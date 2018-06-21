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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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DEKSD - краски высоких технологий для саммита АТЭС во Владивостоке и не только
Андрей КРЫЖЕВСКИЙ, директор хабаровского «Завода защитно-декоративных покрытий» и мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ на церемонии награждения победителей конкурса "Хабаровская марка"
На этом в интервью «ДК» заострил внимание Андрей КРЫЖЕВСКИЙ, директор хабаровского «Завода защитно-декоративных покрытий» (торговая марка DEKSD), занимающего лидирующие позиции в ДФО по производству высокотехнологичных и зачастую уникальных лакокрасочных материалов.
- Андрей Адамович, значительная часть продукции ООО «Завод защитно-декоративных покрытий» разрабатывается вашими специалистами с нуля и не имеет аналогов как в России, так и в мире. Что позволяет компании успешно развивать инновации, когда задача многих дальневосточных производителей сводится к тому, чтобы просто выжить в сложных экономических условиях?
- С одной стороны, повышенные требования к разработчикам лакокрасочных материалов предъявляет климат: высокая влажность, ветра и перепады температур делают особенно актуальным применение на Дальнем Востоке ЛКМ с повышенной проникающей способностью в материал подложки и особыми эксплуатационными характеристиками. С другой - высокие энергетические и транспортные тарифы ДФО априори не позволяют местной продукции успешно конкурировать с западной в плане цены, поэтому умение производить инновационный продукт с высокой добавленной стоимостью является важнейшим условием выживания и развития на рынке.
Часть нашей продукции действительно была разработана с нуля, другая часть представляет собой существенно улучшенные отечественные разработки конца 80-х годов. Определенная доля продукции является также результатом сотрудничества со специалистами немецкой компанией Bayer - они создают полимеры и другое сырье, а мы в собственной лаборатории разрабатываем из этого конечный продукт.
- Расскажите об особенностях вашей продукции. В чем заключается ее инновационность?
- В настоящее время ООО «Завод защитно-декоративных покрытий» является крупнейшим на Дальнем Востоке производителем водно-дисперсионных (полимер-фосфатных) ЛКМ и сухих строительных полимер-модифицированных смесей различного назначения. Вся продукция компании направлена на то, чтобы предоставить потребителю комплексные решения для нужд современного высококачественного и в то же время удешевленного строительства.
Основу нашего производства составляют антикоррозионные, фасадные и интерьерные краски, полимерные гидроизоляционные составы, полимерные и антиморозные добавки в бетон, специальные огнезащитные составы, антивандальные покрытия и др. - всего 55 видов изделий, многие из которых являются инновационными, а некоторые даже превосходят зарубежные аналоги.
Инновационность разработок завода заключается прежде всего в особых технических характеристиках. Благодаря химическому взаимодействию компонентов ЛКМ с материалом подложки обеспечивается повышенная эластичность, прочность и устойчивость покрытия к различным атмосферным воздействиям, при этом его эксплуатационные свойства не снижаются на протяжении более 10 лет.
Особое внимание при создании продукции специалисты предприятия уделяют ее экологичности и пожаробезопасности. Конечно, ЛКМ с такими свойствами более дорогостоящи по сравнению с обычными органическими покрытиями, однако благодаря абсолютной нетоксичности позволяют производить лакокрасочные работы без остановки производственного, лечебного или учебного процесса.
- Как часто вы разрабатываете и выводите на рынок новую продукцию? Над чем работаете сегодня?
- Спектр решений для нужд строительства, предлагаемых заводом, расширяется ежегодно. Так, в 2011 году мы вышли на новый для себя рынок, организовав производство стройматериалов из армированного полистиролбетона. Близкий по своим качественным показателям к дереву, этот материал отличается высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и экологичностью, а обновленный состав полистиролбетона, разработанный нашими специалистами, позволил существенно улучшить его характеристики по всем показателям и превзойти существующие аналоги. В частности, этот продукт уже был представлен на выставке в Японии, где получил много положительных отзывов.
В 2011 году «Завод защитно-декоративных покрытий» начал производство наномодифицированной продукции, что позволило повысить ее эксплуатационные качества в несколько раз.
- На каких крупных дальневосточных стройках задействуется сегодня ваша продукция?
- С каждым годом мы отмечаем, что разработки завода применяются все более широко. В частности, наша продукция отлично зарекомендовала себя при строительстве большого числа объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, т. е. в условиях повышенной влажности, а также при возведении ряда спортивных сооружений к Международным спортивным играм «Дети Азии» в Якутии, отличающейся экстремальными морозами.
Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».
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