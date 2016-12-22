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Дальневосточник с грузинскими корнями
ООО «Красная звезда» - одно из ведущих соеводческих хозяйств Амурской области. По итогам 2015 года оно вошло в десятку лидеров Российской Федерации по производству масличных культур. Генеральный директор предприятия Лери ФЕТЕЛАВА ставку на дальневосточный гектар сделал задолго до того, как об этом заговорили на правительственном уровне.
Его родина - Грузия. На Дальний Восток Лери Фетелава переехал четверть века назад, поддавшись перестроечным настроениям. Когда в стране был провозглашен курс на ускорение, кооперацию, он с друзьями, жившими в Амурской области, решил открыть здесь свой бизнес.
Новоявленный дальневосточник искал разные ниши для создания собственного дела. В конечном итоге начал пробовать силы в сельском хозяйстве. Поначалу - в животноводстве, затем полностью переключился на растениеводство. И это было обусловлено объективными факторами: одним из пусковых механизмов развития агропромышленного комплекса Приамурья становился рынок с возросшим спросом на сою (а, как известно, в России львиная доля этой культуры производится в Амурской области). Фирменная амурская культура стала преобладающей в севообороте хозяйства, но кроме нее здесь выращивают еще зерновые и кукурузу. В первые годы обрабатывали земли только в Ивановском районе, взяв их в аренду у министерства имущественных отношений Амурской области и у местных частников. До сих пор хозяйство имеет там порядка двух тысяч гектаров пашни.
Трудные гектары
В 2011 году, по предложению конкурсного управляющего, Фетелава выкупил некогда славившийся на все Приамурье, но не выдержавший перестроечного натиска и обанкротившийся колхоз «Красная звезда» Ромненского района. К тому времени он был в плачевном состоянии. В хозяйстве ничего, кроме названия, пары разваленных комбайнов и незначительных складских помещений, не было. Даже полей не осталось - их раздали колхозникам на паи.
Новый собственник, по просьбе сельского схода, оставил предприятию прежнее название и постепенно стал поднимать банкрота с колен. В состав посевных площадей вошли земли, частью взятые в аренду из районного фонда, частью выкупленные у бывших колхозников. Со временем в «Красную звезду» влилось и соседнее, менее эффективное, фермерское хозяйство со своими землями, техникой, кадрами, финансовыми обязательствами.
Пахотный клин прирастал и за счет введения в оборот целинных земель. Хотя целинными их можно назвать лишь условно. Это заброшенные поля, «отдыхавшие» последние 15-20 лет, на них местами даже деревья поднялись. Подготовить такую землю к посеву - очень сложный, трудоемкий и затратный процесс, ведь за годы вынужденного «отдыха» она не обогащалась кислородом, спрессовалась и почти утратила свои свойства. Чтобы распахать ее, заставить «дышать», хозяйству пришлось понести двойные затраты. В общей сложности за пять лет земельный ресурс хозяйства вырос до 15 000 гектаров. А урожайность сои меньше 18-20 центнеров с гектара даже не планируют.
- Хорошего результата нельзя добиться при несоблюдении агротехнических норм, отсутствии современной техники, кондиционных семян. К тому же важно, чтобы у специалистов была мотивация хорошо работать. Всему этому мы уделяем большое внимание, - говорит генеральный директор «Красной звезды».
Несколько лет назад в составе предприятия появилось еще одно структурное подразделение - птицефабрика, расположенная в Свободненском районе. Определяющим в решении вопроса о ее приобретении стало наличие в хозяйстве собственной кормовой базы. Сейчас все производственные мощности птицефабрики используются с предельной нагрузкой. Здесь ежесуточно выпускается более 90 000 штук яиц, что позволяет предприятию иметь статус одного из лидирующих в птицеводческой отрасли Приамурья. Кстати, директором птицефабрики является брат Лери Шалвовича.
Надежный партнер - Китай
С первых лет работы на земле Лери Фетелава начал экспортировать выращенную в своем хозяйстве сою в Китай, не довольствуясь ценами, предлагаемыми на внутреннем рынке. «В постперестроечной России мы были, можно сказать, пионерами в этом деле. С 1993 года сою в КНР никто не продавал. Во-первых, потому что реализовывать было нечего; во-вторых, потому что таможенные сборы были высокими; а в-третьих, потому что качество нашей сои оставляло желать лучшего. В Поднебесной востребованы бобы с высокой масляничностью, и мы сумели подобрать сорт, приближенный по кондициям к китайскому. Этим, в принципе, стали привлекательными на сопредельном рынке», - констатирует Лери Фетелава.
В первые годы предприятию помогло стать на ноги то, что китайские партнеры давали ему товарный кредит под будущие поставки бобов. Работали на уровне доверия. За счет этих кредитов приобрели технику. Она была маломощной, не очень качественной, часто ломалась. Приходилось привозить из Китая специалистов по наладке. И до настоящего времени в сезон в хозяйстве работает до 10 китайских специалистов. Какое-то время растениеводов «Красной звезды» консультировал даже профессор одного из вузов КНР.
А те первые тракторы и комбайны на предприятии уже заменили на современную, энергонасыщенную технику европейского и американского производства самого высокого класса.
Генеральный директор «Красной звезды» часто бывает в Китае, знакомится с сельскохозяйственными технологиями этой страны, что-то внедряет на своем предприятии. Так, на зерновом дворе был поставлен мощный современный зерносушильный комплекс производства КНР. На птицефабрике построен новый инкубатор, оснащенный высокотехнологичным китайским оборудованием, возможности которого позволили повысить коэффициент производительности птицефабрики на 10-15%.
Лери Фетелава - сторонник внедрения инновационных технологий. Все участки производства в «Красной звезде» компьютеризированы. С помощью навигационной системы «ГЛОНАСС» генеральный директор из своего кабинета может контролировать то, как работает каждый комбайн, каждая машина… Даже видит, как куры несутся.
Переработка - это важно
Пути дальнейшего развития «Красной звезды» руководство предприятия во многом связывает не только с производством, но и с переработкой соевого зерна. Здесь построен завод с суточной мощностью переработки до 100 тонн бобов, и уже в этом году он должен выдать первые партии продукции. Это будут неочищенное соевое масло, жмых и соевая мука.
- Сейчас сою продаем как сырье. Приобретает ее не только Китай, но и юг России. Наши покупатели с большим удовольствием возьмут и соевое масло - уже и заявки на него поступают. Причем этот продукт готовы закупать в неограниченных объемах. По моему мнению, потребуется не один и даже не два года, чтобы насытить им рынок. Очень востребованы в животноводстве, птицеводстве, свиноводстве богатые белками соевая мука и жмых. 10-15% выработанного объема этой продукции будем оставлять для собственных нужд. Все остальное пойдет в свободную реализацию - хозяйствам, в частный сектор, - обрисовывает перспективы нового производства генеральный директор.
Завершено строительство еще одного объекта - специализированного зернохранилища для кукурузы и сои. Возвышающиеся на зерновом дворе внушительных размеров серебристые емкости - «бочки» - позволяют хозяйству не только создавать наилучшие условия для хранения урожая, но и осуществлять постоянный контроль над этим процессом.
Бюджетообразующее предприятие
Для Знаменского сельсовета Ромненского района, на территории которого расположена основная база «Красной звезды», это предприятие является бюджетообразующим. «И во многом благодаря налоговым поступлениям из этого хозяйства, арендной плате за землю в прошлом году мы смогли исполнить доходную часть местного бюджета», - констатирует глава Знаменского сельсовета Валентина СТЕПА.
В Знаменку стали возвращаться люди - те, кто вынужден был искать лучшую долю на стороне, кто добывал трудовую копейку на вахтах. Оседает в родных пенатах отучившаяся в городе молодежь. Потому что с приходом в село нового собственника «Красной звезды» здесь появилась не просто стабильная, но и неплохо оплачиваемая, по амурским меркам, работа. Причем в хозяйстве работают не только знаменцы, но и жители других сел района.
ООО «Красная звезда» входит в Реестр получателей господдержки сельхозпроизводителей Амурской области. Помощь оказывается, но не в тех объемах, как хотелось бы. На предприятии главным образом рассчитывают на свои силы. Как знать, возможно, в дальнейшем такие хозяйства, как это, и будут определять облик амурского села.
Сам Лери Фетелава называет себя дальневосточником. «Вся моя сознательная жизнь прошла в Амурской области; здесь друзья, коллектив, семья. Здесь родилась моя внучка. Так что можно считать, что Амурская область стала для меня родной землей», - говорит он.
Людмила БУЙНИЦКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
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