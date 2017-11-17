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"Квоты под киль": стартап уходящего года
7 декабря отечественные рыбопромысловые компании завершили подачу заявок на выделение квот в рамках этой программы, в конце декабря специальная комиссия подведет итоги заявочной кампании, а в начале 2018 года квоты будут распределены на срок в 15 лет. Накануне этого исторического стартапа «Дальневосточный капитал» обсуждал с его участниками перспективы революционной новации.
Напомним, что вопрос обновления рыбодобывающего флота и береговой перерабатывающей базы к настоящему времени обострился до предела. По оценке главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, до 70% рыбацкого флота страны устарели физически и морально, рыбаки сплошь и рядом ведут промысел на свой страх и риск. Чтобы решить проблему обновления промыслового флота, правительство страны приняло решение дополнительно выделить российским компаниям квоты на добычу рыбы в инвестиционных целях.
По данным Росрыболовства, в рамках программы инвестиционных квот на российских верфях будет построено свыше 100 новых промысловых судов, что позволит обновить мощности рыбопромышленного флота в России на 40%. Помимо судов, в ведомстве ожидают появления в стране более 10 крупных рыбоперерабатывающих заводов. «По сути дела это такая крупная программа модернизации, которая через пять лет уже будет полностью завершена», - заявил журналистам Илья Шестаков.
Досье «Дальневосточного капитала»: Квоты на инвестиционные цели, или как их называют рыбаки «квоты под киль», предоставляются в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов в качестве господдержки. На строительство новых судов рыбопромыслового флота на российских верфях отводится 15% этих квот и на монтаж береговых перерабатывающих мощностей - 5% сроком до 15 лет. При этом, если постройка судна планируется на верфи в ДФО, то при расчете размера доли будет использоваться повышающий коэффициент 1,2.
Механизм участия в этой программе относительно прозрачен. С заявлением на инвестквоту в федеральное агентство может обратиться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Нужно предоставить в качестве обеспечения банковскую гарантию в размере 5% стоимости объекта инвестиций или права на добычу, сведения о виде и типе объекта инвестиций - судна или берегового завода (с этим увязан размер доли), приложить инвестиционный проект, копию договора на строительство и т.д. Заявитель должен гарантировать соблюдение требований к локализации при постройке судна.
Для отбора инвестпроектов в Росрыболовстве создана специальная комиссия из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя. Информацию о начале отбора инвестпроектов федеральное агентство должно будет размещать не меньше чем за 30 дней до начала срока подачи заявлений - на своем сайте и на сайте www.torgi.gov.ru».
- Однако в 2017 г. такого извещения не потребовалось. Будет оцениваться совокупное количество долей инвестквоты, указанных в заявках, которые прошли отбор с положительным результатом. Если этот показатель превышает 100% долей квоты на инвестиционные цели, будет проводиться аукцион, предполагающий снижение долей квот, - аукцион на понижение, - уточнил в интервью «ДК» заместитель председателя комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Андрей ШВЕДОВ.
Одними из первыми на Дальнем Востоке к обновлению собственного флота приступили на Камчатке в рыболовецком колхозе имени Ленина. Как признался председатель колхоза Сергей ТАРУСОВ, «терпеть дальше некуда». В море выходят суда, которым далеко за 20 лет, а самому старому сейнеру уже 28 лет. Программа «Квоты под киль» подоспела как нельзя вовремя.
- Мы заключили контракт с Прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь» на строительство трех современных траулеров-сейнеров в январе 2016 года, - рассказал руководитель. - Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. 17 ноября со стапелей был спущен первенец - траулер «Ленинец», на нем начался монтаж оборудования. Два других - «Ударник» и «Командор» - находятся в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, все суда должны быть поставлены заказчику к 2019 году.
Судостроительные заводы Хабаровского края также готовы участвовать в государственной программе и производить современные суда различного назначения. «На сегодняшний день заводы края обладают необходимой производственной мощностью. Есть и потребность у компаний в обновлении флота. У нас 11 предприятий хотели бы построить 22 судна разной грузоподъемности: 6 - крупнотоннажных и 16 - средне- и малотоннажных», - заявил на недавнем Дальневосточном научно-промысловом совете в Южно-Сахалинске первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ.
Верфи в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске включены в реестр участников программы «Квоты под киль». На Амурском судостроительном заводе планирует разместить заказы на строительство двух траулеров рыболовецкая артель «Имени 50-летия Октября». Как заявил ее председатель Борис ФУКС, стоимость строительства судна заставляет просчитывать свои возможности с удвоенным старанием, но выхода нет.
- Флот старый, нам требуется обновление, иначе скоро не на чем будет выходить в море, - рассказал Борис Фукс. - Надеемся, что к нам в серию войдут другие рыбаки, это позволит снизить расходы. Прорабатываем вопросы кооперации вместе с правительством края и руководством завода. Предложенный механизм инвестквот хоть как-то дает вздохнуть.
Хабаровский судостроительный завод специализируется на строительстве средне- и малотоннажных судов. Заместитель генерального директора по экономике Александр ГОРДЕЕВ рассказал, что предприятие ведет системную работу с рыбаками ДФО, которые регулярно информируются о новых проектах судов и ориентировочной стоимости их строительства. Совместно с Объединенной судостроительной корпорацией сформировано предложение по строительству судов на основе лизинговой схемы, которое также доведено до потенциальных заказчиков. Завод сотрудничает с лучшими конструкторскими бюро России, в том числе КБ «Восток» и готов оказать содействие рыбодобывающим компаниям в формировании технического задания для строительства рыболовных судов.
- В настоящее время в рамках инвестквот разрабатывается контракт с ООО «СК Викинг» на строительство серии краболовных судов, - говорит Александр Гордеев. - Также прорабатываем положения контракта с рыбодобывающими компаниями на строительство среднего рыболовного траулера на базе проекта ST116 и достройку рыболовно-поискового судна НИС-5 «Профессор Коновалов» (проект 05025РПМ).
По словам генерального директора «СК Викинг» Андрея БАСАРГИНА, речь идет о заказе серии от семи до девяти судов-краболовов. «Ожидаем принятия нормативно-правовых актов по промысловому объекту - крабу».
- Дело в том, что программа «Квоты под киль» появилась в правовом поле относительно недавно, и большинству рыбодобывающих компаний еще трудно определиться, рассчитать свои возможности и потребности, - объяснил ситуацию в целом Александр Гордеев. - Законодательству нужно устояться. В него должны вноситься изменения после практического применения, необходимо будет сделать работу над ошибками. Поэтому участники рыбодобывающей отрасли ждут лучшего момента, ведь рыболовные суда - это высокотехнологичный и затратный продукт, на создание которого нужно время.
Экспертное сообщество называет еще ряд проблем, которые тормозят внедрение нового принципа. В частности эксперты предлагают исключить избыточные требования по видам и типам судов, а также по их технологической оснастке. При определении степени локализации судостроительных проектов, по мнению губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, необходимо учитывать реальные экспертные оценки возможностей оснащения строящихся судов современным российским оборудованием. Следует пересмотреть и требования к финансовому обеспечению инвестпроектов, так как использование банковских гарантий первоклассных банков ведет к завышению стоимости проектов, но не гарантирует выполнение сроков их реализации со стороны российских судостроителей. Кроме того, необходимо избежать лукавства и при применении повышающего коэффициента 1,2, предусмотренного при строительстве судов на верфях Дальнего Востока, отметил Вячеслав Шпорт. Оказывается, он включается в расчет только тогда, когда совокупное количество долей заявителей, соответствующих требованиям, превышает 100% инвестквоты. А если они не набираются, то закрепление квоты происходит без учета повышающего коэффициента.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ выразил претензии к системе отбора инвестиционных проектов, который, по его мнению, практически отдается на откуп чиновникам Росрыболовства. «Юридическая нестерильность механизма распределения инвестиционных квот - а это почти 500 тыс. тонн водных биологических ресурсов - создаст колоссальные риски не только для бизнеса, но и для регулятора тоже. Это может привести к многочисленным судебным искам и подорвать доверие отрасли к разработанным по поручению президента Российской Федерации инвестиционным квотам», - приводятся его слова на сайте ВАРПЭ.
Олег КУЛЬГИН.
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