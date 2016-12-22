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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рыбопромышленники не могут выработать единого мнения перед заседанием президиума Госсовета
Так, на международном конгрессе рыбаков руководитель рабочей группы, готовящей доклад на президиум Госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса страны, губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО призвал рыбаков учитывать интересы государства, при этом исторический принцип он предложил сильно не реформировать.
По словам руководителя рабочей группы, сегодня необходимо создать горизонт планирования, чтобы предприятия могли решить те задачи, которые ставит перед ними государство. Строить флот, например, или развивать переработку, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Но одним из условий должна стать инвестиционная деятельность компаний.
На практике это означает, что компании должны вложиться частью прибыли в смежные производства или в те этапы развития бизнеса, в которые сегодня у предпринимателя нет желания инвестировать свободные средства. При выполнении этих вложений в собственный бизнес, общие инвестиции в развитие отрасли составят порядка 150 млрд рублей, а за 25 лет (на столько планируется закрепить доли квот) - 750 млрд рублей. Добавленная стоимость, по словам Олега Кожемяко, сформирует около 500 млрд рублей ВВП. В бюджеты всех уровней будет выплачено порядка 300 млрд рублей налогов. Валютная выручка составит около $70 млрд.
Однако к этому предложению есть целый ряд вопросов. Возможно, поэтому первым оппонентом сахалинского губернатора стал Илья ШЕСТАКОВ. По мнению которого необходимо в качестве главного стимула ввести квоты господдержки, так называемые «квоты под киль», на которые могут рассчитывать те, кто построит суда на российских вервях. В своем выступлении на конгрессе заместитель министра сельского хозяйства и глава Росрыболовства подчеркнул, что долгосрочное закрепление квот вместе с другими законодательными инициативами обеспечило рост уловов, сокращение ННН-промысла, укрепило финансовую устойчивость предприятий, увеличило инвестиционный потенциал отрасли. То есть 10-летние квоты и есть тот долгосрочный горизонт планирования, к которому призывает Олег Кожемяко. При этом никто не мешал рыбакам заниматься инвестированием в собственный бизнес последние 5-7 лет.
При этом глава Росрыболовства солидарен с Олегом Кожемяко. Невозможно более не замечать растущей сырьевой направленности отечественного рыбного экспорта, сравнительно низкой экономической отдачи с выловленной тонны ВБР, недостаточно высоких темпов обновления береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры и старения рыбопромыслового флота. «Очень низкий в процентном выражении объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. Ниже, чем во многих других отраслях, даже в сельском хозяйстве», - заявил руководитель Росрыболовства. Он вновь сослался на то, что рыбная отрасль дает налоговых поступлений меньше, чем на нее тратит федеральный бюджет. Глава Росрыболовства считает, что «квоты господдержки» не будут ущемлять развитие предприятий: «К предприятиям, которые вкладывались в развитие, не возникнет вопросов, связанных с изъятием долей квот под господдержку».
Похоже, что два различных концептуальных подхода чиновников по выполнению государственных задач по развитию рыбной отрасли рыбацкое сообщество пока не в силах даже правильно «осмыслить». Стопроцентное единство есть только в 25-летнем сроке закрепления квот.
Так, глава компании «Магаданрыба» Руслан ТЕЛЕНКОВ считает, что его главная задача, как получателя ресурса от государства, - наиболее эффективно добыть биоресурс, при этом по возможности сократить количество рабочих рук, заменив их технологической модернизацией. Бизнесмен уверен, что свобода рынка подразумевает максимальную прибыль от реализации на любые рынки и отсутствие дополнительных социальных обременений.
На Восточном экономическом форуме единства мнений по поводу того, куда отрасли идти дальше, также не наблюдалось. Так, президент ПАО «Тигр» Сергей ДАРЬКИН, который является главным неофициальным бенефициаром компании «НБАМР», туманно высказался о проблеме исторического принципа распределения долей. «Может быть какая-то корректировка. Надо проверить предприятия, которые ранее получили эти доли на 10 лет. Насколько эффективно они их использовали. Сколько было уплачено налогов на тонну добываемой продукции. Куда были потрачены ресурсы, на что они пошли. Принцип исторического распределения долей должен фиксировать инвестиции не только в увеличение добычи сырья и последующую его продажу для переработки за рубеж, но и предусматривать максимально полное использование прибавочной стоимости, то есть производство готовой продукции.
Надо срочно заниматься обновлением флота, начать строительство современных судов. Первые два судна необходимо передать нашим научным организациям, как это было в советское время. Для того, чтобы они могли эффективно заниматься своей прямой деятельностью. Стоит отметить, что у нас есть провалы в этом деле: провал по добыче красной рыбы на Сахалине, прошлогодний провал по красной рыбе на Камчатке. Это говорит о том, что в отрасли есть существенные проблемы. Надо смотреть, что можно сделать и как из этого выйти», - обозначил свою позицию экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин.
Но некоторые рыбаки так и не смогли понять, почему к ним есть претензии чиновников. У них свое видение взаимоотношений государства и участников рынка. «У наших рыбаков низкая зарплата, - считает генеральный директор ЗАО «РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. - Нам нужны особые преференции от государства, нужно подумать о льготах для тех, кто добывает рыбу (краб, треска, палтус. - Прим. «ДК»). Мы не можем найти себе работников, никто не хочет к нам идти работать».
Жалобы на «бедность» таких вот рыбопромышленников уже не воспринимают даже их коллеги. Тяжело добиться неприкасаемости устоявшегося доступа к биоресурсам, если даже рыболовецкий колхоз «Восток-1», добывающий валютоемкие объекты, не хочет инвестировать денежные средства в собственный кадровый потенциал, предпочитая завозить индонезийских моряков с нарушениями российского законодательства, и при этом ставить вопрос перед государством о налоговых льготах. Собственник бизнеса может быть доволен таким эффективным менеджером и системой корпоративных ценностей. Валютная выручка будет стабильной.
Конгресс наглядно показал: подобное восприятие бизнесом сегодняшней отраслевой ситуации не частный случай, - продемонстрировав непоколебимую уверенность рыбопромышленников в правильности расставленных акцентов производственной деятельности, причем без учета внешних рыночных и политических факторов. Может, поэтому заместитель главы Росрыболовства Петр САВЧУК посоветовал гендиректору «Востока-1» платить своим работникам достойную заработную плату, чтобы к нему очередь стояла, и привел в пример несколько компаний.
Зато такие речи всегда на руку тем, кто имеет четкую государственную задачу. Если отдельным рыбакам не хватает прозорливости заглянуть на 5-10 лет вперед, за них это сделают чиновники.
Так, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ считает, что «исторический принцип» распределения ресурса имеет не только положительные результаты, но и минусы, превратившиеся «в негативные тренды, ограничивающие развитие отрасли». Это, по словам замглавы Минвостокразвития, все та же экспортно-сырьевая направленность, отсутствие инвестиций в строительство флота и барьер для вхождения в отрасль нового капитала.
В министерстве проанализировали альтернативы «историческому принципу»: распределение лимитов по аукционной системе, олимпийскую систему, «квоты под киль». Пришли к выводу: «исторический принцип» плох, однако ничего лучшего пока не придумали. «Считаем, что «исторический принцип», под которым понимается долгосрочное закрепление долей на основании истории промысла, должен быть сохранен. Но усовершенствован», - озвучил позицию ведомства Сергей Качаев.
В Минвостокразвития предлагают закрепить за всеми участниками рынка «обязательства по экономически эффективному использованию биоресурсов в интересах российского государства», при этом сохранив свободу бизнеса при выборе таких обязательств.
Модель под условным названием «инвестиционный принцип» поддержал полпред президента РФ в ДФО, заместитель председателя правительства Юрий ТРУТНЕВ, рассказал замминистра. Он назвал основные принципы законопроекта, который вице-премьер поручил внести в правительство. Это заключение инвестиционных соглашений с пользователями ВБР в качестве условия долгосрочного закрепления долей квот на основании истории промысла; утверждение правительством требований к таким соглашениям; установление порядка определения объема инвестиционных обязательств пользователей ВБР, а также прекращение права на добычу в случае невыполнения обязательств по инвестиционным соглашениям. Высвобождающиеся доли предполагается распределять на аукционах. Еще один принцип - запрет перехода права на добычу от одного юридического лица к другому при реорганизации в порядке универсального правопреемства.
Встает вопрос, как определять объем инвестиционных обязательств. «Звучали разные предложения. Например, по привязке этих обязательств к обороту, к прибыли рыбохозяйственных организаций. Но такой механизм очень субъективен. Мы же исходим из необходимости исключить какое-либо влияние чиновника на принятие подобных решений. Поэтому в качестве возможной методики работаем сейчас над привязкой объема инвестиций к сборам за ВБР», - рассказал Сергей Качаев.
Вариант Минвостокразвития - рассчитывать минимальный объем инвестиций как разницу между сбором по полной ставке и сбором, который получает государство после предоставления рыбакам льготы. Заместитель министра сообщил, что коллеги из ряда ведомств поддерживают предложение, но предлагают подумать об обязательствах иного, не инвестиционного, характера, при условии закрепления долей квот на меньший срок. В частности, речь может идти об обязательствах по доставке рыбы на российский берег.
Нетривиальную позицию по ситуации в отрасли озвучил президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Система распределения водных биоресурсов в стране еще очень молода, поэтому нет ничего удивительного в том, что она остается незавершенной, считает руководитель объединения. В качестве свидетельств такой незавершенности названы трудности регулирования прибрежного рыболовства, проблема «квотных рантье». «Незавершенность отраслевого законодательства искажает экономические координаты отрасли, приводит к вымыванию из производительного оборота значительных денежных средств, является тормозом развития», - отметил президент АДМ.
Герман Зверев подчеркнул, что система распределения ВБР - это не только правила и процедуры наделения предприятий квотами, это и система регулирования промысла. К сожалению, до сих пор к ней много вопросов. Промысловую деятельность регулирует несколько ведомств: Росрыболовство, Пограничная служба ФСБ России, Россельхознадзор, Федеральная таможенная служба, ФАС. «Конкуренция регуляторов оказывает прямое и по большей части негативное воздействие на производственные показатели предприятий. А следовательно, и на их финансовые результаты», - констатировал руководитель ассоциации. Он обратил внимание на то, что ни одно из названных ведомств, кроме Росрыболовства, не отвечает за результаты работы отрасли.
Президент АДМ отметил, что незавершенность системы распределения ВБР и конкуренция регуляторов обходится в 10-12% отраслевой выручки - примерно 12-15 млрд рублей. Герман Зверев предложил отразить эту проблему и ее решение в докладе к заседанию президиума Госсовета.
Руководитель ассоциации также прокомментировал идею «упаковать» в договор о закреплении доли соглашение об инвестиционных обязательствах предприятий. Проверка финансового состояния потребует изучения томов бухгалтерской отчетности, но главное, показатели, на основе которых рассчитывается инвестиционный процент, затем могут уточняться, обратил внимание докладчик. В этом случае «соглашения расползаются по швам, договор о закреплении доли становится юридически ничтожным, - озвучил возможные последствия Герман Зверев. - Мы считаем необходимыми индикативные инвестиционные показатели для предприятий. Но мы против «упаковывания» этих индикативных показателей в договор о закреплении доли».
По словам Германа Зверева, контролировать инвестиционные обязательства предприятий нужно с помощью налогового законодательства, существенно его ужесточив. «В рыбной отрасли резко увеличилось количество предприятий, которые находятся на налоговом режиме ЕСХН, - привел ситуацию в качестве примера руководитель ассоциации. - При этом большая часть предприятий, которые находятся на налоговом режиме ЕСХН, совершенно не используют те возможности, которые заложены в этот закон, в этот налоговый режим, позволяют повышать бухгалтерскую привлекательность постановки на баланс новых основных фондов. А если лишать права использования налогового режима ЕСХН те предприятия, которые в течение двух-трех лет не поставили на баланс новые основные фонды? Если использовать в качестве индикативных показателей ставки сбора за использование объектов ВБР?»
Идею Минвостокразвития со ставками сбора президент АДМ назвал интересной. «Если с ней хорошо поработать, она может быть основой для индикативного регулирования инвестиций в отрасль», - сказал Герман Зверев. Руководитель объединения, резюмируя, подчеркнул: рыбопромышленному бизнесу важно самому предложить ориентиры развития отрасли, учитывающие непростые экономические и социальные условия в стране. Причем такие, которые выходят за пределы привычной производственной инерции.
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