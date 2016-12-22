|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:04 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Продовольственная безопасность: Недостатка продуктов питания не испытывает ни один регион ДФО
Безопасность - это независимость
Провозгласив цель, Доктрина определила и основные критерии этой безопасности, а также задала пороговые значения самообеспечения продовольствием в нашей стране. К этим значениям она отнесла следующие показатели: зерно - 95%, сахар - 80%, растительное масло - 80%, мясо и мясопродукты - 85%, молоко и молокопродукты - 90%, рыбная продукция - 80%, картофель - 95%, соль пищевая - 85%. Таким образом, дискуссионный вопрос о том, что же является безопасностью - независимость от импорта или низкие цены на продукты питания, которые в значительной степени обеспечивали импортные товары, - получил однозначный ответ. В то же время Доктрина включила в понятие «безопасность» и другие критерии: доступность продуктов для населения (экономическую и физическую) и, конечно, их качество.
Ключевую роль в достижении определенных Доктриной показателей обеспеченности продуктами от российских производителей должна сыграть госпрограмма развития сельского хозяйства, рассчитанная на 2013-2020 годы. Собственно, ее основная цель так и сформулирована - обеспечение продовольственной безопасности России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. А это значит, что к 2020 году, в соответствии с ожиданиями программы, удельный вес отечественных мяса и мясопродуктов будет доведен до 88,3%, молока, молокопродуктов - до 90,2%, зерна - 99,7 процента, свекловичного сахара - 93,2 процента, растительного масла - 87,7 процента, картофеля - 98,7 процента. При этом средний уровень рентабельности сельхозорганизаций должен подняться не менее чем до 10-15% (с учетом субсидий).
Между тем уровень самообеспеченности Дальнего Востока сельхозпродуктами в целом остается достаточно низким: по мясопродуктам - 32%, молокопродуктам - 54%, яйцу - 79%, овощам - 90%. Конечно, дальневосточные регионы, находясь в совершенно разных природных условиях, имеют далеко не равноценный потенциал для развития сельского хозяйства. Соответственно, и удовлетворить потребности в продуктах питания за счет местных производителей смогут не все регионы. Тут очевидна большая разница между южными и северными территориями округа.
Труднопроходимая задача
В Магаданской области, например, даже задач таких, как достижение показателей, определенных Доктриной, не ставят. В комитете сельского хозяйства области говорят о том, что их усилия в развитии сельского хозяйства направлены на поддержку отдельных видов производства, прежде всего тех, которые поставляют продукты с небольшим сроком хранения. В приоритете, безусловно, молочная отрасль. Собственно, поэтому она и показала наибольший с 2005 года, когда было положено начало реализации нацпроекта, рост. За эти годы производство молока там выросло на 30%, причем примечателен тот факт, что рост этот был обеспечен в большей степени за счет возросшей продуктивности, а не поголовья. Продуктивность в итоге поднялась на 60%. Впрочем, потребности в молочных продуктах даже с учетом этого роста область удовлетворяет за счет собственного производства только на16,1%.
Для отдаленных труднопроходимых территорий ДФО, в том числе тех, часть которых расположена за Северным полярным кругом, важную роль играют традиционные отрасли животноводства. В Чукотском автономном округе до 95% производимого мяса - это оленина. Благодаря этому регион обеспечен сегодня собственным сырьем для мясоперерабатывающих предприятий на 50%. По мнению специалистов управления сельского хозяйства Чукотки, резервы для того, чтобы выйти на показатели, заданные Доктриной, по этому виду производства в регионе есть. Но системные проблемы пока не позволяют это сделать. Главные проблемы сводятся к 100%-ному износу техники, прежде всего вездеходов, и к низким зарплатам оленеводов, создающим проблему кадров в отрасли. Сегодня зарплата оленевода в три раза ниже, чем средняя на Чукотке.
В Якутии, по данным республиканского минсельхоза, потребности в мясе оленины и жеребятины удовлетворяются полностью за счет местного производства. Последние годы были отмечены ростом поголовья, прежде всего, табунных лошадей. В среднем республика обеспечена на 35-60% по разным видам продуктов. Республиканский бюджет активно поддерживает своих сельхозпроизводителей. По крайней мере, суммы господдержки, выделенные на развитие отраслей, в сравнении с другими регионами ДФО в разы больше. Но это объективная необходимость. При столь сложной транспортной системе значительная доля средств уходит на обеспечение доступности как продуктов питания для отдаленных территорий, так и выхода на рынок продуктов, произведенных на этих территориях.
Собственно, проблема транспортировки в сложных условиях касается не только самых северных территорий ДФО. Островные территории, изолированные от основных транспортных путей, как и северные, также вынуждены замыкаться на собственном рынке, по крайней мере в производстве основных продуктов питания. Сегодня доля сельского хозяйства в ВРП Сахалина составляет всего 0,9%. Это меньше даже, чем в Магадане, где этот показатель порядка 2%. Очевидно, именно поэтому поддержка из регионального бюджета значимых для области проектов выглядит весьма привлекательно для инвесторов. Например, завоз племенных животных субсидируется до 90%. Этот процент близок к уровню поддержки завоза животных в Якутии и существенно превышает подобную поддержку в других регионах ДФО.
Не первый год Сахалин пытается привлечь инвесторов в сельское хозяйство через относительно высокий уровень субсидирования проектов. Программы поддержки предусматривают, например, субсидирование строительства животноводческих комплексов до 70%, компенсации затрат по кормам до 50%. В общей сложности получается довольно ощутимая поддержка, что несомненно повышает инвестиционную привлекательность, благодаря чему в области уже заявлен ряд проектов в сельском хозяйстве. Но пока регион обеспечен мясом местных производителей только на 6,4% и на 26% - молоком.
Южные точки роста
Традиционно территориями с наиболее развитым сельским хозяйством являются южные регионы ДФО, где сумма годовых температур позволяет выращивать многие культуры и развивать разные направления животноводства. Да и Транссиб проходит именно через эти территории, что при всей дороговизне тарифов РЖД упрощает возможности логистики. Но все же главным ресурсом юга Дальнего Востока остается земля.
Эксперты отмечают, что из всех стран АТЭС только Россия имеет возможность значительно увеличить площадь сельскохозяйственных угодий. К сожалению, площадь сельскохозяйственных угодий в ДФО за последние пару десятков лет сократилась на 34%, пашни - почти на треть, а посевные площади - на 52%. Соответственно, площадь посевных угодий в ДФО только за счет ее восстановления можно увеличить более чем наполовину. Эти возможности вызывают неизменный интерес инвесторов, в том числе иностранных, уже много лет.
Наибольшее количество сельхозугодий сосредоточено в Амурской области - около 40% всего Дальнего Востока. Именно этот регион в последние годы показывает рекордные результаты в сфере сельского хозяйства. Объем валовой продукции за три года вырос более чем в 2 раза. Основной сельскохозяйственной культурой Амурской области является соя. Ее производят хозяйства региона в объеме, составляющем практически половину от всей выращиваемой в стране сои.
Собственно, производство сои и является по большому счету специализацией этого региона. Планы развития сельского хозяйства области связаны в первую очередь с увеличением посевных площадей и урожайности этой культуры. Уже сегодня соя наряду с пшеницей поставляется на экспорт. В самом же регионе эта культура вместе с другими позволяет создать качественную кормовую базу для животноводства, чему в регионе также уделяют большое внимание. Сегодня Амурская область - единственный регион в ДФО, обеспечивающий полностью собственные потребности в молоке. Уровень обеспеченности этим продуктом за счет местных молочных ферм составляет порядка 108%.
Объемы производства сои в Амурской области определяют и точки роста перерабатывающей промышленности. На территории региона производится наибольший объем растительного масла в ДФО. По данным областного минсельхоза, соевого масла амурские предприятия производят в 2 раза больше, чем регион в состоянии потребить. Тем более реально область потребляет свой продукт только примерно на 8% от этого объема. Остальное соевое масло вывозится в соседние регионы, в том числе экспортируется в Китай. Кстати, торговые отношения с Китаем настолько тесные, что сейчас, сообщает амурский минсельхоз, ведется работа по созданию на территории г. Хэйхэ торговых точек, центров и магазинов, через которые будет реализовываться продукция амурских производителей.
Если в Амурской области доля сельского хозяйства в ВРП составляет 7%, то в Еврейской автономной области этот показатель находится на уровне 17%. Фактически этот маленький по размерам регион является в наибольшей степени сельскохозяйственным. И соя в структуре посевных площадей ЕАО составляет почти 80%. Конечно, регион в целом не производит столько продуктов питания, чтобы уже сегодня выйти на показатели Доктрины продовольственной безопасности. Но его уровень обеспечения местными продуктами один из самых высоких в ДФО: мясом собственного производства он обеспечен на 34%, молоком - почти на 70%.
Но наивысший показатель обеспеченности мясом местного производства в ДФО остается за Приморским краем - почти 44%. Правда, этот процент обеспечивается в значительной степени за счет птицеводства: в крае работает самый крупный на Дальнем Востоке производитель мяса птицы - «Михайловский бройлер». Доля остальных видов мяса небольшая. По крайней мере, мясоперерабатывающие предприятия на 90% используют завозное сырье. В то же время преобладающим производством в пищевой продукции региона является производство колбас и мясных полуфабрикатов - 38% от общего объема. Причем Приморье активно поставляет их почти во все регионы Дальнего Востока: Амурскую, Сахалинскую, Магаданскую области, Еврейскую автономную область, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Республику Саха (Якутия).
Что касается продукции растениеводства, то соя, потребности в которой хозяйства края удовлетворяют на 100%, не является единственной стратегической культурой. Помимо сои в Приморье в последние годы активно росло производство риса. Правда, в основном за счет китайских рисоводов. И кроме того, хорошие экспортные перспективы показала в последнее время кукуруза, что привело к росту посевных площадей под эту культуру.
Приморье, помимо этого, еще успешно поставляет на экспорт питьевые и минеральные воды, что, кстати, не удается Камчатским производителям минеральной воды, очевидно по причине дороговизны транспортных расходов. В то же время в Приморье есть успешный опыт таких поставок в Китай, Японию и США.
В последние годы производство сельхозпродукции в целом росло во всех регионах Дальнего Востока. Практически каждый субъект ДФО полностью (или близко к тому) обеспечивает себя картофелем, а в некоторых регионах, например в Приморском крае, это производство достигло 150%. Конечно, Дальний Восток в этом смысле не исключение - примерно такая же ситуация во многих регионах страны. Но только, пожалуй, Приморье в ДФО в этом году стало менять структуру посевных площадей, сокращая картофельные гектары в пользу овощей. Приморские овощи открытого грунта, например капуста, знакомы даже на Чукотке. А вот российский картофель Чукотка, как известно, не завозит, так как он в суровых условиях плохо сохраняется. В последний десяток лет отечественный картофель в этом заполярном регионе был успешно заменен на американский.
Доступность под вопросом
Что касается доступности продуктов питания для населения, то в регионах ДФО приняты различные программы, субсидирующие некоторые затраты перевозчиков для сдерживания роста цен. Эти программы характерны прежде всего для труднопроходимых территорий. Например, на Камчатке выплачивается субсидия на доставку муки, частично возмещающая затраты, а на Чукотке эта доставка оплачивается перевозчикам полностью. Кроме того, в регионах приняты различные нормативные документы, фиксирующие наценку на некоторые продукты. Например, на Камчатке, где собственного молока производится порядка 40%, наценка в рознице на этот продукт не превышает 15%. Практически каждый регион фиксирует торговую наценку на некоторые виды хлеба.
В общей сложности эти меры, конечно, снижают стоимость потребительской корзины. Но тем не менее в минсельхозе Амурской области отмечают низкую платежеспособность дальневосточного населения. Например, область вывозит в немалых объемах молочную продукцию и даже мясную. В то же время в структуре потребления явно преобладают такие виды продуктов, как картофель, яйца, изделия из муки. «Мы могли бы потреблять больше молока и мяса, - говорят специалисты, - но вынуждены частично вывозить эти продукты за пределы региона».
В то же время на рынках сегодня недостатка продуктов питания не отмечает ни один регион ДФО.
Елена АБАШЕВА, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
- На Дальнем Востоке ИТ-технологии активно внедряются во все сферы
- "РТ Лабс" открыл офис на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке кукуруза меняет тренд
- Рынок мясопереработки обозначил точки роста
- 20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре
- Рынок ИТ: стагнация или новый виток?
- "Ростелеком": простые решения для бизнеса
- Исключить человеческий фактор
- На Дальнем Востоке большие стройки по-прежнему ведут к уголовным делам и банкротству строителей
- Рыбное "меню" обсудили на Госсовете
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.