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24 Августа 2012, 13:50 | Отрасль

Международный аэропорт Владивосток: Катализатор экономического роста

Одним из важнейших объектов подготовки Владивостока к саммиту АТЭС стала реконструкция аэропортового комплекса. По мнению генерального директора ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Максима ЧЕТВЕРИКОВА, она обеспечит мощный импульс нового этапа развития предприятия.
Генеральный директор ОАО «МАВ» Максим Четвериков  

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «МАВ» Максим Четвериков - гость «ДК».

- Максим Геннадьевич, итак, работы по модернизации аэропорта завершены. Расскажите, пожалуйста, что в результате получилось - какими конкретными объектами материализовались многомиллионные затраты?

- За неполные три года практически полностью перестроена инфраструктура, изменена стратегия работы предприятия, одновременно развивается ряд новых направлений деятельности аэропорта. Целью этих преобразований является создание во Владивостоке крупного авиатранспортного узла, ориентированного на развитие международных перевозок между Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект реконструкции аэропорта предусматривал модернизацию аэродромной инфраструктуры и строительство нового аэровокзала. С 15 апреля 2011 года была введена в эксплуатацию ИВПП-1. Полоса допущена к приему всех типов воздушных судов без ограничений. При реконструкции взлетно-посадочной полосы применены материалы и технологии, отвечающие мировым стандартам, включая светосигнальное, метеообрудование и средства навигации. Новая полоса имеет допуск по II категории ИКАО.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее аэродром Владивосток (Кневичи) имел допуск без категории с метеоминимумом 70*900 метров. С вводом новой полосы эти показатели улучшились до 30*350 метров. То есть теперь воздушные суда смогут садиться на полосу даже в условиях очень ограниченной видимости. Кроме того, в результате реконструкции заменены аэродромные покрытия, построены сеть рулежных дорожек (магистральная удлинена до 3500 м), новые перроны, аварийно-спасательная станция и еще ряд объектов.

С 23 июля 2012 года началось обслуживание регулярных рейсов в новом терминале. Уровень его комфортности соответствует стандарту «С», в соответствии с классификацией, принятой в руководстве ИАТА для проектирования (Airport Terminal Reference Manual 8 th Edition, April 1995 ИАТА).

Общая площадь аэровокзального комплекса составляет 47,5 тыс. кв.м., привокзальной площади - 40 тыс. кв.м. Здание терминала соединено с железнодорожной станцией Аэроэкспресс. Новый терминал имеет пропускную способность 1360 человек в час, или 3,5 млн в год, и рассчитан на одновременное обслуживание международного и внутреннего пассажиропотока в соотношении 30% и 70% соответственно. На трех этажах терминала расположены залы ожидания, трансферные зоны, залы повышенной комфортности, медицинские пункты, офисы представительств авиакомпаний.

Главным инвестором строительства терминала выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) (владеет 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток»), соинвестором - Внешэкономбанк. Стоимость проекта составила 6,3 млрд рублей.

- Какие инновационные решения удалось воплотить в этом проекте?

- В ходе строительства были применены материалы, технологии и оборудование, отвечающие мировым стандартам, предусмотрены современные системы безопасности, регистрации, автоматизированной сортировки багажа. Багажная система рассчитана на обработку 2700 багажных мест в час. Терминал оснащен галереями, 4 телетрапами, эскалаторами (самый длинный на Дальнем Востоке), создающими комфортные условия для пассажиров.

Важный инновационный принцип организации пространства терминала - применение энергосберегающих технологий и решений, направленных на сохранение солнечной энергии.

- Как бы вы оценили значение этого проекта для развития региона и его транспортной доступности?

- Маркетинговая стратегия ОАО «МАВ» направлена на привлечение российских и иностранных перевозчиков на маршруты из городов Сибири и Дальнего Востока России в АТР через Владивосток. Развитие аэропорта Владивосток будет иметь существенный социально-экономический эффект, в том числе повышение конкуренции на рынке международных авиаперевозок, что должно повлиять на снижение стоимости авиаперевозок. Это будет способствовать росту как прямого, так и трансферного пассажиропотока, повысит интенсивность развития маршрутной сети, стимулирует рост доступности авиаполетов для пассажиров.

Не сомневаюсь, что развитие МАВ в качестве крупного регионального и международного аэропорта станет катализатором дальнейшего роста экономики Приморского края и Владивостока. Это окажет положительное влияние на мобильность населения региона, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни в целом.

- Максим Геннадьевич, конец прошлого года был ознаменован решением Минтранса России о снятии ограничений на полеты во Владивосток иностранных авиакомпаний. Тогда вы прокомментировали, что проект «Открытое небо» потребует еще немало шагов и согласований, чтобы заработать в полной мере. Есть ли с тех пор какие-то подвижки?

- Одним из последних событий, связанных с проектом «Открытое небо», стало подписание 10-11 мая 2012 года меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Российской Федерации и Республики Корея. Стороны сняли все ограничения в рамках 3 и 4 свобод воздуха для авиакомпаний обоих государств на авиаперевозки между Владивостоком и пунктами в Южной Корее, в том числе по количеству назначенных перевозчиков и количеству частот. Кроме того, делегации обсудили возможность предоставления 5 свободы воздуха российским перевозчикам на маршрутах из России в Северную Америку через Южную Корею.

В связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между авиационными властями России и Южной Кореи мы ожидаем интенсивной работы по реализации возможностей, которые нам дает открытие 3 и 4 свобод воздуха. Это и расширение географии полетов в Южную Корею, свободное выполнение чартерных перевозок на Чеджу и Янъян, что раньше было невозможным, а также повышение классов воздушных судов на корейском направлении. Так, со стороны перевозчиков уже последовали запросы о возможности обслуживания в нашем аэропорту А330 и Boeing 747.

Аналогичная работа ведется и с перевозчиками Японии, Китая, других стран АТР. Причем мы стремимся не просто открыть маршрут, мы задействуем транзитные и трансферные технологии, чтобы повысить доступность международных полетов в страны Юго-Восточной Азии для жителей городов Сибири и Дальнего Востока.

Ощутимые результаты этой деятельности будут видны к концу года. Проекты масштаба open skies требуют значительного времени. Решения о снятии ограничений принимаются на уровне руководства стран. Далее требуется время для организации открытия рейсов, это тоже работа не одного дня: перевозчики изучают востребованность направления, конкурентную обстановку, оценивают возможности аэропорта и т. д. Но мы настроены оптимистично, рассматриваем текущий год как переходный в плане реализации в аэропорту Владивостока режима «открытое небо» и продолжаем работать над развитием маршрутов.

- Что нового в этом плане принес летний сезон? На какие категории пассажиров рассчитаны новые маршруты?

- Лето-2012 характеризуется ростом частоты рейсов на международных и внутренних направлениях. Открытые в прошлом году рейсы по маршруту Владивосток - Гонконг теперь выполняются с частотой четыре раза в неделю, авиакомпания S7 увеличила частоту на один рейс. Кроме того, перевозчик открыл новый рейс в столицу Японии - Токио (аэропорт Нарита) с частотой два раза в неделю.

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Регулярное сообщение с Сеулом выполняется с частотой 12 рейсов в неделю: Korean Air продолжает ежедневные полеты, а также пять рейсов в неделю выполняет авиакомпания «Владивосток Авиа» (ГК «Аэрофлот»). Частота полетов в Пекин составляет семь рейсов в неделю, сообщение со столицей Китая обеспечивают S7 и «Владивосток Авиа». Кроме того, выполняются рейсы в Харбин, Пусан, Далянь, Пхеньян, Ташкент.

На региональных и межрегиональных направлениях увеличилась частота рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Новосибирск.

С 25 июля авиакомпания «Трансаэро» осуществляет полеты в Москву дважды в день. С сентября запланирован выход авиакомпании «ЮТэйр» на маршрут Владивосток - Москва (аэропорт Внуково). Перевозчик предложит ежедневные полеты на воздушном судне типа Boeing 767. С появлением «ЮТэйр» на московском направлении частота рейсов увеличится до шести в день.

Что касается категорий пассажиров, то наши исследования показывают: порядка 60% авиапассажиров летят на отдых, около 30% - деловые люди.

- Старый аэровокзальный комплекс планируете как-то использовать?

- Здания старого аэровокзала мы намерены продать или передать в долгосрочную аренду под реализацию различных проектов - от развлекательного до торгового центра. Кроме того, учитывая поручение правительства по формированию на принципах государственно-частного партнерства выставочно-ярмарочной инфраструктуры в регионах, мы подготовили письмо в адрес губернатора Приморского края с предложением рассмотреть возможность использования старого аэровокзала в реализации инвестиционного проекта «Приморский международный выставочно-деловой центр». Мы открыты для сотрудничества и готовы рассмотреть любые предложения.

Ирина СЕРГЕЕВА, «Дальневосточный капитал».

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