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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Ростелеком": простые решения для бизнеса
ЦОД: большие возможности для бизнеса
«Ростелеком» имеет в своем портфеле целый спектр инновационных решений и сервисов, позволяющих удовлетворить практически любые потребности корпоративных и государственных заказчиков, - говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей ЩУРОВ. - Многие из новых сервисов компании являются облачными. Преимущества этой технологии общеизвестны, и каждый заказчик находит что-то важное для себя. Облачные решения «Ростелекома» позволяют достичь экономии на стоимости владения ИТ-инфраструктурой от 30 до 70%, значительно сократить первоначальные капитальные затраты, быстро развернуть и ввести систему в эксплуатацию».
Один из самых перспективных и востребованных продуктов - сервис «Виртуальный ЦОД». Этой услугой уже пользуются многие крупные заказчики - Роскомнадзор, ЦНИИС, Сбербанк, Ростехнадзор. Все больше в числе пользователей «Виртуального ЦОДа» появляется и представителей бизнеса.
«Новый закон, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязал руководителей компаний и органов власти хранить персональные данные граждан РФ исключительно на территории России, - продолжает Алексей Щуров. - Учитывая, что увеличения бюджетов на ИТ-инфраструктуру ни власть, ни бизнес в сложных экономических условиях не планируют и строительство масштабных собственных центров обработки данных вряд ли окажется им под силу, сегодня все более актуальным становится использование российских облачных платформ, гарантирующих сохранность и конфиденциальность размещенных данных. Наш виртуальный ЦОД родился 4 года назад, когда появилось электронное правительство. Изначально мы думали, что это будет исключительно «гособлако», но этого не случилось. Сейчас это: коммерческий проект, но требования к безопасности на этом объекте самые высокие».
Как рассказывает директор департамента прикладных проектов МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей МАМОНОВ, презентуя новую услугу, виртуальный ЦОД - это ИТ-инфраструктура в аренду. «Решение позволяет оптимизировать затраты на покупку информационных систем: ни для кого не секрет, что в текущих условиях цены как на «железо», так и на программные продукты очень сильно изменились, а бюджеты на ИТ у компаний не выросли. Арендуя ИТ-инфраструктуру, клиент использует ровно то количество ресурсов, которое нужно. И за счет этого оптимизирует текущие затраты, - говорит он. - Одна из особенностей «Виртуального ЦОДа» - это его быстрое развертывание. Не нужно тратить много времени на закупку оборудования, получение сертификатов и т. д. Регистрация на портале занимает всего несколько минут, и после этого уже можно подключать к системе различные сервисы. Возможности использования «Виртуального ЦОДа» практически бесконечны - есть множество приложений, и для того, чтобы начать ими пользоваться, достаточно отправить в наш адрес соответствующее техническое задание. С масштабированием ситуация тоже обстоит прекрасно: в очень короткий срок можно значительно увеличить объем потребляемых серверных услуг. Отмечают клиенты и удобство ежесуточной тарификации: вы платите ровно за то количество мощностей, которое потребили».
Сценариев применения «Виртуального ЦОДа», как отмечают специалисты, может быть достаточно много. Клиенты «Ростелекома», которые уже знакомы с услугой, используют его как резервный ЦОД, терминальный сервер, сервер для размещения офисной инфраструктуры или 1С.
Существенен, конечно, для пользователей и финансовый аспект. Как говорят клиенты «Виртуального ЦОДа», по сравнению со строительством собственного центра обработки данных, виртуальный обходится на 30% дешевле. В условиях оптимизации ИТ-бюджетов это немаловажный фактор.
Аудио- и WEB-конференции
Но виртуальный ЦОД - это далеко не все, что готов предложить «Ростелеком» для оптимизации бизнес-процессов своих клиентов. Например, новые услуги «Аудиоконференция» и «Web-конференция» позволяют эффективно выполнять задачи, в решении которых задействованы территориально распределенные сотрудники. При этом в компаниях достигается существенная экономия на командировках.
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, динамика бизнеса возрастает: компании открывают новые офисы, растет количество сотрудников, в том числе и удаленных, и не всегда удобно привлекать их на «живые» совещания. Решение этой проблемы мы предлагаем организовать двумя способами. Первый - это «Аудиоконференция». Такой формат совещания применим тогда, когда участникам не обязательно видеть друг друга. Создание конференции и приглашение в нее участников занимает не больше минуты, а возможное количество спикеров - до 500. Проводить ее можно из любой точки мира, а тарифы на использование просты и понятны. Еще одна востребованная бизнесом услуга - это «Web-конференция». Ее можно проводить из любой точки, где есть интернет, и использовать для этого любые устройства, в том числе и мобильные, - говорит Алексей Мамонов. - Сервер, через который осуществляется видеоконференция, располагается на базе Национальной облачной системы компании «Ростелеком», и это само по себе является подтверждением безопасности: его можно использовать для хранения персональных данных и обмена конфиденциальной информацией. На сегодняшний день в такой конференции могут принимать участие до 100 сотрудников, есть возможность демонстрации всем участникам файлов с рабочего стола компьютера».
Из традиционного оператора - к интегрированному провайдеру
В конце 2015 года «Ростелеком» вывел на рынок еще одно комплексное решение для сегмента крупных корпоративных и государственных заказчиков - продукт «Управляемые услуги связи». В рамках данного решения «Ростелеком» предлагает клиентам как аренду сетевого оборудования ведущих мировых и российских производителей, так и услуги по управлению сетевым оборудованием, включая современную и функциональную систему мониторинга, а также инновационный портал самообслуживания, на котором клиент не только сможет отслеживать параметры функционирования своей сети, но и направлять, в случае необходимости, заявки в службу технической поддержки.
«У данной услуги целый ряд преимуществ, - говорит Алексей Мамонов. - Это снижение капитальных затрат и повышение эффективности за счет использования новейших технологий и участия в процессе высококвалифицированных специалистов. В распоряжении клиента появляется портал управляемых услуг с онлайн-статистикой работоспособности оборудования и каналов связи. Все это в совокупности снижает стоимость владения непрофильными активами и дает возможность нашим заказчикам сфокусироваться на основном бизнесе. При этом при пользовании услугой можно заранее просчитать стоимость, так как непредвиденные платежи отсутствуют. При этом всегда есть возможность апгрейда и расширения ИТ-инфраструктуры без капитальных затрат».
Также совсем недавно «Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию комплексное решение - «Управление мобильными устройствами» (Mobile Device Management). Оно включает в себя набор сервисов и технологий, обеспечивающих безопасный доступ с мобильных устройств к внутренним информационным ресурсам организации независимо от используемого клиентом оператора связи - мобильного или фиксированного.
«Компания «Ростелеком» имеет значительный опыт построения ИТ-систем различной направленности и масштаба и готова полностью соответствовать современным запросам властей и бизнеса, - говорит вице-президент, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей САПУНОВ. - Наша компания за последнее время проделала очень большой путь: мы идем в «облака», активно работаем с виртуализацией и интеллектуальными сервисами. В текущих реалиях, когда все экономят на издержках, когда бюджеты ИТ-подразделений не растут, это очень актуально. Сегодня «Ростелеком» стремится быть не просто оператором связи, но и партнером в сфере экономики и власти, который наряду с традиционными услугами связи предлагает выгодные пакетные решения. Мы идем в ногу с современными разработками в сфере телекоммуникаций и предлагаем корпоративным клиентам новые возможности».
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
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