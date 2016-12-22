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Экономический эффект от "зеленой" энергии Дальнего Востока
В вопросах возобновляемой энергетики Дальний Восток идет впереди России всей: пока в других регионах только говорят о перспективах развития нетрадиционных источников энергоснабжения, в ДФО уже работает целый ряд объектов, приносящих территориям не только свет и тепло, но и реальный экономический эффект. И это не предел - каждый регион Дальнего Востока сегодня имеет в разработке сразу несколько проектов по внедрению ВИЭ.
Благодатный для ВИЭ регион
Согласно данным ОАО «РАО Энергетические системы Востока», именно Дальний Восток является наиболее перспективным районом с точки зрения развития возобновляемых источников энергии. Ветрогенерацию перспективно использовать в изолированных прибрежных поселках Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского АО, Республики Саха (Якутия). В холдинге уже эксплуатируется более 10 объектов генерации из возобновляемых источников энергии. И перспективы этого направления огромны: в регионе свыше 200 изолированных энергорайонов, в которых развитие альтернативной генерации можно считать приоритетным.
О перспективах развития возобновляемых источников энергии именно на Дальнем Востоке неоднократно заявлял и министр энергетики РФ Александр НОВАК.
«Безусловно, мы на сто процентов поддерживаем развитие строительства возобновляемых источников энергии в изолированных зонах: на Севере, Дальнем Востоке, в Якутии и так далее, - говорил он в недавнем интервью журналу «Эксперт». - Там, где требуется завоз топливно-энергетических ресурсов в виде дизеля, мазута, а себестоимость производства киловатт-часа зашкаливает, выгодно в качестве основной станции поставить, например, ветряную установку, а в качестве резервной - уже дизель. Сейчас мы приняли программу поддержки развития ВИЭ. И если до этого такие проекты реализовывались местными властями точечно, без государственной поддержки, то сейчас они стали экономически выгодными. К тому же за последние годы существенно снизилась цена на фотоэлементы, кремний и так далее, поэтому проекты на базе ВИЭ все более востребованы».
Пионерами в процессе внедрения возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке являются Якутия и Камчатка. Именно здесь от этого вида энергии уже получен реальный экономический эффект.
Досье «Дльневосточного капитала»: Экономический потенциал ветровой энергии по Республике Саха (Якутия), согласно справочникам, составляет 279 288 млрд кВт/ч. По распределению солнечной энергии территория Республики Саха (Якутия) сопоставима с территорией Краснодарского края Российской Федерации, удельный валовый приход солнечной энергии - 1027,8 кВт/ч/(мІ/год). По мнению специалистов, строительство солнечной электростанции на базе прямого преобразования солнечной радиации в электроэнергию с помощью фотоэлементов в Республике Саха (Якутия) имеет реальную перспективу. Причем систему энергоснабжения от солнечной энергии можно использовать как в качестве автономного энергоснабжения, так и в качестве генерирующего источника в общую сеть.
Солнечная Якутия
Огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии имеет Республика Саха. По мнению экспертов, в Якутии есть три приоритета в развитии альтернативной энергетики: ветроэнергетика (ВЭУ), строительство солнечных электростанций (СЭС) и гидроэнергетика (малые ГЭС и деривационные МГЭС).
Якутия - один из немногих регионов России, который может похвастаться реальными проектами в сфере применения возобновляемых источников энергии.
В 2007 году в бухте п. Тикси Булунского улуса ОАО «Сахаэнерго» запустило в работу первую в истории отечественной энергетики экспериментальную ветряную электроустановку мощностью 250 кВт германского производства. Ветряной силовой генератор Tacke Windtechnic работает в параллели с действующей дизельной электростанцией. Он начинает вырабатывать энергию при силе ветра 5 м в секунду и автоматически останавливается, когда он усиливается до 25 м/с.
Новым шагом ОАО «Сахаэнерго» в освоении возобновляемых источников энергии в локальной энергетике стало строительство солнечных электростанций. СЭС сдаются в эксплуатацию в составе автономных энергетических комплексов, которые сочетают традиционные и возобновляемые источники энергии - солнечные станции работают в параллели с дизельным оборудованием.
«За счет частичного замещения дизельной генерации энергией солнца происходит экономия дорогостоящего дизельного топлива, - говорят специалисты министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия). - Всего на сегодняшний день сдано в эксплуатацию четыре СЭС: в п. Дулгалах (мощностью 20 кВт), в п. Батамай (30 кВт), в п. Ючюгей (20 кВт) и в п. Куду-Кюель (20 кВт). По данным на начало 2014 года, «Сахаэнерго» эксплуатирует 90 кВт установленной мощности объектов солнечной энергии. При переводе на топливо, окупаемость данных СЭС составляет 6-7 лет, что является хорошим показателем в электроэнергетике. Помимо использования СЭС, ОАО «Сахаэнерго» начинает активно перенимать передовой зарубежный опыт в применении солнечных коллекторов - для получения горячей воды и в отопительных системах. Экономически это очень выгодно: за свой срок службы солнечный коллектор вырабатывает такое количество энергии, что его стоимость многократно перекрывает расходы на установку».
Работу по внедрению возобновляемых источников энергии в Якутии планируется продолжать. Уже в этом году будет завершен монтаж СЭС п. Куберганя Абыйского улуса;
п. Эйик Оленекского улуса; Джаргалах Эвено-Бытантайского улуса; а также увеличение мощности СЭС п. Батамай Кобяйского улуса на 30 кВт.
«По полученным фактическим данным окупаемости ВИЭ, первоочередным направлением являются солнечные электростанции, далее ветроэнергетика и малые гидроэлектростанции», - говорят в министерстве ЖКХ и энергетики.
Так как в Якутии альтернативная энергетика развивается особенно быстро - в ближайшем будущем планируется строительство 9 ветроэлектростанций, 64 солнечных электростанций, установка 17 сезонных микро-ГЭС, - здесь уже всерьез задумываются о принятии регионального закона о возобновляемой энергетике.
По словам министра ЖКХ и энергетики Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА, частично условия для реализации проектов ВИЭ прописаны на законодательном уровне в 261-м и 35-м федеральных законах. В них предусмотрена возможность установления зеленого тарифа или надбавки к тарифу, присутствуют обязательство государства обеспечить доступ к электрическим сетям с компенсацией затрат за счет бюджетных средств, обязательства сетевой компании покупать в сеть всю произведенную электроэнергию на возобновляемых источниках. Все это есть в законе, но не работает или работает неэффективно. То есть практически отсутствует нормативно-правовая база развития этого направления.
«Считаю, что назрела необходимость принятия закона Республики Саха (Якутия) о возобновляемых источниках энергии, который позволит установить правовые, организационные, экономические и финансовые основы, механизмы регулирования отношений государства, производителей, поставщиков и потребителей возобновляемых источников энергии, оборудования для производства, установок для использования возобновляемых источников энергии, - говорит министр. - Закон определит сферы действия, в том числе: по изучению потенциала и экономическому стимулированию ВИЭ; разработке, производству, ввозу и использованию энергетических установок, а также научно-исследовательской, проектной, экспертной деятельности, направленной на увеличение использования энергии ВИЭ».
Энергия ветра для Камчатки
Камчатка также является регионом, где возобновляемые источники энергии уже обеспечивают энергоснабжение отдаленных поселков. Здесь ВИЭ начали использовать еще в 1966 году, когда в долине реки Паужетка была построена геотермальная станция, мощностью 12 МВт. В 1999 году на Мутновском месторождении термальных вод запущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 12 МВт., а в 2003 году - Мутновская ГеоЭС.
Сегодня возобновляемые источники энергии получили на Камчатке новое развитие.
С 2011 года в крае реализуется крупный инвестиционный проект «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии».
Проект подразумевает строительство ветродизельных комплексов в энергоизолированных населенных пунктах Камчатского края: с. Никольское, п.Усть-Камчатск, с.Манилы и Каменское, п.Оссора, п.г.т.Палана, с.Пахачи, с.Тиличики, с.Усть-Хайрюзово.
Первые ветродизельные комплексы (ВДК) уже показали свою эффективность - в прошлом году введены в эксплуатацию ВДК в с. Никольское (о. Беринга) в составе двух ветроэнергетических установок (ВЭУ) суммарной мощностью 550 кВт; одна ВЭУ 275 кВт работает в п. Усть-Камчатск.
Власти Камчатки уже отмечают экономический эффект от реализации проекта. Так, экономия затрат на топливо составляет порядка 400 млн рублей в год, а в перспективе, после окупаемости проекта, планируется снижение темпов роста энерготарифов на полуострове.
Инвестором проекта «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии» выступает ОАО «РАО Энергетические системы Востока»/ОАО «Передвижная энергетика». Развитие использования ВИЭ в настоящее время происходит исключительно за счет самих энергокомпаний.
Не остается без внимания на Камчатке и «энергия воды». Ее планируется задействовать на Жупановской ГЭС, строительство которой позволит полностью заместить энергетические мощности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, перевести существующее теплогенерирующее оборудование на использование электрической энергии и исключить потребление углеводородного топлива в центральном энергоузле Камчатского края. В настоящее время получены инвестиционные предложения от зарубежных партнеров по совместной реализации проекта.
Наиболее приемлемый для правительства Камчатского края вариант - это прямые инвестиции для проектирования, строительства и эксплуатации каскада Жупановских ГЭС.
«Будущее Камчатской энергетики за ветро- и гидроэнергетикой, потенциал которых оценивается: по гидроресурсам в 800 МВт, парогидротерм в 900 МВт, ветровой энергии в 1 ГВт электрической мощности, - говорит министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Виктор МУРЗИНЦЕВ. - В части мер по стимулированию использования ВИЭ может быть предложено введение льготных налогов на имущество и на земельные участки, оснащенные ВИЭ-генераторами; внедрение регулирующими органами механизмов предоставления долгосрочного тарифа для ВИЭ-генерации; распространение на территории Камчатского края действия федерального законодательства в части мер по стимулированию использования ВИЭ, в части установления долгосрочных тарифов для ВИЭ-генерации, обеспечения сбыта электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ сетевым компаниям для покрытия потерь и т.п.».
«Развитие ветрогенерации - перспективное направление для отдаленных территорий, - считает губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. - У нас уже есть положительный опыт использования современных ветроэнергетических установок. Совместный проект с «РАО ЭС Востока» на Командорских островах позволил модернизировать энергосистему в изолированном селе, заместить значительную часть дорогостоящего привозного топлива. С учетом климатических особенностей, Камчатка наиболее интересная площадка для реализации подобных проектов».
Регионы задумались о ВИЭ
Активность относительно внедрения возобновляемых источников энергии наблюдается и в других регионах Дальнего Востока.
На Сахалине, например, в 2013 году за счет средств инвестора - РАО ЭС Востока - выполнено технико-экономическое обоснование проекта по строительству ветроустановки в п. Новиково. Заявленная стоимость проекта - 3 млн рублей. По предварительной информации, в 2014 году должен быть закончен монтаж и ВЭУ будет введена в эксплуатацию. Планируется, что ветроустановка будет замещать часть генерации ДЭС, что позволит экономить дорогие горюче-смазочные материалы, а в перспективе окажет влияние на снижение тарифа на электроэнергию. По планам инвестора, ВЭУ будет поставлять не только электрическую энергию, но и тепловую. Средняя мощность ВЭУ составит около 82,5 кВт.
Использовать источники нетрадиционной энергетики планируется и на острове Кунашир - здесь сегодня в работе находятся два проекта. Первый реализуется в п. г. т. Южно-Курильск и предусматривает реконструкцию Менделеевской ГеоГЭС на основе использования бинарного цикла для производства электрической и тепловой энергии. Реализация проекта позволит обеспечить всех потребителей Южно-Курильска электрической и тепловой энергией, сэкономив при этом 2200 тонн дизельного топлива и 8000 тонн угля в год. Окончание строительства объекта намечено на декабрь 2015 года.
Второй проект предполагает выработку электрической энергии на основе ветрового потенциала двух изолированных населенных пунктов - с. Головнино и с. Дубовое. Предполагается, что замещение дизельного топлива энергией ветра произойдет на 70%. Строительные работы должны закончиться уже в третьем квартале 2014 года.
На данный момент прошел государственную экспертизу и проект реконструкции Океанской ГеоТЭС на основе бинарного цикла. Он включен в проект новой редакции Курильской программы до 2025 года.
В Приморье об использовании энергии солнца и ветра для производства электричества говорят тоже достаточно давно. В 2009 году компания «РусГидро» заявила о намерении поставить на островах Русский и Попова целый парк турбин производства японской компании «Мицуи». Проект по ряду причин так и не был реализован. В прошлом году к обсуждению темы развития возобновляемых источников энергии вернулись в ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса, который прошел на о. Русском. РАО ЭС Востока и администрация Приморского края заключили соглашение о взаимодействии в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Документ подписали губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и генеральный директор энергохолдинга Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
В соглашении стороны указали на необходимость приоритетной реализации проектов ВИЭ, которые направлены на сохранение благоприятной экологической обстановки в регионе, повышение экономической эффективности энергоснабжения потребителей. Кроме использования энергии ветра и солнца, стороны договорились рассмотреть возможности создания малой гидроэнергетики и применения биомассы.
Сейчас идет сбор и анализ данных, позволяющих оценить потенциал внедрения различных технологий альтернативной энергетики в населенных пунктах Приморья, после чего будут определены приоритетные проекты.
«У нас есть успешный опыт реализации проектов ВИЭ в Якутии и на Камчатке, а сейчас мы хотим применить свой опыт и в Приморье. Совместно с администрацией Приморского края мы приступили к детальному изучению всех перспективных для внедрения ВИЭ населенных пунктов, чтобы понять, где мы можем достичь максимального экономического эффекта», - говорит Сергей Толстогузов.
Подобное соглашение есть у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и с администрацией Хабаровского края. Стороны договорились совместно работать над развитием коммунальной энергетики с применением технологий ВИЭ. Соглашение рассматривает проекты ВИЭ (ветроэнергетика, солнечная энергетика, проекты биомассы, малые ГЭС) прежде всего как инструмент сдерживания тарифов и повышения экономической рентабельности коммунальной энергетики региона. По мнению губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, проекты, способные улучшить эти показатели, должны реализовываться в приоритетном порядке.
Толчок к развитию даст конференция
Проекты в области возобновляемых источников энергии сегодня интересны и властям региона, и бизнесу, и иностранным инвесторам. Это стало особенно очевидно после проведения в прошлом году в Якутске I Международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока», в которой приняло участие более 200 человек, представивших 75 компаний из России и 9 зарубежных стран. Конференция послужила катализатором для серии проектов сотрудничества между властями регионов Дальнего Востока, энергокомпаниями и производителями энергооборудования.
Абсолютное большинство участников конференции высказались тогда за продолжение данного формата встречи через год. При этом многие делегаты признались, что ранее не рассматривали для себя развитие ВИЭ в изолированных системах Дальнего Востока как приоритетное.
Сегодня организационный комитет Второй международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России» заканчивает регистрацию участников. К настоящему моменту желание участвовать в мероприятии изъявили более 100 специалистов, представляющих как российские, так и зарубежные организации. Среди участников - представители федеральных органов власти (Минэнерго России, Минрегион России), органов государственной власти Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Иркутской области, Забайкальского края. Энергетическую отрасль Дальнего Востока будут представлять компании холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Ожидается весомое представительство российского и иностранного бизнеса (в первую очередь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Японии, Кореи, США). Российскую науку представят структуры РАН. По мнению организаторов мероприятия, 2014 год станет ключевым с точки зрения определения приоритетности проектов и выбора технических решений в области возобновляемых источников энергии.
Подробный отчет о конференции читайте в июльском номере «ДК».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2014 год.
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