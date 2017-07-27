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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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Зона таможенного контроля появилась на площадке Амурского ГПЗ
В июне сотрудники специально созданного отдельного подразделения Благовещенского таможенного поста начали прием и оформление технологического оборудования первого пускового комплекса завода. Необходимость организации отдельной таможенной зоны была вызвана удаленностью строительной площадки от ближайшего таможенного поста (200 км). В противном случае логистика доставки оборудования была бы значительно усложнена и занимала бы длительное время.
С августа объем поставляемых на Амурский ГПЗ грузов будет нарастать, сообщают в компании. Основной пик придется на 2018-2019 годы, когда начнется доставка установок осушки газа и газофракционирования, а также грузов для объектов общезаводского хозяйства. В перспективе на объектах Амурского ГПЗ будет создано шесть зон временного таможенного контроля: пять - в пределах основной площадки и одна - на территории временного причала на реке Зее.
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