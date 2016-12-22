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На Дальнем Востоке рыбный бизнес опасается вкладываться в развитие
В последние годы рыбаки увеличили вылов на четверть и довели его до 4,3 млн тонн. В силу своих финансовых возможностей отраслевики модернизировали флот и береговые перерабатывающие мощности, считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Александр ФОМИН. Но полученные в последнее время сигналы о возможном изменении правил игры после 2018 года уже привели к снижению инвестиций в основной капитал на 23%.
Тонкости распределения
Судя по всему, уже в ближайшем будущем принцип распределения квот на вылов водных биоресурсов претерпит изменения. Правительство по-прежнему настаивает на том, чтобы часть квот увязать со строительством флота (принцип «квоты под киль»), остальные - распределять по «историческому принципу» на 20 лет и более. Об этом, в частности, говорилось на совещании о социально-экономическом развитии Архангельской области 9 июня, которое провел президент России Владимир ПУТИН.
- В кризисный период государство будет использовать все средства как для пополнения бюджета, так и для проведения политики ускоренного перехода к максимально возможным самообеспечению и самозанятости страны, - считает один из экспертов рынка генеральный директор компании Engineering & Development Company Антон СУХОРУКИХ.
Речь идет не только об изменении стоимости квот, но и об обременении квотодержателей связанными обязательствами. Многолетний опыт проведения Роснедрами аукционов на право получения лицензий на участки недр в правительстве решено распространить и на водные биоресурсы. 4-5 июня 2014 года Росрыболовство провело аукцион по продаже 66 лотов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с общей начальной ценой 31,5 млн рублей. По его итогам стоимость ресурсов выросла в 15 раз - до 475,3 млн. «Рыбные квоты как актив представляют интерес не только для рыбаков, но и для представителей других, гораздо более капитализированных бизнесов, поэтому данный итог, очевидно, далеко не предел», - считает Сухоруких.
Что касается принципа «квот под киль», то его ввод, по мнению экспертного сообщества, скорее всего, будет поэтапным и согласованным с состоянием и развитием российского судостроения, и на начальном этапе, вероятно, будет совмещен с историческим. Причем эксперты не уверены, что исторический принцип все 15 или 20 лет будет таким же, как сегодня. С высокой вероятностью в отрасли будут вводиться и другие обременения, как, например, ограничения на экспорт сырья низкой степени переработки, вплоть до запрета в перспективе, или норматив по 95%-му использованию добытого сырья.
- В последнее время у нас много предложений по изменению системы распределения промысловых лимитов, - говорит председатель совета директоров Преображенской базы тралового флота Сергей САКСИН в интервью Fishnens. - К этому вопросу нельзя подходить однобоко. Есть немало предприятий, строивших свой бизнес с небольшого участка или небольшой бригады. Они год от года вкладывали деньги в модернизацию производства, закупали оборудование. Брали инвестиционные кредиты, строили заводы. И что, теперь сказать тем, кто развивал производство: «Извините, ребята, нашелся человек, который предложил большую сумму»? «Длинные» квоты позволяют говорить о стабильности.
Практически о том же говорит и президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий МАТВЕЕВ: «Рыбаку нужна уверенность в завтрашнем дне, он должен знать, что в течение многих лет сможет продолжать работу, а если компании дали квоты на пять лет, она не будет развивать производство».
Граница на замке
Проблемой рыбодобывающих предприятий остается принцип пересечения 12-мильной зоны, следствием чего является нарастающий шлейф штрафных санкций, не стимулирующих инвестиционную активность. По мнению экспертов, рыбаки практически в массовом порядке штрафуются за нарушение правил пересечения границы. Закон предусматривает получение разрешения на каждое пересечение госграницы, тогда как транспортники только за один рейс из одного российского порта в другой бывают вынуждены пересекать границу несколько раз. В частности, это создает проблемы у судов-переработчиков при приемке лосося, которые должны выходить за 12-мильную зону для сброса льяльных вод.
- Упрощенный порядок предусмотрен для паромов, теплоходов, курсирующих по маршруту «Холмск - Ванино» или «Корсаков - Южные Курилы», - говорит президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина. - Для судов, осуществляющих рыболовство, тоже нужно предусмотреть уведомительный порядок пересечения границы вместо разрешительного.
В соответствии с поручениями премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, данными 23 апреля в Магадане на совещании по перспективам развития рыбной отрасли, ФСБ России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 2 июля 2014 года должно было предоставить соответствующие проекты в правительство РФ. Но вопрос, похоже, увяз в коридорах власти.
- Мореплавание от берегов России по всем морям и нейтральным водам для судов под флагом РФ должно быть свободным. Никаких уведомлений ни для кого не надо, - считает руководитель ООО «ВИРТУС» Виктор КАРПОВ. - Судно под флагом РФ должно быть оформлено пограничными и таможенными властями только тогда, когда намерено пересечь не свою, а чужую 12-мильную зону. Кстати, отмена такого оформления лишит нерадивых капитанов права заходить в иностранные порты, например, для продажи рыбы за наличный расчет. Неоформленное судно в иностранный порт не пустят.
Власти не хотят понять и принять тот факт, что за морской границей еще на 188 миль простираются воды исключительной экономической зоны России. Пересечение морской границы российским судном в любом направлении - это работа в своих исконных владениях. Даже выйдя за пределы 200-мильной зоны, судно попадет в нейтральные воды, но не за границу, считает эксперт.
Досье «Дальневосточного капитала»: Только в 2013 году Пограничным управлением ФСБ России по Камчатскому краю из общего числа административных дел было рассмотрено 343 по статье «Нарушение режима государственной границы РФ», по которым было наложено штрафов на сумму свыше 55 млн рублей.
Приказано «не заходить»
Отпугивающим фактором для потенциальных инвесторов эксперты считают условия, созданные для захода судов в российские порты. «Если не делать шагов к тому, чтобы судовладельцам стало выгодно вести обслуживание своего флота в российских портах, то о каком развитии можно говорить?» - задается вопросом председатель совета директоров Преображенской базы тралового флота Сергей Саксин.
Проблема так называемых «незаходных» судов приобрела уже политический характер, считает эксперт. Ее суть в необходимости уплаты НДС и таможенной пошлины в размере 18% и 5% соответственно от стоимости судна, построенного или прошедшего модернизацию за рубежом. В случае с судном «Генерал Трошев», принадлежащим ПБТФ, стоимость строительства которого оценивается в $40 млн, указанные сборы составляют $9,2 млн.
- Даже для нашей компании это очень серьезная сумма, - говорит Саксин. - Нам просто невыгодно максимально эффективно использовать судно. Если в Приморье эта проблема мало кого кроме нас волнует, то на Северном бассейне, в Мурманской области она выглядит по-другому. В соседней Норвегии уже отстроена инфраструктура, ориентированная на российские «незаходные» суда. И все деньги, которые могли бы идти в Россию, идут в соседнее государство.
Вопрос о «незаходных» судах нужно решать в комплексе. На сегодняшний день Россия не может конкурировать со странами Юго-Восточной Азии в плане развития судоверфей. У нас банально не хватает производства, поэтому прибегать здесь к палочной системе бессмысленно. Мы считаем, что, только рассмотрев эту проблему с разных сторон, оценив возможности береговой инфраструктуры, и возможности судостроя в России, и задачи, поставленные перед отраслью, можно решить вопрос о «незаходных» судах, - считает Сергей Саксин.
Барьеры внутреннего рынка
Подготовка правительственных предложений по совершенствованию механизма определения и закрепления за пользователями долей квот связывается не только со строительством рыбодобывающих судов, но и береговых перерабатывающих мощностей.
- А каким образом это понимать? - задается вопросом президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Матвеев. - Допустим, у рыбопромышленника есть налаженное производство, он занимается промыслом, выпускает мороженую рыбу, из отходов - рыбную муку. А ему скажут: «Делай копченую продукцию». Но ведь здесь условия диктует рынок. Если предприятие нормально функционирует, создает рабочие места, выплачивает налоги, пусть оно работает как работает, не нужно ему ничего навязывать. Спрос диктует, какая продукция необходима населению и в каком количестве.
- Министерству сельского хозяйства необходимо пойти на диалог с рыбаками, возможно, стимулировать продажу продукции из российской рыбы на внутреннем рынке, используя механизмы госзакупок, - продолжает Дмитрий Матвеев.
Это мнение поддерживает и депутат Государственной Думы РФ от Сахалинской области, член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Георгий КАРЛОВ.
- У нас огромный пласт потребителей, - говорит он. - Я имею в виду государственные структуры, начиная от детских садов, школ, средних специальных учебных заведений, организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов Федерации, вузов, учреждений МЧС, ФСИН, Минобороны, - это миллионы людей. Если мы сможем добиться государственного заказа на закупки рыбы и других видов водных биоресурсов для этих категорий населения, это будет серьезный сдвиг для нашего рынка и сигнал, что государство действительно заинтересовано в том, чтобы наши рыбаки везли свою продукцию в центральные регионы страны.
Сегодня на внутреннем рынке предложение рыбы недостаточное, и потребности перекрываются за счет импорта. Но в результате мы получаем ситуацию, когда высококачественная продукция отечественного рыболовства поступает за рубеж, а взамен импортируется порядка миллиона тонн неизвестно где выловленной и чем откормленной рыбы - тилапии, пангасиуса, семги и других сомнительных видов. Когда на внутреннем рынке появится адекватное предложение отечественной рыбы, логично ждать определенного снижения цен. А если контролирующие структуры, прежде всего это касается ветеринаров и пограничников, уберут свои «шлагбаумы», которые влекут за собой увеличение себестоимости рыбопродукции, она станет еще доступнее для населения.
- На сегодняшний день наша главная просьба к государству - не мешайте рыбаку работать, - говорит Дмитрий Матвеев. - Уже не раз поднимался вопрос о том, сколько у нас контрольно-надзорных органов, выписывающих штрафы. А нас призывают: «Дайте доступную рыбу!» Кто считал, во сколько обходятся лабораторные исследования, простой судов, доставка на холодильники и все остальное, что связано с ветеринарным оформлением? В этих условиях проще везти рыбу за границу. Нужно устранить барьеры в сфере ветеринарного контроля, убрать тотальные лабораторные проверки рыбопродукции.
Рыбные кластеры и биржевая торговля
Встряхнуть российскую рыбную отрасль, стимулировать инвестиции, и одновременно повысить внутренний спрос, призваны рыбные кластеры. Эта идея в настоящее время достаточно активно продвигается в дальневосточных субъектах. В мае 2012 года Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования (АРППРКО) на базе Дальрыбвтуза провела круглый стол о перспективах развития рыбной отрасли в Дальневосточном регионе с участием широкого круга экспертов, депутатов Законодательного Собрания Приморского края и руководителей предприятий, где прозвучала идея создания в Приморье рыбоперерабатывающего кластера. Тогда же была предложена его структура и конфигурация. В него должны войти рыбодобывающие, перерабатывающие предприятия, разработчики технологий, а также производители оборудования, логистические и, конечно, сбытовые предприятия. Кластер позволит снизить издержки каждого предприятия на какие-то общие потребности, например на лабораторию качества продукции. Одним из элементов кластера должна стать рыбная биржа.
- Для рыбной отрасли кластерное образование является фактически инновационной формой управления, позволяющей получить мощный синергетический эффект, - считает президент АРППРКО и руководитель Дальневосточной рыбной биржи Сергей ЛЕЛЮХИН.
Прозвучавшие тогда предложения впоследствии были учтены в программах развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края и РФ. Но до сих пор нет единого мнения о том, каким в конечном итоге должен быть рыбный кластер. Пока оценивается возможность создать его в пределах отдельно отведенной площадки со своим специализированным портом и прочей инфраструктурой. Этим занимается Японский институт Номура по заказу Агентства по привлечению инвестиций Приморского края.
- Строительство площадки под рыбный кластер потребует немало времени, а она еще даже не выбрана, - говорит Сергей Лелюхин. - Затягивание сроков - это всегда риски, как политические, так и экономические. На мой взгляд, ничего не мешает тому, чтобы параллельно с подготовкой проекта, выбором площадки и строительством отрабатывались отдельные элементы кластера.
В мае этого года во Владивостоке заработала Дальневосточная рыбная биржа, призванная стать одним из элементов будущего рыбного кластера.
- Современная биржа - это торговая площадка, которая позволяет совершать торговые сделки из любой точки мира. Поэтому никакой роли не играет, где она будет располагаться, - на территории кластера или за его пределами, - считает Сергей Лелюхин. - Она в любом случае остается частью кластерного образования. Мы посчитали, что за то время, пока обсуждается проект кластера и идет строительство инфраструктуры, рыбная биржа отработает все технологии торговли, а ее участники научатся работать в торговой системе.
На бирже рыбаки смогут заключать адресные и безадресные сделки, проводить аукционы, вести торговлю фьючерсами, т. е. контрактами на еще не выловленную рыбу. Фьючерсная торговля позволит им получать собственные средства для подготовки к путине, не обращаясь в банки за кредитами. Опыт работы товарно-сырьевых бирж говорит о том, что биржевая торговля способна сократить существенный на сегодня разрыв между ценой продавца рыбы и ценой конечного потребителя.
Создание кластера и биржевая торговля рыбой могут переломить существующую ситуацию, когда в Китае ведется практически вся береговая переработка нашего минтая, считает эксперт. Так, в Даляне рыбопереработка не облагается таможенной пошлиной, НДС, налогом на прибыль, она находится в свободной экономической зоне. Наш режим налогообложения совершенно не такой. Если будет построен рыбный кластер, да еще с таким же режимом налогообложения, можно будет поспорить, где выгоднее ставить переработку, в Китае или в России.
- Сейчас только ленивый не говорит о ННН-промысле (незаконный, нерегулируемый, несообщаемый), - отмечает руководитель Дальневосточной рыбной биржи. - Если мы торговлю будем осуществлять через биржу, будет понятно происхождение товара. Рыба, добытая контрабандным способом, через биржу не пойдет.
По первоначальному замыслу предполагалось построить при бирже холодильник на 50 тыс. т единовременного хранения рыбы и рыбной продукции. Для участия в проекте приглашались рыбохозяйственные предприятия со всего Дальневосточного региона. Однако привлечь их в качестве инвесторов не удалось, хотя большинство согласилось, что за биржевой торговлей будущее. Рыбаки решили не рисковать, сославшись на то, что для них биржа и биржевая торговля - дело новое. В итоге активными участниками создания биржевой площадки стали предприятия, входящие в Ассоциацию разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования, заручившись кредитными ресурсами Россельхозбанка. Они же готовы инвестировать в строительство нового, современного завода по производству оборудования для рыбной отрасли.
- Это должен быть настоящий завод, а не цеха, которые в хаотичном порядке приспосабливаются под нужды производства, - говорит Сергей Лелюхин. - АРППРКО готова строить за счет собственных инвестиций. Для этого нам лишь нужна земля.
Уже полтора года ассоциация безуспешно добивается хоть какого-то ответа от администрации Надеждинского района Приморского края на свои просьбы выделить участок земли в собственность ассоциации под строительство завода. Выбор пал на этот район потому, что он близко расположен к Владивостоку, где есть необходимые производству кадры, в том числе научные.
Интересно, что от Агентства по привлечению инвестиций в АРППРКО не поступало предложения инвестировать в создание рыбного кластера. Речь идет об инвесторах, которых надо привлекать из-за рубежа.
- А много ли налогов мы получим, если иностранная компания будет работать в нашем льготном налоговом режиме? - спрашивает Сергей Лелюхин. - Из нашей продукции, на своем оборудовании, отвоевав часть рынка нашего оборудования, они получат дешевый продукт для своего рынка. Где логика? И какая страна в этом случае решает проблему своей продовольственной безопасности? Мы должны думать прежде всего о российском потребителе. У нас есть свои инвесторы, только надо создать им условия.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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Матвеев - это чел сенатора Верховского. Его ассоциация наполовину состоит из предприятий сенатора. Ее и придумали, чтобы двигать идеи Верховского как бы от общественности. А Карлов - да он предан сенатору по самые гланды. Это Верховский заставил губера Хорошавина Карлова депутатом сделать. У Карлова у самого рыло в пуху. Завалил Сахалин паленым спиртом.
На Дальнем Востоке рыбный бизнес опасается вкладываться в развитие Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год. Встречно. . . ==================================================https://mail. yandex. ru/neo2/#compose/2420000004121341947
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