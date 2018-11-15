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24 Августа 2012, 11:25 | Отрасль

"РН-Находканефтепродукт": для безопасности сделано все

Свыше половины рынка услуг по перевалке нефтепродуктов с железной дороги на море на Дальнем Востоке приходится на долю одного из крупнейших специализированных нефтетерминалов России, являющегося к тому же основателем нефтяной отрасли региона, - "РН-Находканефтепродукт".
При погрузке суда проходят обязательную обоновку плавучими бонами, поэтому, даже если случится разлив, нефтепродукты будут мгновенно собраны 
При этом 20% занимает внутренний рынок - Магадан, Камчатка, Чукотка, Сахалин, а 80% составляет экспорт нефтепродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай, Южную и Северную Кореи, Японию и т. д.

Предприятию по-прежнему нет равных в регионе по перечню услуг, количеству и номенклатуре перерабатываемых нефтепродуктов (по итогам 2011 года его грузооборот превысил 6,5 млн тонн нефтепродуктов). А успешно реализуемая и рассчитанная до 2016 года программа реконструкции опасных производственных объектов - только в прошлом году на нее было направлено около 1 млрд рублей - позволит ему стать еще и одним из самых безопасных предприятий региона, как с точки зрения организации рабочего процесса, так и в плане соблюдения экологии.

«Мы прекрасно понимаем, что ответственность на нефтетерминал, эксплуатирующий опасные производственные объекты, возлагается серьезная, и делаем все, для того чтобы технология перевалки была еще более безопасной, а залив Находка оставался чистым, - говорит генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. - За этим пристально следит специально созданный отдел охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Кроме того, предприятие сертифицировано по международным стандартам экологической безопасности на производстве ISO 14001, отвечает требованиям охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001 и имеет сертификаты Bureau Veritas Certification в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии и ISO 9001. Причем соответствовать этим стандартам обязаны не только все подразделения нефтетерминала, но и подрядные организации, задействованные в его реконструкции».

О том, что выстроенная экологическая защита является эффективной, и бухта Новицкого от 45-летней деятельности предприятия не пострадала, свидетельствуют факты: в зимний период здесь на лед выходит нерпа, весной и осенью гуляют касатки, а прошлым летом команда буксира «Роснефтефлота» - сервисной компании нефтетерминала - и вовсе достала на борт осьминога, который, как известно, водится только в чистой воде. Это же подтверждают и результаты мониторинга сбрасываемых в акваторию вод, который проводит Центр лабораторных анализов и исследований по Приморскому краю. А запланированная масштабная реконструкция очистных сооружений еще более повысит качество их работы.

Все дело в том, что при погрузке суда проходят обязательную обоновку плавучими бонами, поэтому, даже если случится разлив, нефтепродукты будут мгновенно собраны, а поверхность - моментально обработана. Также морскую фауну защищают специальные защитные катушки, благодаря чему попадание рыбы во время забора воды исключено в принципе. Что же касается выбросов в атмосферу, то на нефтетерминале сейчас идет замена труб на более высокие.

По закону предприятие с опасными производственными объектами должно иметь заранее разработанные планы ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и договоры с соответствующими профессиональными формированиями. Но нефтетерминал на этом не остановился и создал дополнительное собственное нештатное аварийно-спасательное подразделение, способное оказать экстренную первую помощь при ликвидации любого чрезвычайного происшествия. Все шестьдесят сотрудников имеют квалификацию спасателей и регулярно проходят переподготовку.

Что же касается пожарной безопасности, то достаточность наличия первичных средств пожаротушения проверяется ежедневно, допуск на огневые работы утверждается только с согласия инспекторов пожарной части, с которой работает нефтетерминал, а собственный парк противопожарной техники регулярно пополняется.

Казалось бы, предпринимаемых мер более чем достаточно, но «РН-Находканефтепродукт» продолжает активно работать с органами пожарного надзора, Ростехнадзора и другими ведомствами, заинтересованными в повышении безопасности и защищенности инфраструктурных объектов Находки: инициирует межведомственные конференции и круглые столы, объединяющие все стороны - от нефтяников до контролирующих органов. Поэтому дальневосточники могут быть уверены: крупнейший нефтетерминал региона не просто эффективно выполняет возложенные задачи, снабжая север края топливом и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, активно участвуя во внешнеэкономической деятельности страны, но еще и абсолютно безопасен для окружающей среды и жителей юга Приморья.

Досье «ДК»

Основной вид деятельности ООО «РН-Находканефтепродукт» - прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута и авиационного керосина для обеспечения дальневосточных территорий и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Резервуарный парк имеет общую емкость 474 тыс. м³. Производственные мощности обеспечивают ежегодную перевалку на автомобильный и морской транспорт около 7 млн тонн нефтепродуктов при первоначальной проектной мощности 3,5 млн тонн. Согласно прогнозам, в 2014-2016 гг. перевалка составит 8 млн тонн. С 1995 года предприятие является дочерней компанией НК «Роснефть».

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».

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