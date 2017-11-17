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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях
Информатизация здравоохранения особенно важна для Дальнего Востока, поскольку обеспечивает возможности для развития телемедицины. В регионе с огромными расстояниями между населенными пунктами телемедицина может дать населению возможность получения своевременной и качественной медпомощи.
Раньше развитие телемедицины сдерживалось отсутствием законодательной базы. Но в этом году закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, с 1 января 2018 года, он вступит в силу.
«Документ существенно упрощает медицинское обслуживание жителей как больших городов, так, что особо существенно, и проживающих в удаленных и труднодоступных районах. Граждане получают возможность удаленного онлайн-консультирования после первичного очного приема. Это важно: у не всех есть возможность приходить к врачу. И каждая такая консультация позволит улучшить качество жизни человека. Такие консультации проводились и раньше, но теперь они получат юридическую силу, а значит, врачи будут нести ответственность за свои решения и лечение пациента», - считает замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
В октябре Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий порядок организации и оказания медицинской помощи с «применением телемедицинских технологий».
Все медицинские учреждения и врачи, планирующие оказывать дистанционные консультации, должны зарегистрироваться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Документ также утверждает, какую информацию медицинское учреждение и врачи должны будут предоставить пациентам, планирующим обратиться к ним за телемедицинской консультацией. Больной сможет узнать стаж врача, его научные степени и предыдущие места работы.
Для развития телемедицинских услуг необходимо обеспечить медицинские учреждения каналами связи. В последние годы ситуация улучшается, но все равно Дальний Восток по качеству интернет-доступа пока отстает.
Но эту ситуацию будут исправлять. Так, например, «Ростелеком» планирует начать строительство новых линий связи, которые позволят подключить к высокоскоростному Интернету больницы в отдаленных поселках Хабаровского края, а их жителям - воспользоваться услугами телемедицины.
В Приморском крае телемедицинские технологии уже используют. В частности, в Тихоокеанском государственном медицинском университете периодически проводят онлайн-консультации и онлайн-консилиумы, по результатам которых приморцы могут без очереди получить направления на лечение в ведущие медцентры.
Краевая детская туберкулезная больница развивает телемедицинскую сеть с 2015 года, и она продемонстрировала свою эффективность. В частности, количество консультаций фтизиатрами детей и подростков из районов края выросло на 31%, число случаев туберкулеза, выявленного на ранних стадиях, увеличилось на 17,5%.
Но остаются технические вопросы. Их обсуждали на прошедшем во Владивостоке Тихоокеанском медицинском конгрессе.
Сложности внедрения
- Зачастую медицинская система хранит то, что в нее ввел доктор, либо результат исследований, но обработка этой информации затруднительна. С этим столкнулись и в других странах, где информатизация медицины ведется давно. Много пациентов в зоне риска не получают профилактическое лечение, потому что информация, которая есть на них, разрознена. Если ее всю собрать и проанализировать, то становится ясно, что делать дальше, - говорит генеральный директор DICOM Consulting Вячеслав КАДНИКОВ.
Актуальна и проблема смены информационных систем. Они устаревают и когда-то начинают выводиться из эксплуатации. Нередко с переносом информации возникают огромные сложности. Стоит учесть, что хранение медицинской информации и доступ к ней становится все более важным - люди стареют, живут дольше, больше и болеют. Информация копится быстрее, чем растут мощности, необходимые для хранения и обработки таких данных.
- Наши решения позволяют сохранить в облаке не только информацию, но и привычный интерфейс доступа к ней, - отметил г-н Кадников.
- Сегодня анестезиология и реанимация остаются белым пятном, куда, как правило, медицинские информационные системы не заходят или почти не заходят. Врачи, в лучшем случае, имеют возможность просматривать результаты анализов пациентов, пишут дневники, отражается движение больных, но основные документы, с которыми работают анестезиологи-реаниматологи, - листы назначения, карта наблюдения, наркозная карта - в отечественных МИС не реализованы, их нет, - рассказывает Арсен НАХАПЕТЯН, руководитель региональных проектов компании Softline.
Было подсчитано, что врач-реаниматолог за время своего дежурства по каждому больному должен проанализировать порядка 130 различных цифровых показателей. Это и мониторные данные, и лабораторные показатели. Это только цифры, а у него еще есть разные изображения, и заключения консультантов, и прочее. И конечно, он может что-то упустить или не заметить.
- Для этой области мы предлагаем интеллектуальное решение для автоматизации палат интенсивной терапии. По сути, это медицинская информационная система для сбора, анализа и хранения потоковой информации с прикроватного оборудования с возможностью ведения клинической медицинской карты пациента и алгоритмами поддержки принятия решения, - сообщил г-н Нахапетян. - Если реализовано полноценное решение со всеми интеллектуальными модулями, со всеми интеграциями, со всеми подключениями, то это очень мощный инструмент, который позволяет повысить качество и понизить стоимость услуги, а также облегчить работу персонала.
- С 2011 года в России началась модернизация здравоохранения, в рамках которой в регионах были внедрены те или иные медицинские информационные системы (МИС). Основными драйверами внедрения стали электронная медицинская карта, электронная регистратура, цифровые архивы медицинских изображений. Но чтобы автоматизация отрасли была более востребованной, более значимой для врачей, необходимо организовать передачу информации между учреждениями первичного звена и специализированными центрами. Чтобы все локальные МИС были успешно связаны в единое информационное пространство, мы разработали платформу, которая позволяет обмениваться данными электронных медицинских карт, протоколами оказания услуг и интегрируется с федеральными сервисами, - рассказала Татьяна СКВОРЦОВА из «РТ-Лабс».
Именно с совместимостью возникают проблемы. Уже существующие в организациях информационные системы нередко не сочетаются с централизованными, продвигаемыми государством. В теории интеграционная шина должна обеспечивать бесшовное подключение МИС учреждения к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На практике случается всякое - например, перестает работать электронная регистратура или нарушается интеграция с сайтом госуслуг.
По словам участников конгресса, есть и финансовые проблемы. Если для крупного медучреждения заплатить за внедрение и поддержку МИС вполне посильно, то для районных больниц и поликлиник это неподъемная сумма.
- Любая клиника, вне зависимости от формы собственности, все свободные средства в первую очередь направляет на основные фонды предприятия - медицинское оборудование, инструменты и расходники к ним. Проблема внедрения технически сложного, экспертного ИТ-решения в том, что оно сопоставимо по цене со сложным медоборудованием. И когда встает вопрос выбора: купить программу для обработки исследований или оборудовать два кабинета УЗИ - ответ, к сожалению, напрашивается сам собой, - комментирует Ирина ПРЫТКОВА из Softline.
Диагностировать везде
Главной новостью стала презентация концепции создания на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) межрегионального клинического диагностического центра для всего ДФО - она была ранее представлена Минвостокразвития и одобрена.
ТГМУ уже два года является оператором восточного научно-образовательного кластера. За это время университет выиграл несколько конкурсов на внедрение информационных проектов, например, электронных медицинских карт пациента.
- Теперь на базе нового диагностического центра планируется реализовать проект по телерадиологии, в рамках которого квалифицированные специалисты смогут давать экспертные заключения по пациентам из других регионов, - говорит Антон ПОДОБА, президент Ассоциации отрасли информационных технологий Азиатско-Тихоокеанского региона. - Предполагается сотрудничество со странами АТР - например, наши врачи консультируют японских пациентов, а японские врачи - наших больных.
Досье «Дальневосточного капитала»: Медицинская информационная система (МИС) - система автоматизации документооборота для лечебно-профилактических учреждений, в которой объединены система поддержки принятия медицинских решений, электронные медицинские карты о пациентах, данные медицинских исследований в цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов, средства общения между сотрудниками, финансовая и административная информация.
- Отталкиваясь от перспектив развития рынка компьютерных технологий, смело можно предположить, что увеличение вычислительных мощностей уже в ближайшие год-два повысит роль и увеличит возможности искусственного интеллекта в медицине, - обозначает перспективы Арсен Нахапетян, руководитель региональных проектов компании SoftLine. - Такие системы не заменят врача полностью, но можно рассуждать о качественном скачке в диагностике сложнейших заболеваний и выявлении предпосылок к ним на самых ранних стадиях. Отсюда - широкие возможности для развития различных систем поддержки принятия врачебных решений (СППР), которые в перспективе будут делать анализ на основании графических данных, без ручного ввода дополнительной информации.
Евгений ПЕТРОВ.
- В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях
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