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Юрий ВОЛКОДАВ, начальник предприятия "Дальспецстрой": "Восточный" - это космос на земле
Этот объект в истории самого крупного строительного предприятия Дальнего Востока и предмет особой гордости, и причина многих проблем, которые стали преследовать «Дальспецстрой» в последние годы. Что и говорить, целая череда уголовных дел, связанных с этой стройкой, не добавляла предприятию положительного имиджа, их тень в какой-то степени даже заслоняла несомненные заслуги дальспецстроевцев. И эта несправедливость, как признался Юрий Петрович, очень тяготит и его, и его коллег. Именно с этой человеческой ноты начальник «Дальспецстроя» начал разговор, пообещав быть откровенным. Да, экономическое положение предприятия на сегодняшний день очень непростое, но это не должно быть поводом, чтобы не замечать очевидные достижения.
- Читаю СМИ: все плохо, плохо, не чувствую гордости за нашу строительную отрасль, за те достижения, которые есть…
- А разве это не так?
- Если быть честными, то это не совсем так. Мы создаем много хорошего, красивого и современного, несмотря ни на что. И представляем на Дальнем Востоке Спецстрой России, который в марте отмечает 65-летний юбилей. Сегодня в Спецстрое работает 47 тыс. строителей различного уровня, и мне приятно отметить, что «Дальспецстрой» - это пятая часть крупнейшей государственной строительной организации. В нашем коллективе порядка 10 тыс. человек, согласитесь: весомая сила!
Только на 2016 год в нашем портфеле 874 объекта, крупнейшие из которых - это объекты Минобороны России и космодром «Восточный». Мы работаем в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областях. Такого количества специальных объектов Минобороны, а также социальной инфраструктуры не построил никто. Я горжусь тем, что мне выпала честь работать на этом предприятии!
- Как-то один из ваших предшественников сказал мне в интервью: «Нужно чувствовать конъюнктуру рынка, чтобы прицел не сбился». Что сегодня с жилищным строительством? Мы же видим, как волнуются дольщики, квартиры которых подвисли во времени...
- Мы достроим и сдадим все дома, которые обещали. Все обязательства перед дольщиками будут выполнены в установленные сроки. Это один из наших приоритетов. Был некоторый провал в 2013-14 годах, когда мы в силу целого ряда причин вынуждены были перебросить все основные производственные силы на другие объекты, и в частности - космодром. Мы строители особого назначения, и на сегодняшний день наши основные заказчики - Министерство обороны и «Роскосмос». Изменились задачи, предприятие должно было практически уйти из коммерческого сектора.
В настоящий момент «Дальспецстрой» завершает строительство жилья для военных в Волочаевском городке, военного городка Князе-Волконское в Хабаровском крае, Снеговой Пади во Владивостоке.
Более энергично начали работать во Владивостоке в микрорайоне Патрокл, где по договору с АИЖК мы должны ввести еще ряд домов в верхней части предоставленного нам участка. Скажу честно, площадка сложная, мы вышли на очень крепкую скалу, что приводит к удорожанию строительства, есть проблемы с коммунальной инфраструктурой. Но по условиям договора мы должны завершить строительство здесь в 2018 году.
- Строительство космодрома «Восточный» стало одним из самых серьезных вызовов для предприятия. Сегодня, когда основные строительные работы подходят к концу, давайте оглянемся назад. Вам достался последний этап строительства, когда необходимо было нагонять отставания. Скажите, что не так было с самого начала? Это важнейший опыт, если, конечно, на Дальнем Востоке еще будут подобные стройки…
- Скажу так, мне досталась самая интересная и активная фаза строительства, можно сказать пик строительства «Восточного». Были преодолены многочисленные сложности, возникшие в процессе строительства: необеспеченность документацией, в которую до сих пор поступают изменения, неритмичное финансирование по отдельным объектам, проблемы импортозамещения. Для нас это особый опыт, который, надеюсь, нам даст толчок и энергию для осуществления все новых и новых проектов!
«Восточный» - это уникальный опыт строительства первого гражданского российского космодрома. И слово «гражданский» имеет большое значение. Здесь все устроено по другим принципам, с использованием новейших материалов и технологий. Это первый космодром, где не были заглублены управляющие системы и объекты.
Как-то общался со специалистами, которые приехали на «Восточный» с «Байконура». Они говорят: «Условия, созданные здесь для обслуживания ракет, - это «космос».
Все эти сооружения построены с многократным запасом прочности, с учетом требований сейсмичности. На стройплощадке опробовано и реализовано много новых технологий.
И все это мы создавали в тайге. Прежде нужно было вырубить деревья, сделать дороги, построить инфраструктуру: энергетику, водопроводные системы, очистные сооружения. Мы заложили стартовый потенциал, систему обеспечения, которые позволяют «Восточному» развиваться.
Получился космодром-красавец, наша гордость. Это совершенно новый опыт для «Дальспецстроя», мы многому научились, повысили свою техническую вооруженность, освоили современные технологии. Если в России будет еще принято решение о строительстве такого космодрома, то мы это, без сомнения, сделаем!
Теперь о деньгах. На строительство космодрома «Дальспецстрой» получил 64 млрд рублей. Готов отчитаться по каждому разделу.
Конечно, в ходе строительства мы получили не только профессиональный опыт, но и множество проблем, которые сильно ухудшили экономическое состояние предприятия. Огромная проблема в том, что мы строили «с листа»: строители начинали работы в момент, когда проект космодрома еще не был готов. Это интересно, но затратно: мы не могли многие вещи учесть изначально, правильно заложить в сметы материалы, оперативно их закупать, четко понять и выстроить логистику. Кроме этого, в проекте были заложены сметные ошибки, это повлекло увеличение стоимости.
На эту ситуацию наложился еще целый ряд факторов: экономическая ситуация в стране, в мире, резкий рост курса доллара и евро. Изначально значительная часть оборудования по проекту была импортного производства, только потом мы стали разбираться, почему использование тех или иных компонентов не было ориентировано на российских производителей. Все это в совокупности сильно повлияло на финансовое состояние предприятия. Плюс негативно на нашей экономике сказалось то, что мы были вынуждены в какой-то момент уйти из коммерческих проектов с более высокой долей прибыли.
- В результате нет-нет да появляется информация о чьем-то желании обанкротить «Дальспецстрой». По нашему законодательству это не так-то и сложно сделать.
- Я думаю, банкротить инфраструктурное предприятие, в котором работает 10 тысяч человек и которое является крупнейшим налогоплательщиком, - это убийственная история. Ведем работу с теми, кому должны мы, и с нашими дебиторами. На это уйдет еще немало времени.
Мы последовательно разбираемся с долгами, видим перспективы нормализации экономики предприятия. Я благодарен банкам за готовность вести с нами диалог о реструктуризации кредитов, за то, что они дали нам паузу, чтобы мы могли разобраться в накопившихся проблемах. Не буду скрывать, у нас есть просрочка по их обслуживанию.
На данный момент у «Дальспецстроя» имеется кредиторская задолженность перед ВТБ и Газпромбанком. Привлекались эти заемные средства исключительно в целях безусловного выполнения договорных обязательств по государственным контрактам на строительство космодрома «Восточный» и объектов Минобороны. На эти средства производилась закупка материалов и оборудования, а также велись работы собственными силами. Это позволило полностью ликвидировать отставание в сроках по возведению космодрома «Восточный», выполнить в полном объеме важные государственные задачи по возведению стратегически важных объектов Российской Федерации.
В свою очередь, «Дальспецстрою» тоже должны немало денег. Мы ведем активную претензионную работу по взысканию долгов.
Отдельно хотел бы высказать признательность губернатору Хабаровского края за поддержку «Дальспецстроя», он делает это по-человечески, не только потому, что мы крупнейший налогоплательщик края.
- Говорят, что «Дальспецстрой» готовится к большому сокращению персонала. Что будете делать, когда завершатся работы на космодроме?
- Сегодня уже не новость, что подрядчик на строительство второй очереди космодрома будет определен конкурсом.
Намеченные планы правительства РФ по развитию Дальнего Востока включают огромные объемы строительства и на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. И я уверен, что опыт и специалисты «Дальспецстроя» понадобятся для реализации намеченных проектов.
Что касается возможного сокращения персонала, ответственно заявляю: его не будет. Будет оптимизация численности, которая должна обеспечить повышение производительности труда и эффективности работы предприятия в целом. Это одно из главных требований времени. Сейчас с любого руководителя прежде всего требуют своевременную выплату зарплаты, при этом выполнение плана работ, их интенсивность остаются как бы на втором плане. Эти позиции, на мой взгляд, нужно поменять местами.
- Юрий Петрович, можете прокомментировать ваше отношение к тому, что рядом с «Дальспецстроем» в последнее время возникло несколько уголовных дел?..
- Мы работаем в тесной кооперации с правоохранительными органами, оказываем всю необходимую помощь. Вопросов очень много, и в каждом отдельном деле точку поставит суд.
Вместе с тем один из приоритетов предприятия - человеческий ресурс. И в этих условиях я должен доверять и доверяю тем людям, которые рядом со мной, иначе просто нельзя работать. Но и очень жестко спрашиваю, требую выполнения всех регламентов и положений, действующих на предприятии.
Мы работаем в сложное время: вся строительная отрасль переживает кризис. Но не надо забывать, что любой кризис - это время новых возможностей. Исходя из этого мы и решаем стоящие перед нами задачи.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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