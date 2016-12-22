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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Следующий Майнекс-ДВ может приехать во Владивосток
В конце апреля в Хабаровске состоялся очередной дальневосточный Майнекс и выставка «ГорноПром. Недра 2014», собравшие более 150 участников.
Форум Майнекс давно и широко известен в деловых кругах и государственных структурах как крупное независимое объединение профессионалов горно-геологической отрасли. Раз в два года он проводится в Хабаровске. Но в промежутках - собирает участников в разных субъектах Дальнего Востока. В последние годы даже наметилось некое соперничество среди регионов за проведение Майнекса на своей территории. Не исключено, что в следующем году мы увидим его во Владивостоке: результаты голосования показали, что участники нынешнего Майнекса отдали предпочтение Приморью как месту следующего сбора.
Темы, обсуждавшиеся на прошедшем форуме, как обычно диктовались актуальностью проблем и острой необходимостью их решений. Пленарные заседания чередовались с техническими сессиями, число которых на этот раз выросло до девяти, давая участникам возможность выбора наиболее интересной тематики.
В сфере общего внимания были сырьевая база, результаты золотодобычи и ее перспективы на фоне падения цен на золото, нормативно-правовая основа недропользования, оценка кадрового рынка и прочие вопросы.
Сырьевой задел
В 2013 году, по данным Департамента по недропользованию по ДФО (Дальнедра), представленным заместителем руководителя ведомства Валерием ВОЛОГИНЫМ, округ добыл 134,2 т золота, 31,4 млн т угля, в том числе 18,4 каменного, 4,1 т платины, 136 млн карат алмазов. Существенным достижением года стал прирост запасов золота на целом ряде месторождений, обеспечивший хороший задел для роста добычи драгметаллов в будущем. По мнению председателя оргкомитета Майнекс-ДВ, члена совета Союза золотопромышленников России Михаила ЛЕСКОВА, к 2018 году Дальневосточный регион совместно с Забайкальем способны нарастить добычу золота в 1,6 раза и довести ее до 180 тонн.
Оптимизация за счет ГРР
- В 2013 году золотодобыча выросла в регионе на 13%, в том числе как добыча из первичных источников, так и попутная, - отметил Михаил Лесков, давая итоговую оценку отрасли. - И что необычно для периодов спада цен - возросла доля металла, полученного путем переработки лома драгметаллов. Вместе с тем уровень финансирования геологоразведочных работ свидетельствует о снижении активности в отрасли. Отмечены продажи части месторождений, сокращение капитальных затрат, персонала, административных расходов, приостанавливалась работа на низкорентабельных месторождениях и замедлился ввод в строй новых. Во многих компаниях идет реформирование геологических служб, а где-то они полностью ликвидированы. Отрасль таким образом реагировала на снижение цены на золото, которая обвалилась прошлой весной после многолетнего непрерывного роста. И пока не до конца понятно, временное это явление или новый нисходящий тренд.
- В прошлом году росла доля добычи крупных компаний, доля мелких - снижалась, - продолжил эксперт. - Это тренд мировой, однако у нас он сопровождался физическим уходом с рынка мелких компаний, сокращением не только доли их добычи, но и физического количества таких компаний. В целом, это негативно для отрасли и может иметь долгосрочные последствия, так как небольшие предприятия на нашей обширной территории играют своего рода роль кровеносной системы, облегчая жизнь геологоразведочным и крупным добывающим компаниям.
Однако государство, похоже, по-своему отреагирует на эту ситуацию. Вместо ожидаемого послабления в лицензировании недр, политика реформируемых Роснедр будет направлена на ужесточение контроля за действующими лицензиями, прокомментировал планы ведомства Валерий Вологин, следствием чего может стать отзыв лицензий у целого ряда небольших компаний.
Горнодобывающей отрасли нужен кластерный подход
Заглядывая в будущее освоения минеральной базы ДФО, участники обсудили общие сдерживающие ее развитие факторы, которые за последний год практически не изменились. Это, по-прежнему, отсутствие поискового задела для открытия новых месторождений, недостаток инвестиций и отсутствие инфраструктуры.
Вновь речь шла о применении кластерного подхода как наиболее перспективного для выживания предприятий. По мнению заместителя генерального директора ОАО «Росгеология» Романа МУРЗИНА, предпочтение необходимо отдавать кластерам, попадающим в зону строительства транспортных и энергетических систем, более удаленные территории оставляя на более долгосрочную перспективу.
По словам сотрудника Института горного дела ДВО РАН Виктора КРЮКОВА, высокая готовность к кластеризации отрасли отмечена в таких субъектах ДФО, как Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область и Еврейская АО. Средняя - у Приморского и Камчатского краев.
Геологов и горняков готовить некому
И конечно, участники Майнекс-ДВ не обошли вниманием кадровый вопрос. Проблема кадрового голода обсуждается практически ежегодно, но со временем ее острота не только не снижается, она растет. Настораживает то, что все меньше вузов стали готовить специалистов горного дела, отмечали участники форума. Дальневосточный федеральный университет, как ни странно, прекратил набор профильных студентов. А ближайший вуз, где еще можно получить специальность геолога, находится в Сибири. Впрочем, есть у этой проблемы и другая сторона - неготовность бизнеса участвовать в подготовке таких специалистов, - сейчас это требование Минобрнауки. Даже для целей лицензирования образовательной деятельности практики должны составлять не менее 5% преподавательского состава учебных заведений, отмечали представители образовательных учреждений, присутствовавшие на форуме. Но мало кто из практиков готов сотрудничать с учебными заведениями на регулярной основе - в условиях всемерного сокращения затрат специалисты не имеют физической возможности уделять этому свое время. Проблемой для образования остается и нежелание - а точнее, основанная на тех же причинах невозможность - предприятий, особенно малых, становиться базой для подготовки молодых специалистов, в которых они сами же остро нуждаются.
От сессии до сессии
Целая сессия Майнекса была посвящена «финансовому ликбезу» - экономической оценке проектов и аспектам подготовки их к финансированию разными способами. Тема актуальна на фоне роста сложностей с привлечением средств, а также текущего и ожидаемого роста слияний и поглощений. Два докладчика разложили эту тему, что называется, по полочкам. Потенциальные инвесторы и продавцы горно-геологических проектов знакомились с тем, как правильно построить и преподнести финансовую модель, на что обращать внимание стороны, предоставляющей финансирование. Как читать финансовую модель с точки зрения инвестора и кредитора и адекватно оценивать актив на ее основе.
- Успех проекта зависит от того, как быстро стороны договорятся, - подчеркивал Михаил Лесков. - Задачу, которую надо решить, не всегда надо решать так, как кажется на первый взгляд. Всегда необходима независимая оценка текущей стоимости проекта для понимания приобретения и его последствий, тем более если горно-геологический проект покупается непрофильным инвестором. При вхождении в проект всегда важно понимать варианты последующего выхода из него, делился мнением Михаил Лесков.
- Финансовая модель без должного анализа - это кот в мешке, - говорил второй докладчик, зам. директора ООО «Недра» из Магадана Александр БИЛЫЙ, показывая, как оценить затраты на проект, особенно если это пока не действующее предприятие.
Как оценивать адекватно актив с точки зрения инвестора?
- Важно, чтобы модель была логична и понятна. Дьявол в деталях, - считает эксперт. - Анализируйте структуру себестоимости, стройте проверочную модель, неважно, как вы это сделаете, но cash flow обеих моделей должен совпадать. Необходимо работать со сценариями. Их можно сделать много, но помните: как правило, пессимистичный почти всегда оказывается реалистичным!
Автоклавы - вперед
И пленарная, и техническая сессии Майнекса затронули вопросы, имеющие отношение к технологии автоклавной переработки сульфидных золотосодержащих концентратов. Отчасти это связано с наличием в округе уже двух автоклавных производств: действующего, у компании «Полиметалл» в Амурске, и строящегося, у компании «Петропавловск» в Тыгде. В перспективе их может быть больше, учитывая рост доли трудноизвлекаемого золота в отрабатываемых повсеместно запасах.
Наличие в таких рудах опасных элементов, в частности мышьяка, требует уже сейчас искать пути обезвреживания отходов их переработки. И в этом направлении в России уже многое сделано. Об этом говорилось на сессии, посвященной промбезопасности и экологии в горных проектах. Осаждение мышьяка с железом признано предпочтительным с точки зрения экологической безопасности, что показали эксперименты на опытной установке. Сделанный вывод свидетельствует о том, что автоклавная технология после нейтрализации вредных веществ может быть достаточно природощадящей.
Участники конференции получили возможность побывать на Амурском горно-металлургическом комбинате и увидеть работающий автоклав. «Экскурсанты» забросали руководство вопросами, чувствовалось, что не дилетанты приехали. Хозяева не скрывали секретов, более того, заявили, что готовы делиться опытом: «Ищите деньги, стройте, а мы поможем в плане обмена опытом».
Отдельно хотелось бы коснуться выставки «Майнекс 2014», как правило сопровождающей форум. В этот раз она дополнилась экспозицией каменных образцов из нескольких месторождений, что стало настоящей новинкой Майнекса. Теперь она может стать его традицией.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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