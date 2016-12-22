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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке стивидоры расширяют угольные мощности и привлекают новых партнеров
Досье «ДК»: В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот по итогам первого полугодия 2013 года увеличился до 70,5 млн тонн (+7%), из них сухогрузов - до 40,2 млн тонн (+4,8%), наливных грузов - до 30,3 млн тонн (+10,1%). Увеличили грузооборот порты Восточный - на 17,3%, до 24,2 млн тонн, Ванино - на 20,8%, до 12,2 млн тонн, Находка - на 7,6%, до 9 млн тонн, Владивосток - на 3,6%, до 6,9 млн тонн. В то же время грузооборот порта Пригородное сократился на 3,7%, до 8,2 млн тонн, Де-Кастри - на 11%, до 3,3 млн тонн.
Угольная тема вне конкуренции
В увеличении перевалки угля через порты нет ничего удивительного, поскольку на российском рынке наблюдается перепроизводство, и грузооборот растет исключительно за счет экспорта.
По данным ЦДУ ТЭК, в прошлом году общая поставка российского угля оценивается в объеме 314,5 млн тонн, из них на внутренний рынок попало 184,1 млн тонн, а на экспорт ушло 130,4 млн тонн. При этом темпы роста экспорта значительно выше темпов добычи. Существенную долю в объеме экспорта (более 90%) занимает энергетический уголь, объемы поставок коксующихся углей в последние три года достаточно стабильны и сохраняются на уровне 12-16 млн тонн. Если рассматривать структуру поставок по направлениям, то можно отметить, что экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона постоянно увеличивается (9,7 млн тонн в 2000 году и 48,2 млн тонн в 2012 году), в минувшем году доля этого направления составила 38% от общего объема экспорта угля. Лидерами среди стран-импортеров российского угля на протяжении последних лет оставались Япония (12 млн тонн) и Южная Корея (9,5 млн тонн). Но в 2012 году на первое место среди импортеров российского угля вышел Китай - с объемом 19,3 млн тонн.
Однако, что будет происходить с перевалкой дальше, сказать сложно. Глобальные факторы - снижение цен на спотовом рынке в Азии и сокращение производства угля австралийскими компаниями.
СУЭК ставит на Ванино
Крупнейший производитель энергетического угля в РФ ОАО «СУЭК» по итогам I полугодия увеличило экспорт собственного угля на 11%, до 18,9 млн тонн. Основные направления международных продаж: Китай, Великобритания, Южная Корея, Япония, Германия, Тайвань.
На Дальнем Востоке СУЭК переваливает уголь через принадлежащее ему ЗАО «Дальтрансуголь» («дочка» ОАО «СУЭК», угольный терминал близ порта Ванино в Хабаровском крае).
Досье «ДК»: ОАО «СУЭК» - крупнейшее в России угольное объединение. В 2012 году суммарный объем добычи компании составил 97,5 млн тонн - 27,5% всего угля, добытого в стране. На экспорт отправлено 38,8 млн тонн - около 5% мировой торговли энергетическим углем. Основной акционер компании с долей 90,16% - SUEK Plc., находящаяся под контролем Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО.
В июле этого года генеральный директор ОАО «СУЭК» Владимир РАШЕВСКИЙ заявил, что его компания наконец-то завершила строительство второй очереди терминала в бухте Мучке, увеличив мощности до 24 млн тонн в год. Строительство вело ЗАО «Дальтрансуголь».
Строительство первой очереди проектной мощностью 12 млн тонн угля в год велось в 2005-2009 годы, второй - с 2011 года. Совокупный объем инвестиций в проект составляет более 9,5 млрд рублей.
С выходом на проектную мощность терминала порт Ванино становится крупнейшим угольным портом на Дальнем Востоке и вторым по величине в России. Реализация проекта обеспечит возможность приема и обработки судов с грузоподъемностью более 170 тыс. тонн.
«Мечел»
Группа «Мечел» Игоря ЗЮЗИНА, в конце прошлого года победившая в аукционе по продаже госпакета ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край, «Порт Ванино»), взяла с места в карьер. По сведениям «ДК», акционеры порта на внеочередном собрании 16 сентября рассмотрят долгосрочный контракт с ОАО «Мечел» на перевалку угля на сумму 5,2 млрд рублей. И это только начало.
Досье «ДК»: В декабре 2012 года «Мечел» приобрел 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) «Порта Ванино» через ООО «Мечел-Транс», однако в январе 2013 года группа продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам - «Оперн Трейд Лтд.», «Седмино Инвестментс Лтд.» и «Травине Трейдинг Лтд.», которые владеют по 23,68% голосующих акций. «Мечел» оставил себе порядка 1,5% обыкновенных акций порта из госдоли, а также владеет 28,12%, которые в рассрочку выкупает у структур En+ Group.
За счет доступа к перевалочным мощностям порта Ванино «Мечел» значительно расширил свои экспортные возможности в направлении АТР.
«Порт находится всего в 1,5 тыс. километров от якутских угольных активов компании, - отмечает генеральный директор ОАО «Мечел» Евгений МИХЕЛЬ. - Работа порта, безусловно, даст нам больше возможностей регулировать логистику наших поставок, расширить ассортимент экспортируемой продукции за счет больших складских мощностей, минимизировать зависимость от конъюнктуры транспортного рынка. Отдельно хочу отметить, что в результате этой сделки «Мечел» обеспечит себе гарантированные объемы реализации угольной продукции группы, в том числе производства Эльгинского угольного комплекса. Возможность того, что с небольшими затратами и без существенной реконструкции мощности порта по перевалке углей можно уже в 2013 году нарастить до 7 млн тонн в год, позволит нам существенно уменьшить затраты на инвестиции в строительство собственного терминала в Ванино в ближайшие три-пять лет».
Приобретя «Порт Ванино» «Мечел» решил поделиться бизнесом в принадлежащем группе ОАО «Торговый порт Посьет» («Порт Посьет», Приморский край), нуждающемся в техперевооружении. По сведениям «ДК», частичный контроль над приморским портом, специализирующимся на перевалке угля, получит южнокорейская Posco.
Ранее Posco, покупатель угля с принадлежащего «Мечелу» Эльгинского месторождения, рассматривала вариант строительства угольного терминала в Советской Гавани - рядом с Ванино. Но потом корейцы решили, что лучше вложить средства в действующий порт, чем строить с нуля в бухте Мучке.
С планами все в порядке
Если говорить о стивидорных мощностях, то ситуация здесь выглядит неплохо: инвесторы заявили множество проектов по созданию новых и развитию существующих морских угольных терминалов. К 2030 году ожидается увеличение объемов перевалки в портах Тихоокеанского бассейна более чем в 2,5 раза. В частности, в порту Ванино реализация всех заявленных проектов (от нескольких инвесторов) приведет к увеличению грузооборота до 90-100 млн тонн в год к 2025 году.
Крупнейший российский угольный терминал на сегодня ОАО «Восточный порт» (Приморский край, крупнейшая стивидорная компания в порту Восточном) собирается нарастить свой грузооборот к 2020 году в сравнении с текущими показателями в 1,5 раза - до 27 млн тонн угля. Для этого стивидор строит 3-ю очередь угольного комплекса. Проект предполагает строительство дополнительного причала с двумя судопогрузочными машинами, строительство двух вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов с возможностью единовременного хранения до 783 тыс. тонн угля.
Досье «ДК»: В структуру ОАО «Восточный порт» входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью перевалки 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс (специализируется на грейферной перевалке угля и перевалке прочих грузов) мощностью более 3 млн тонн в год. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы. По данным участников рынка, контрольным пакетом ОАО «Восточный порт» владеет «Кузбассразрезуголь».
Ожидается, что система конвейерного оборудования и станция разгрузки вагонов нового комплекса позволят по объемам грузооборота постепенно обойти действующий комплекс.
Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА ведет проработку возможности размещения в порту Восточном нового терминала мощностью 20 млн тонн. В случае реализации это станет первым в России терминалом, не связанным с угледобывающей компанией.
Властный одобрямс
На процесс размещения угольных мощностей в Приморье пытаются влиять и местные власти. Так, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в конце июля принял решение о приостановке реализации проекта строительства угольного терминала в поселке Славянка Хасанского района.
Такое решение губернатор принял после встречи с председателем думы Хасанского района Сергеем ОВЧИННИКОВЫМ, который обратился от лица жителей всего региона, считающих, что терминал нанесет вред уникальной природе этой территории.
«Согласен с жителями: не нужно превращать курортную зону в загрязненный объект. Я дам поручение проработать этот вопрос в кратчайшие сроки», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
В поселке Славянка по инициативе ОАО «Международный перегрузочный терминал» предлагалось обустроить часть причальных сооружений порта местного судоремонтного завода для перевалки угля с конечной мощностью терминала до 10 млн тонн в год.
В то же время губернатор Приморья поддержал другой инвестпроект - ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (ХК «СДС», Кемерово).
Начало строительства угольного терминала мощностью 20 млн тонн в год в бухте Суходол в Шкотовском районе Приморского края запланировано на 2014 год, ввод мощностей намечен уже на 2015 год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 18 млрд рублей. Необходимые проектные работы будут завершены уже в этом году.
В сообщении отмечается, что новый порт позволит облегчить доступ к портовой инфраструктуре малым и средним угледобывающим предприятиям.
По словам главы Шкотовского района Виктора МИХАЙЛОВА, проект по строительству порта стал возможным благодаря передаче в муниципальную собственность 753 га земель Министерства обороны РФ.
Досье «ДК»: В декабре 2012 года ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (профильный холдинг группы «Сибирский деловой союз») зарегистрировало 100%-ную «дочку» - ООО «Морской порт «Суходол». В числе ее видов деятельности - строительство портовых и водных сооружений, транспортная обработка грузов. ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» создано в августе 2004 года. Управление активами осуществляется через отраслевые холдинги «СДС-Уголь», «СДС-Маш», «Новотранс», «СДС-Строй», «СДС-Алко», «СДС Медиахолдинг», «СДС-Энерго», также в структуру холдинга входит ОАО «СДС Азот». Самым крупным акционером компании с долей 33,3% является ее президент Михаил ФЕДЯЕВ.
Пробки на пути
Объективной сложностью для экспорта угля является удаленность мест его добычи от основных рынков сбыта. Расстояние от месторождений Кузбасса до ближайшего порта - что на Дальнем Востоке, что на северо-западе страны - составляет 3-5 тыс. км. При существующих тарифах на перевозку угля по железной дороге (которые к тому же постоянно растут) экспорт сегодня оказывается доступным только самым крупным угледобывающим компаниям, обладающим собственными вагонным парком и портами. К таковым, например, относятся СУЭК, «Кузбассразрезуголь», Кузбасская топливная компания (КТК).
Понятно, что при таких раскладах дает о себе знать еще один негативный фактор - низкая пропускная способность железных дорог и слаборазвитая портовая инфраструктура. «Главная проблема сибирских производителей угля - слабая транспортная инфраструктура. Мощности железной дороги не справляются с потребностями в сбыте. Транссиб перегружен, на выездах из Кузбасса постоянно образуются пробки», - отмечает аналитик финансовой группы «БКС» Олег ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ.
Из года в год на дальневосточной магистрали в зимний период повторяется «зона ЧП». Железнодорожники винят порты в недостаточной приемной способности и несовершенстве технологического оборудования, а участники рынка кивают на отсутствие системы управления логическими потоками на Транссибе. Железная дорога и порты живут как бы в параллельных реальностях, предпочитая постоянно ругать друг друга, а не договариваться. Ситуация, когда по железной дороге отправляется ровно столько грузов, сколько могут переработать порты, остается несбыточной мечтой.
Между тем, согласно Энергетической стратегии России до 2030 года и Долгосрочной программе развития угольной промышленности до 2030 года, объем добычи в Кузбассе возрастет до 230-270 млн тонн, экспорт достигнет 170 млн тонн.
Ситуацию с заторами может «подлечить» ввод 25 декабря 2012 года нового железнодорожного Кузнецовского тоннеля на участке «Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань» (Хабаровский край). Согласно информации РЖД, в 2016 году пропускную способность линии планируется увеличить до 35,5-35,7 млн тонн. При этом, как сообщил президенту РФ Владимиру ПУТИНУ глава Министерства транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, на втором этапе финансирование будет вестись уже в основном за счет средств самих РЖД.
Правда, глава монополии Владимир ЯКУНИН, принявший участие в открытии объекта, в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным заявил, что «этих вложений и этой стройки недостаточно». «Мы сегодня уже имеем предложения и запросы со стороны бизнеса на перевозку грузов, превышающие 50 млн тонн», - сообщил он, оценив «развязку узких мест» примерно в 120 млрд рублей.
Максим Соколов, в свою очередь, отметил, что «все параметры проекта учтены и взаимоувязаны со Стратегией развития транспортной системы до 2030 года» - «в увязке с увеличением объемов перевалки грузов в портах Дальнего Востока». Однако, министр заявил, что «важно видеть перспективу до 2020 года». «И мы считаем, что здесь возможно еще раз внимательно посмотреть на приоритеты развития ж/д инфраструктуры в части раскрытия этих подходов. Тем более что буквально перед открытием Кузнецовского тоннеля мы видели, как сильно возрос интерес инвесторов к развитию и обустройству терминалов в портах Совгавани и Ванино», - отметил он.
Контейнеры бодрят
Перевалка контейнеров в портах РФ в I полугодии выросла на 7,4%, до 2,628 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В то же время в I квартале рост был 9,5%. На Дальнем Востоке наибольшую динамику роста показали порт Владивосток - 374 тыс. TEU (+14,8%), порт Восточный - 224 тыс. TEU (+17%), порт Петропавловск-Камчатский - 34,4 тыс. TEU (+16%) и порт Магадан - 28,4 тыс. TEU (+6,6%).
ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточном, входит в Global Ports) в январе-июне 2013 года увеличило перевалку контейнеров по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17,1%, до 224,027 тыс. TEU. А уже в июле терминал достиг рекордного в истории объема перевалки контейнеров по итогам одного месяца - 43,397 тыс. TEU.
«На протяжении 2013 года терминал показывает стабильный поступательный рост объемов перевалки, одновременно продолжая работу по оптимизации производственных процессов и повышению эффективности взаимодействия всех участников транспортного рынка. Данная стратегия позволяет прогнозировать дальнейший рост объемов грузооборота ВСК», - говорит управляющий директор ООО «ВСК» Валерий МЕСТУЛОВ.
Досье «ДК»: Контейнерный терминал ВСК является крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке России и одним из ключевых российских терминалов, через который осуществляется транспортировка контейнеров. Текущие мощности ВСК составляют 550 тыс. 20-футовых контейнеров (TEU) в год. По данным компании, на существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в четыре раза.
Эксперты отмечают, что рост объемов перевалки ВСК вызван рядом факторов. Терминал совместно с «Трансконтейнером» запустил услугу «блок-поезда», которая пользуется хорошим спросом и способна конкурировать с морскими перевозками, несмотря на очевидное преимущество в цене последних. Кроме того, таможенные операции на Дальнем Востоке теперь проходят значительно быстрее, чем в остальных регионах.
Отметим, что, несмотря на царящий позитив, эксперты в дальнейшем ожидают умеренной динамики роста контейнерооборота. Рост по текущему году в целом по России ожидается в диапазоне 6,4-6,5%, на следующий год - в пределах 7%. Естественно, что на Дальнем Востоке эти показатели будут превышены, что позволяет говорить об успешности этого бизнеса в региональном аспекте.
Олег КЛИМЕНКО, "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.
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