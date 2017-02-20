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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие "Амурметалл" получило стратегического инвестора
- Нам важно сохранить уникальное предприятие в Комсомольске-на- Амуре. Сделать так, чтобы оно продолжало работать и ни один сотрудник не потерял свое рабочее место. Можно сказать, что этот длительный и сложный этап по поиску инвестора завершился. Хабаровская компания «Торэкс» становится собственником «Амурметалла». И сегодня под руководством правительства края начинается второй этап - реализация Стратегической программы развития металлургической промышленности в регионе, - прокомментировал сделку губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
По его словам, краевое правительство вместе с Минвостокразвития РФ прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» набора преференций. Речь может идти о включении предприятия в режим ТОСЭР и льготах на перевозку сырья - металлолома.
Отметим, что компания «Торэкс» уже является резидентом ТОСЭР «Хабаровск», где реализует проект по созданию металлургического мини-завода.
Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.
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