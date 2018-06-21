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24 Августа 2012, 14:41 | Отрасль

Первая грузовая компания: курс на качество и инновации

Крупнейший в России оператор вагонов - Первая грузовая компания (ПГК) отметила 5-летие. О работе компании в Дальневосточном регионе, итогах «первой пятилетки» и сегодняшнем векторе развития рассказал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор ОСИПОВ.

- За три с половиной года самостоятельной операционной деятельности Владивостокский филиал обеспечил погрузку почти 20 млн тонн различных грузов, ежегодно наращивая объемы. Так, в вагоны ПГК по Дальневосточной магистрали в 2010 году было погружено почти 7,7 млн тонн, а в 2011 г этот показатель превысил 10 млн. За первое полугодие текущего года мы обеспечили погрузку почти 5 млн тонн грузов. Доля погрузки в вагоны ПГК по Дальневосточной магистрали составляет в среднем около 20%, а по некоторым видам подвижного состава, например, по крытым вагонам, достигает 40-45%. Основная часть социально значимых грузов, таких как топливо для ЖКХ и энергетики, поставки для объектов саммита АТЭС, приходится на долю ПГК.

С первого дня работы Владивостокского филиала ПГК главным для нас стал принцип клиентоориентированности. Прежде всего, это внедрение инновационных разработок, направленных на повышение качества сервиса. Например, система информационного обслуживания SMaRT позволяет нашим клиентам оформлять все документы, а также отслеживать свой груз в режиме on-line, через сайт компании.

Не менее важным является также повышение эффективности грузовых перевозок за счет развития маршрутизации, увеличения количества сдвоенных операций для сокращения порожнего пробега, а также снижения общей нагрузки на инфраструктуру сети.

Парк ПГК состоит из вагонов различных типов, поэтому мы в состоянии удовлетворить любые потребности клиента в подвижном составе. Мы уделяем большое внимание его техническому состоянию и постоянно обновляем.

В конце 2011 года компания внедрила уникальную услугу публичной оферты для предприятий малого и среднего бизнеса, которая дает им возможность гарантированного получения подвижного состава для перевозки груза. С помощью специального сервиса на сайте компании клиент может рассчитать тариф на перевозку, подать заявку и заключить договор. ПГК гарантированно предоставляет клиенту вагон в течение 10 дней после оплаты счета. Уже более полугода оферта действует в отношении крытых вагонов, а с июля этого года она распространена на цистерны, платформы и полувагоны.

В прошлом году произошла смена контролирующего акционера ПГК, в результате чего она вошла в состав UCL Rail - железнодорожного дивизиона международной транспортной группы UCL Holding. Возможности холдинга позволят ПГК повысить эффективность работы парка и расширить присутствие на рынке.

«Дальневосточный капитал».

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