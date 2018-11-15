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Дальневосточный авиахаб: выпустить шасси
Эксперты отмечают, что Владивосток ближе к таким крупным хабам, как Пекин и Сеул, и с точки зрения географии у него больше шансов побороться за международные пассажиро – и грузопотоки, оттянув часть рейсов Азии. Но Хабаровск выглядит более логичным как транзитный узел для Дальневосточного региона.
Досье "ДК"
В целом на Дальнем Востоке насчитывается более 200 аэропортов и аэродромов гражданского назначения, из них 105 находятся на юге региона. В массе своей это аэродромы с грунтовыми взлетно-посадочными полосами, которые весной и осенью выходят из строя, и лишь тринадцать имеют специальное бетонное покрытие, предназначенное для приема тяжелых пассажирских и транспортных самолетов. Крупнейшие аэродромы региона – Владивосток (Кневичи), Благовещенск (Игнатьево), Магадан (Сокол), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово) и Якутск.
Без хаба никак
Согласно выводу Минэкономразвития, высокие цены на перелеты между востоком и западом страны объективно обоснованы. Небольшая плотность населения в ДФО (35% территории, 4,4% населения страны) изначально ограничивает объемы перевозок (пассажиропоток). Суровые климатические условия и низкая транспортная доступность приводят к более высокому уровню затрат как на содержание инфраструктуры, так и на обслуживание воздушных судов.
По данным Росстата, рост цен на пассажирские авиаперевозки в экономическом классе в ДФО в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) составил 13,2% (в среднем по России – 10,4%).
По данным авиакомпаний, наиболее высокие цены на авиабилеты, как правило, отмечаются на рейсы из небольших удаленных аэропортов с маленьким пассажиропотоком: Мирный, Певек, Полярный, Анадырь и т.д. Значительно более низкий уровень цен при полетах из крупных аэропортов: Владивосток и Хабаровск (каждый более 1 млн пассажиров в год), Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский (500-700 тыс. пассажиров).
Удешевить перелеты Минэкономразвития предлагает прежде всего освобождением от уплаты НДС перевозчиков на внутренних авиалиниях. Это может привести к снижению стоимости дальнемагистральных перевозок на 7,6% и росту их объема не менее чем на 10%. Также предлагается расширить госпрограмму субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток и обратно, действующую с 2009 года.
Для решения вопроса оптимизации авиаперевозок Минэкономразвития считает целесообразным «рассмотреть вопрос о формировании на базе одного из крупных аэропортов Дальнего Востока хаба, функционирующего по специально разработанной системе рационально состыкованных рейсов».
Прилетит вдруг Incheon...
Преимущества Хабаровска первой оценила южнокорейская госкорпорация Incheon International Airport Corporation, в начале июля подписавшая в Москве договор о покупке 75,028 тыс. акций допэмиссии (10% от уставного капитала) ОАО «Хабаровский аэропорт».
Досье "ДК"
ОАО «Хабаровский аэропорт» учреждено в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края в 2005 году, в 2006 году 100% акций было консолидировано ЗАО «Альянс-Пром», в 2010 году «Альянс-Пром» продал акции Хабаровского аэропорта компаниям ЗАО «Кварц-Инвест» (75%) и Panadero Investments Ltd (24,9998%), совладельцем и управляющим партнером которого является председатель совета директоров Константин БАСЮК.
Согласно акционерному соглашению сроком действия 5 лет, Incheon как акционер Хабаровского аэропорта примет участие в реализации мероприятий в рамках мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровск (Новый), разработанного специалистами Incheon и Daewoo Engineering, и будет содействовать привлечению инвестиций в этот проект.
Досье "ДК"
Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (Incheon International Airport Corporation) была учреждена правительством Республики Корея в 1999 году на базе «Корейской организации по строительству аэропорта» (Korea Airport Construction Authority), с целью управления аэропортом в городе Инчхон. Аэропорт Incheon был введен в строй в марте 2001 года, имеет пропускную способность 44 млн пассажиров и 4,5 млн тонн груза в год. В 2010 году «Инчхон» обслужил 210 тыс. рейсов, 33 млн пассажиров (8-е место в мире) и 2,7 млн тонн грузов (2-е место в мире). Начиная с 2005 года Инчхон каждый год получает признание в качестве «лучшего аэропорта мира по качеству обслуживания» по версии Международного Совета Аэропортов (ACI).
По словам Константина Басюка, разработанный корейцами при участии хабаровчан мастер-план предусматривает развитие Хабаровского авиаузла как «аэропорта-сити», поскольку предприятие фактически находится в черте города. Образцом послужит модель, которую партнеры из Incheon реализовали у себя.
«Хаб – это понятие расхожее, – рассказал Константин Басюк в интервью «Маркеру». – Хабов вообще в мире, наверное, не очень много. Я бы скорее назвал Хабаровск «пересадочно-стыковочным дальневосточным узлом с международным сегментом». Действительно, город является центром ДФО, поэтому для него логично быть местом стыковки рейсов региона. Тогда как функции международного хаба на Востоке России можно было бы передать аэропорту Владивосток, который вдается «аппендиксом» в Юго-Восточную Азию. С точки зрения внутреннего хаба он абсолютно не работает: если человек летит с Камчатки в центральную часть, то в случае полета через Владивосток ему придется сначала лететь 1,5 часа туда, а потом еще 1,5 часа до Хабаровска. Потеряем и топливо, и время… А хабаровский аэропорт уже сегодня обслуживает порядка 20% транзитных и трансферных пассажиров. В будущем поток этих людей мы планируем увеличить: ведем переговоры с авиакомпаниями и, не дожидаясь строительства нового терминала, в старом здании выделили крыло площадью около 2 тыс. кв. м, в котором к осени начнет работу специальный транзитный зал».
Расположение Хабаровска очень удобно и для развития карго-зоны. В частности, есть решение о развитии Большого Уссурийского острова, который находится в совместном российско-китайском владении. Туда протягивается железная дорога из центральной части Китая и портовых зон, уже проложено шоссе. То же пройдет и с российской стороны, а аэропорт Хабаровск разделяют с границей какие-то 30 км. С точки зрения логистики у грузового сектора огромные перспективы. В аэропорту сейчас проводится реконструкция действующего грузового терминала. Кроме того, зарезервирована территория под развитие этой инфраструктуры. Еще более актуальной тема станет в случае размещения на Дальнем Востоке России новых сборочных производств.
Ожидается и государственное участие в проекте развития Хабаровского авиаузла. Так, федеральной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» предусмотрено выделение средств в размере около 6 млрд рублей на реконструкцию, в частности, действующих взлетно-посадочных полос, перрона, сигнального оборудования.
Рассматривается возможность создания на базе авиационного хаба региональной особой экономической зоны, в которой будут предусмотрены «инвестиционные льготы» по налогам на землю и имущество.
Согласно мастер-плану развития международного аэропорта Хабаровск, к 2015 году планируется строительство нового терминала, что увеличит пропускную способность аэропорта до 2,5 млн человек в год с нынешних 1,5 млн человек. К 2030 году его пропускную способность планируется повысить до 4 млн человек.
Объем инвестиций в развитие аэропорта до 2030 года составит $300-350 млн, из них на новый терминал будет направлено $120-150 млн, на грузовой терминал – $40-50 млн.
«Мы хотим поделиться нашими накопленными знаниями и опытом в сотрудничестве с Хабаровским аэропортом для достижения общих целей. Мы провели работу по разработке мастер-плана для Хабаровска и понимаем, что этот аэропорт имеет высокий потенциал для того, чтобы стать аэропортом мирового уровня. Стратегическое партнерство с Хабаровским аэропортом обеспечит обеим сторонам продвижение к намеченным целям и успешному сотрудничеству», – отмечает президент и исполнительный директор Incheon ЛИ Чхэ Ук.
Аэропорту Владивосток подыщут нового инвестора
Высадившись в Хабаровске, Incheon не оставляет без внимания и аэропорт Владивосток. Тем более что для обеспечения возврата сделанных к саммиту АТЭС вложений в него государство рассматривает возможность введения во Владивостоке беспрецедентного для России режима «открытое небо», то есть снятие каких-либо ограничений на доступ иностранных перевозчиков.
По словам источника РБК daily, знакомого с проектом, вопрос привлечения дополнительного пассажиропотока поднимался на встрече при участии администрации региона и президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА. «Документы администрацией аэропорта подготовлены и переданы на рассмотрение в правительство», – сообщает источник.
Как отмечает официальный представитель Минтранса, на сегодняшний день речи об отмене межправсоглашений в отношении аэропорта Владивосток не идет. Однако вопрос о расширении количества перевозчиков между Владивостоком и китайскими городами будет рассматриваться уже в ближайшее время на российско-китайской подкомиссии по транспорту.
Досье "ДК"
Госпакет акций АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в размере 52,156% передан в уставный капитал ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). «МАШ» также принадлежит 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток». «МАВ» владеет инфраструктурой и действующими терминалами аэропорта, а ЗАО создано специально для строительства в аэропорту Владивосток нового терминала пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год, который полностью заменит действующий терминал. Стоимость проекта – 5,7 млрд рублей, оно ведется в преддверии саммита АТЭС, который пройдет во Владивостоке в 2012 году.
В настоящее время за счет средств федеральных целевых программ и частных инвестиций в аэропорту Владивосток проведена реконструкция ВПП и перрона, идет строительство нового пассажирского терминала, нового здания КДП, двух топливозаправочных комплексов, подъездной автомобильной и железной дороги. Объем инвестиций только по новому аэровокзальному комплексу – порядка $190 млн. Стоимость всего проекта составит около $850 млн. ОАО «МАВ» ставит задачу к 2017 году войти в первую десятку аэропортов АТР по качеству обслуживания пассажиров.
Тем временем «Шереметьево» озвучило намерение продать долю в ОАО «МАВ». Компания уже завершила разработку условий конкурса по выбору новой управляющей компании для аэропорта Владивосток (Кневичи). Предложение «Шереметьево» направлено на рассмотрение в Минтранс и Минэкономики, которые должны выработать согласованную позицию по этому вопросу и затем утвердить решение в правительстве. Претендентами могут стать лишь «компании, имеющие успешный опыт управления аэропортами с пассажиропотоком не менее 1 млн человек в год». По некотором данным, победитель определится к началу октября. Сделка должна быть закрыта в середине ноября. По оценочным данным, с учетом всех долгов стоимость актива для покупателя превысит 7,5 млрд рублей.
О намерении участвовать в конкурсе по привлечению международной управляющей компании в международный аэропорт Владивосток ранее заявлял Incheon. «У нас хороший опыт, и нам интересен аэропорт Владивостока. Мы намерены участвовать в тендере по управлению. Компании интересно присутствие на Дальнем Востоке при условии, что экономика региона будет развиваться», – говорил генеральный директор аэропорта Инчхон Си Ви ЛИИ.
По словам генерального директора ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Максима ЧЕТВЕРИКОВА, федеральная подпрограмма «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», в рамках которой ведется модернизация аэропорта, предусматривает проект, ориентированный на формирование авиахаба. Конкретные действия, по его словам, уже предприняты и в направлении формирования хабового расписания.
«В рамках форума Routes Asia 2011, который проходил в конце марта в Сеуле, МАВ провел ряд встреч с заинтересованными в сотрудничестве иностранными перевозчиками и инициировал прямые переговоры между S7 (Сибирь) и Korean Air по вопросу развития трансфера через аэропорт Владивосток. В ходе переговоров обсуждалось совместное расписание компаний, которое обеспечит подвоз пассажиров из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского во Владивосток и их перевозку из Владивостока в Сеул. В ближайшее время авиакомпании планируют подписать соглашение о продаже трансферных перевозок через Владивосток по специальным тарифам. Кроме того, в настоящий момент обсуждается принятие законопроекта о безвизовом въезде во Владивосток без специального разрешения», – говорит Максим Четвериков.
За три года на техническое оснащение производства руководством МАВ было направлено порядка 360 млн рублей. Как следствие, 2010 год аэропорт завершил с рекордными показателями. Число перевезенных пассажиров впервые составило 1,3 млн человек, а выручка предприятия в первый раз превысила 1 млрд рублей. «Но мы хотим добиться отличных результатов не только в финансово-экономической деятельности, но и в отношении сервиса. Перед МАВ стоит задача к 2017 году приблизиться по качеству обслуживания пассажиров к стандартам аэропортов-лидеров. В 2009 году был заключен меморандум о сотрудничестве с аэропортом Инчхон, в рамках которого стало возможным изучение опыта работы одного из ведущих авиахабов мира», – говорит Максим Четвериков.
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