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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточным фермерам нужны новые рынки сбыта и международные партнеры
Тем не менее, растущие объемы производства стали неотъемлемой частью всех последних годовых отчетов. В целом в дальневосточных регионах растут урожайность культур и продуктивность животноводства, что обусловлено, в первую очередь, внедрением современных технологий. В то же время инвестиции в эти технологии были стимулированы растущими потребностями сельскохозяйственного рынка, в том числе азиатского. По большому счету именно рыночная конъюнктура определяет сейчас интерес инвесторов, их выбор в пользу тех или иных проектов. А проектов агропромышленных на Дальнем Востоке год от года становится больше.
Неоднозначные итоги
В то же время сельхозпроизводители считают уходящий год сложным, однозначную оценку которому дать непросто. С одной стороны, Дальний Восток регулярно испытывает удары стихии, и на финансовом состоянии отдельных хозяйств эти события отразились самым печальным образом. Тем более, именно в этом году был изменен порядок предоставления господдержки сельхозпроизводителям, что во многих случаях привело не только к задержке выплат бюджетных денег, но и к существенному сокращению сумм выплат. Впрочем, сокращение уровня поддержки - тенденция не одного года. Например, в Приморском крае, по словам руководителя СХПК «Новолитовское» Николая ЛЕМЕШЕВСКОГО, уровень господдержки их предприятия сократился с 2013 года в 6 раз.
- Год был сложным потому, что меры поддержки были ниже, и по земледелию, и по возмещению затрат на технику в Приморье, - говорит генеральный директор ГК «Агротек» Владимир РУБАХИН, г. Петропавловск-Камчатский. - На Камчатке меры поддержки в принципе остались на том же уровне, т.е. мы не почувствовали сокращения, поскольку у нас там нет растениеводческой составляющей. А вот в Приморье произошло снижение.
Одной их основных тенденций, возникшей не в этом году, но возможно наиболее ярко проявившейся именно сейчас в силу целого ряда причин, в том числе и перечисленных выше, стала консолидация агропромышленных компаний и усиление крупных игроков рынка.
- Несмотря на то, что год для сильных игроков сложный, они не потеряли объемы и верят в будущее, - говорит Владимир Рубахин. - Некоторые мелкие игроки себя не очень хорошо чувствуют. И это на фоне того, что у нас в кредитовании все-таки нет прорыва. Но за счет территорий опережающего развития есть притяжение игроков в эти зоны. Мне кажется, что за этот год региональные игроки укрепились, особенно в своих регионах. И ослабли в тех регионах, где они присутствуют, но вывозят свою продукцию, поскольку выросла транспортная составляющая в тарифах. И сейчас, перед новым годом, на Камчатку сильно тариф подняли авиаперевозчики. Складывается сложная ситуация для бизнеса в том плане, что нарастают издержки, но доходы так быстро не растут, как издержки.
Нужны новые рынки
С другой стороны, уходящий год был довольно благоприятным по погодным условиям в начале сезона, что позволило удачно провести посевную, да и в конце сезона, в период уборки, погода так же, в основном, не подвела. В итоге при всех катаклизмах урожай получили неплохой, особенно сои - основной дальневосточной культуры. Амурская область намолотила свыше 1200 тыс. тонн, что является абсолютным рекордом последних лет и превышает показатель прошлого года более, чем на 300 тыс. тонн. В Приморском крае собрали порядка 380 тыс. тонн, в прошлом году - около 290 тыс. тонн. Рекордный урожай сои и в Еврейской АО, в этом году в области собрали свыше 122 тыс. тонн.
Но хороший урожай, как это часто случается при подобных результатах, существенно усложнил дальневосточным фермерам ситуацию со сбытом этой продукции в нынешнем году. Цены на сою заметно упали по сравнению с прошлогодними не только на внутрироссийском рынке, но и на мировом, что, кстати, связано во многом с хорошим урожаем этой культуры в странах Латинской Америки. По словам сельхозпроизводителей, сегодня сою покупают здесь по цене 18 руб. за кг. в опте, в то время как прошлогодние цены держались на уровне 27 руб. за кг.
Важным событием для страны в целом, и Дальнего Востока в том числе, стало подписание в ноябре этого года между РФ и КНР протокола о фитосанитарных требованиях к гречихе, пшенице и овсу, экспортируемых из России в Китай. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в Минсельхозе Амурской области, несмотря на то, что в этом году урожай зерновых ниже прошлогоднего, на повестке дня стоит все тот же вопрос стоимости произведенного зерна.
- Учитывая сложную ценовую ситуацию, возникшую в целом на российском зерновом рынке, связанную с большим урожаем в 2017 г., получить достойную цену за зерно в настоящее время проблематично, - говорят в областном Минсельхозе. - Необходимы новые рынки сбыта. Для нас наиболее перспективные направления по экспорту - это Китай и страны АТР. Тем более, что в октябре 2017 между Россией и Китаем был подписан Протокол о внесении Амурской области в реестр экспортеров пшеницы, гречихи и овса в КНР. Оценивая реальную ситуацию внутри российского зернового рынка, ждать какого - либо значительного повышения цены на зерно не стоит. Чем раньше производители амурского зерна выйдут на экспортные поставки, тем быстрее они смогут поправить свое финансово-экономическое состояние и внимательней отнестись к севообороту зерновых.
Международное сотрудничество набирает обороты
Но при всех сложностях на Дальнем Востоке в целом были сделаны существенные шаги в отношении развития международного сотрудничества. Некоторые иностранные инвесторы, реализующие свои проекты здесь, уже получили первые результаты и довольно высоко оценивают перспективы сельскохозяйственной отрасли на ближайшие годы.
- Подводя итоги уходящего года, могу сказать, что для истории нашей компании 2017 год стал выдающимся годом - говорит генеральный директор японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» Игараси ТОМОЮКИ, производящей сельскохозяйственную продукцию (огурцы, томаты, сладкий перец, зеленые культуры) на территории Хабаровского края и являющаяся резидентом ТОР «Хабаровск», - ведь именно в этот год была построена вторая очередь тепличного комплекса - самого большого в Хабаровском крае, что позволило вдвое увеличить производственные площади компании, а значит увеличить и объемы производства, а так же начать производство зеленых культур, таких как редис, широколистный салат, шпинат, руккола и пр. В целом, говоря о сельскохозяйственной отрасли, мы смело можем сказать, что отрасль успешно развивается. Интерес к тепличным хозяйствам увеличился, тепличным бизнесом заинтересовались и российские инвесторы. Изменились и предпочтения населения - теперь люди не готовы довольствоваться низкокачественной продукцией, а ищут более качественный продукт, хоть и за цену выше. Увеличился и спрос на продукты питания со стороны населения Китая. Сегодня продукты питания, такие как зерновые культуры, молочные продукты и другая сельскохозяйственная продукция - это один из самых перспективных видов экспорта в Китай, что также оказывает благотворное влияние на развитие отрасли.
Рост интереса к современным технологиям и эффективности сельскохозяйственного производства отмечают в этом году и научно-исследовательские учреждения. По крайней мере специалисты говорят о тенденции роста заказов на научные исследования от негосударственных заказчиков. «Интерес реального сектора экономики к науке есть, к нам обращаются как к исследователям и как к экспертному органу, т.е. помимо исследовательских работ, обследования земли и т.д. мы оказываем еще и консультационные услуги» - говорят в ПримНИИСХ. Таких заказов поступило в этом году примерно на 30% больше, чем в прошлом.
- Наш институт расположен в Уссурийском ГО, и мы тоже испытали наводнение со всеми последствиями в этом году, - говорит директор института Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ. - Поля были затоплены. Тем не менее, вся наша программа научная выполнена, и по фундаментальным и по прикладным исследованиям. И по производству семян. Говорят, что семян местной селекции нет в Приморье. Но на самом деле семена есть, и мы готовы с хозяйствами совместно работать, идем им навстречу, проводим эксперименты на их полях для того, чтобы определить, какие им больше подходят. Если кто-то в этом заинтересован, мы готовы к сотрудничеству.
Возросла и международная активность в области науки и совместных исследований стран АТР и России. ПримНИИСХ, по словам его сотрудников, находится сейчас на острие международного сотрудничества ученых азиатско-тихоокеанского региона. Собственно, эти контакты были активны и раньше, но последний год был особенным. «Уже близится конец года, а нам все продолжают и продолжают поступать новые предложения о сотрудничестве, в основном от Китая, Кореи и Японии, - рассказывает директор института. - У нас уже есть совместные научно-исследовательские работы, финансируемые, в том числе, и за счет наших совместных программ. Сейчас надеемся получить грант на совместное исследование от Министерства сельского хозяйства Японии».
Елена АБАШЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год.
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