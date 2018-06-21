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Среда| 27 Июня, 19:06 |
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От Амурского ГПЗ требуют 60% локализации
«В письме ЮТ-П16-6285 от 15.09.2015 г. правительство РФ поручило ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг» проработать вопрос об установлении целевого показателя локализации для проектов Амурского ГПЗ и ГХК в размере 60% от стоимости производимой и поставляемой машиностроительной продукции, проектных работ и услуг отечественными предприятиями», - говорится в сообщении подрядчика.
На ГПЗ по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках реализации Восточной газовой программы. Этан, выделяемый на Амурском ГПЗ, планируется поставлять на Амурский ГХК, строительство которого рассматривает «СИБУР». Стоимость строительства одного только Амурского ГПЗ оценивается в 0,8 трлн рублей. На заводе будет применена технология германской фирмы Linde (ее российским партнером по проекту выступает «Петон»).
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