании, оказывающие телекоммуникационные услуги, и те, чей бизнес с ИТ на первый взгляд не связан. Первые активно предлагают новые технологии, а вторые ищут высокотехнологичные сервисы, чтобы сделать свой бизнес более эффективным.
Так, компания «Ростелеком», которая традиционно отвечала за связь в регионе, сегодня, проведя качественный интернет на всем Дальнем Востоке, значительно расширяет свои функции.
«Один из основных трендов развития общества в целом - это стремление к мобильности. Но при этом нам всегда нужно быть на связи. Мы видим большие отличия в построении бизнеса 10 лет назад и в построении бизнеса сейчас: и с точки зрения технологий и коммуникаций, и с точки зрения автоматизации всех процессов, которые есть в компании, - говорит заместитель директора макрорегионального филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Алексей ЩУРОВ. - Мы стоим на пороге того, что к интернету будет подключаться все больше и больше устройств. И это будет связано не только с работой в офисе или на производстве, но и в повседневной жизни. Так мы все ближе подходим к интернету вещей. Мы как компания давно уже не считаем себя просто оператором интернета и телефонии. Мы сегодня позиционируем себя как операторы решений. Да, у нас есть инфраструктура, она увеличивается - так, с гордостью могу сказать, что мы завершили проект строительства подводной ВОЛС. У нас есть центры обработки данных, которые позволяют нам оказывать услуги для бизнеса, для государственного сегмента, физических лиц. Компании бизнес-сегмента все больше отходят от модели покупки оборудования и используют модель аренды ИТ-ресурсов. И мы готовы им в этом помочь, сэкономив компаниям значительную часть капиталовложений. Мы наращиваем свой потенциал в таких сферах, как облачные вычисления, дистанционная коммуникация, корпоративные социальные медиа. Потому что за этим, как нам видится, будущее. По прогнозам экспертов, рост сегмента облачных вычислений уже по итогам 2016 года составит около 50% в год. Это тренд, в который вкладывают все компании и на российском, и на зарубежном рынках».
«Информационные технологии в бизнесе играют все большую роль, - говорит директор департамента по работе с малыми и средними организациями и партнерами ООО «Майкрософт Рус» Анна КУЛАШОВА. - Они нужны в первую очередь для того, чтобы принимать осмысленное решение, основываясь на большом количестве имеющейся информации. И компании-разработчики в своих новых решениях этой задачей руководствуются».
Бизнес в настоящий момент действительно активно идет по пути внедрения новых технологий. Например, Сергей МИТРОФАНОВ, генеральный директор ГК «В-Лазер», говорит о том, что сегодня все компании, и в ретейле в том числе, находятся в поисках решений, способных обеспечить конкурентоспособность и возможность быть более лояльными для своего потребителя.
«Айтишники сегодня нам постоянно говорят о том, как мы, внедряя новые технологии, сможем сэкономить. И всегда, засыпая нас терминологией, говорят о последних версиях того или иного продукта, его технологической красоте и т. д. Но бизнесу сегодня нужно не совсем это. При том, что в целом компании сократили свои ИТ-бюджеты, они готовы платить за то, что действительно значительным образом повлияет на продажи. Мне кажется, что это основная задача, которую сегодня бизнес ставит перед специалистами ИТ-отрасли».
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
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