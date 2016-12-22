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27 Февраля 2015, 14:26 | Отрасль

2014 год не дал лесной отрасли Дальнего Востока шансов

Как следует из данных 11 месяцев ушедшего года по итогам экспорта леса и пиломатериалов, размещенных на сайте Дальневосточного таможенного управления, лесная отрасль прибавила объемы вывоза как в натуральных величинах, так и в денежном выражении.

Растущие показатели, однако, не дают повода для стойкого оптимизма, считают участники рынка: предприятия отрасли испытывают трудности в продвижении товаров на рынки, буксует программа замещения экспорта круглого леса пиломатериалами, а компании, вложившие средства в строительство новых лесоперерабатывающих мощностей, еще несколько лет будут находиться под долговым прессингом.

Отдельный эпизод трудно назвать ростом

По данным Дальневосточного таможенного управления, за 11 месяцев 2014 года экспорт российского леса и изделий из него превысил 5 млн 973,7 тыс. т против 5 млн 428 тыс. т годом ранее. Рост, таким образом, составил в среднем 10%. Львиная доля продукции пришлась на необработанные лесоматериалы, т. е. кругляк. Добычу и экспорт леса в страны АТР осуществляли четыре региона Дальневосточного федерального округа: Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область. Крупнейшим экспортером стал Хабаровский край, общий объем вывезенной компаниями края древесины и изделий из нее по итогам 11 месяцев составил более 3,7 млн т. На втором месте Приморский край, чей объем экспорта составил 1 млн 846,2 тыс. т. Крупнейшим импортером дальневосточного леса стал традиционно Китай, который забрал 77,4% всего объема (5 млн 139,2 тыс. т древесины и продукции из нее). На втором месте Япония - 13,1% (389,9 тыс. т).

Вслед за позитивными данными статистики прозвучали оценки о постепенном восстановлении утраченных Россией за предыдущие годы позиций на рынке АТР, и прежде всего Китая, чему благоприятствовало падение курса рубля. Однако опрошенные «ДК» участники рынка настроены не столь оптимистично. Они по-прежнему считают, что кризис в российской лесной отрасли не преодолен.

- Предварительные результаты данных таможенной статистики по экспорту лесоматериалов за 2014 год с регионов Дальнего Востока больше вызывают сожаление, нежели оптимизм, - комментирует итоги прошлого года первый заместитель генерального директора ОАО «Приморсклеспром» Григорий НИКОНОВ. - В 80-х, 90-х годах прошлого столетия экспорт круглого леса через порты Дальнего Востока только в Японию составлял около 8 млн кубометров. За 2013 год он составил всего 226 тыс. кубов, пиломатериалов - около 750 тыс. куб. м, и то преимущественно за счет Сибири. Т. е. можно говорить о том, что японского рынка лесопродукции для России уже нет. Южная Корея когда-то импортировала около 1 млн кубометров российского леса, сегодня - не более 100 тыс. Китай за прошлый год из общего объема в 45 млн кубометров круглого леса импортировал из России только около 10 млн куб. м, а также около 7 млн пиломатериалов. Для сравнения, из Новой Зеландии в прошлом году он ввез 11 млн кубов круглого леса.

- Россия по экспорту в Китай круглого леса за 7-8 лет ушла с первого места на четвертое, - делает безрадостные выводы Григорий Никонов. - Исходя из сегодняшних запасов круглого леса в портах Китая, наш товар составляет не более 10% общего объема. Нас просто выдавили со всех азиатских рынков круглого леса. Поэтому преждевременно говорить о каком-либо росте экспорта. Показатели 2014 года - это лишь отдельный эпизод, на основании которого нельзя делать далеко идущие выводы. Мы уверенно сдаем позиции по всем рынкам.

Производители леса винят правительство РФ и не видят логики в его действиях. Оно принимает 5 февраля 2007 года постановление (№ 75) о поэтапном увеличении экспортной пошлины на круглый лес, что предусматривает фактический запрет на экспорт круглого бревна и открытие новой эры для производства и экспорта пиломатериалов, и под давлением стран-экспортеров, в угоду внутренним и политическим интересам, ее не вводит. Таким образом, экспортная пошлина на круглый лес в России не стала запретительной, а с вступлением страны в ВТО и вовсе осталась без движения, чем воспользовались китайцы, создав вблизи границ ДФО большое количество примитивных пилорам.

- Не думаю, что восстановление позиций российских лесопроизводителей на рынках АТР после всего случившегося может произойти само собой или по воле случая, - считает заместитель генерального директора ОАО «Тернейлес» Владимир СТЕГНИЙ. - Нам предстоит преодолеть трудный путь, чтобы снова завоевать рынок, но этому должна предшествовать логичная политика государства в области экспорта лесопродукции, - считает он.

- Последние данные таможенной статистики о некотором росте экспорта круглого леса в 2014 году только подтверждают правило, что экспорт в период кризиса может нарастать, но не за счет улучшения ситуации в отрасли, - отмечает Григорий Никонов. - Лес, как сырье, всегда востребован на рынке, но с падением курса рубля его стоимость для дилетантов-экспортеров уже несущественна. Учитывая значительное количество пунктов пропуска на российско-китайской границе, отсутствие достаточного контроля за заготовкой и доставкой древесины, лес будут красть и экспортировать по любой цене. Падение рубля лишь добавило сумятицу в экспортные отношения. Китайские импортеры, да и не только китайские, в этой ситуации сделали попытку снизить стоимость нашего товара. К сожалению, мало кто обращает внимание на данные статистики Китая по импорту лесопродукции. А она свидетельствует о том, что стоимость круглого леса отличается от стоимости пиломатериалов не более чем на $30!

В отмеченном росте экспорта лесопродукции основную роль сыграл низкий курс рубля, соглашается с коллегой Владимир Стегний, что, скорее, относится к круглому лесу. Что же касается объема экспорта готовой продукции или ее компонентов, то он практически не увеличивается, заключает эксперт.

В худших условиях оказались инвесторы переработки

Участники рынка не исключают дальнейшее сокращение экспорта пиломатериалов с Дальнего Востока. Ведь действия государства сделали убыточными инвестиционные проекты в области переработки леса. Практически все инвестиции в перерабатывающие мощности в последние годы принесли их инициаторам убытки за исключением заводов, производящих шпон и фанеру, отмечают эксперты. Обещанные государством льготы - 50% попенной платы за пользование лесными участками - оказались для инициаторов приоритетных инвестиционных проектов незначительными. Как отметил Григорий Никонов, для ОАО «Приморсклеспром» эти льготы составили около 26 млн рублей, тогда как в проект завода было вложено более 545 млн руб. Последующее значительное падение цены на лес, обусловленное общим мировым кризисом, не позволило компании получить планируемые доходы.

Падение курса рубля не стало благом для экспортеров леса еще и потому, что сегодняшняя Россия не производит современной лесозаготовительной техники. Ее, а самое разорительное - запасные части, нашим компаниям приходится покупать за евро. Некоторым компаниям пришлось даже заморозить в прошлом году производство пиломатериалов, так как их себестоимость оказалась выше экспортных цен, а состояние внутреннего рынка, а вернее его отсутствие, не позволило поддержать спрос. В результате в выигрыше оказались в основном те лесные предприятия, которые не поверили обещаниям государства.

Даже те предприятия, что сумели по итогам 2014 года нарастить производство и продажи своей продукции, как ОАО «Тернейлес» по некоторым позициям, продемонстрировали отрицательные показатели по прибыли. Причина в том, говорит Владимир Стегний, что предприятию приходится рассчитываться по валютным кредитам, взятым на постройку заводов.

Председатель комитета лесной промышленности министерства природных ресурсов Хабаровского края Александр ИВАНОВ, оценивая работу краевых предприятий, тоже вынужден констатировать, что производство необработанной древесины оказалось более успешным, чем переработка. Еще хуже обстояли дела в производстве плит ДСП и МДФ, себестоимость которых на российских предприятиях оказалась выше рыночной стоимости. В прошлом году из-за низких цен и высокой кредитной нагрузки приостанавливали работы совместные предприятия «Аркаим» и «Римбунан Хиджау». Оба планируют выправить финансовую ситуацию за счет наращивания мощностей лесопиления и экспорта необработанной древесины.

Из-за проблем со сбытом так и не вышла на проектную мощность «Амурская лесопромышленная компания», входящая в холдинг «Дальлеспром», наращивающая выпуск шпона. Компания предпочитала выполнять небольшие выгодные контракты, говорит Александр Иванов.

- Структурные подразделения холдинга «Бизнес-Маркетинг» - «АмурФорест» и «Азия Лес» - продолжали реализацию инвестиционных проектов. Инвестиции «Азия Лес» по итогам года составили около 3 млрд рублей. На проектную мощность - 140 тысяч кубометров пиломатериалов в год - вышел завод в поселке Березовом, но важно понимать, что кредит они брали в иностранной валюте, - говорит Иванов, подтверждая выводы других участников рынка. - А импортеры, ориентируясь на ситуацию на валютном рынке, снижают цены на лесную продукцию. В результате в 2014 году предприятия отрасли потеряли не менее 10% валютной выручки.

Из наиболее эффективных производителей леса в Хабаровском крае, подразумевая эффективность освоения ресурсов, Иванов выделил группу компаний «Шелеховский», где, по его словам, удалось создать новый механизм производства и продаж круглого леса и выйти на хорошую рентабельность.

2015-й не станет легким

- 2015 год для отрасли будет трудным, хотя я не помню легких годов в лесной промышленности, - дает оценку нового года Владимир Стегний. - Конечно, мы будем развивать и совершенствовать производство, осваивать традиционные для ОАО «Тернейлес» рынки Японии, Китая, Кореи. Но мы готовы работать и на внутренний рынок, в частности на малоэтажное строительство, если будут серьезные заказы.

- Не думаю, что 2015 год будет созидательным для лесной промышленности, - соглашается Григорий Никонов. - В нынешней ситуации необходимо вооружиться идеями Чучхе и просто добросовестно работать, так как рынок не бывает пустым: если уходит один, то приходит другой. ОАО «Приморсклеспром» собирается в этом году нарастить объем заготовки древесины и, не дожидаясь повышения внутренних цен, произвести максимальные поставки на экспорт, обновить и улучшить автомобильный парк, установить в порту Светлая высокопродуктивный импортный погрузочный механизм.

Холдинг «Дальлеспром» в 2015 году планирует перепрофилировать деятельность Центра глубокой переработки древесины в Амурске, что связано с инициативой инвесторов наладить выпуск фанеры. Особые планы холдинг связывает с итогами поездки губернатора Хабаровского края на форумы в Китай и Южную Корею. В частности, возлагает надежды на созданный совместно с Южной Кореей фонд инвестиций в инфраструктурные проекты в объеме $1 млрд, комментирует Александр Иванов. Компания «Азия Лес» рассчитывает наладить выпуск топливных гранул.

Стоит сказать, что все дальневосточные участники рынка леса планируют уже на ближайшие месяцы встречи и переговоры с иностранными партнерами. Их цель - согласовать цены и объемы поставок российского леса и пиломатериалов на текущий год. Только тогда станет более понятно, каким окажется для каждого наступивший 2015 год.

Что касается прогнозов, то никаких революционных прорывов ждать не стоит, считает генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (PALEX) Павел КОРЧАГИН. Государство в прошлом году лишь добавило проблем дальневосточникам, что связано с новыми веяниями в лесном законодательстве. Они касаются новых правил выпуска на экспорт любой продукции из дальневосточного дуба и ясеня. Правила вступили в силу с 1 июля 2014 года, но процедура получения разрешений Росприроднадзором до сих пор не отработана. Внесены изменения в законодательство, связанное с маркировкой, учетом древесины, но пока с его применением много неясностей, что грозит лесопользователям неприятностями и, естественно, вызывает беспокойство.  

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.

 

Теги: лесная отрасль  экспорт  кризис 


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