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"Михайловский бройлер" охладится до "Белой птицы"
Федеральные игроки продолжают делить агросектор Приморья. Так, белгородский агрохолдинг «Белая птица» интересуется возможностью выкупа активов обанкротившейся группы компаний «Михайловский бройлер» (крупнейший производитель мяса птицы в ДФО), ранее входившей в сферу бизнес-интересов опального Игоря БОРБОТА, а весной прошлого года перешедшей под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА.
Участники рынка отмечают, что оценить «Михайловский бройлер» невозможно: его структура непрозрачна и не имеет консолидированной отчетности. В свое время бизнесом «Михайловского бройлера» интересовалась активно осваивающая Приморье группа «Русагро», но договориться о покупке ей не удалось.
До недавнего времени 51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежал ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с Игорем Борботом. ООО «Радужный мир» и ООО «Стебник» принадлежало по 24,5%. Единственным учредителем ООО «Стебник» выступал бывший председатель совета директоров «Михайловского бройлера» Петр КУЛАКОВСКИЙ. Обозначенные собственники зашли в свое время на лежащий на боку «Михайловский бройлер» с легкой руки бывшего губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА и поступательно развили бизнес.
Тучи над «Михайловским бройлером» начали сгущаться еще в 2013 году. Причинами экономической несостоятельности группы стали нехватка оборотных средств и высокая закредитованность. Обеспечением кредитов выступали офисная и складская недвижимость во Владивостоке и часть производственного комплекса Надеждинской птицефабрики. Мало того, с подачи местных властей в конце 2014 года Управление ФАС по Приморскому краю возбудило в отношении «Михайловского бройлера» дело за необоснованное повышение цен на мясо птицы. На тот момент заместитель гендиректора ЗАО «Михайловский бройлер» Олег МАМАЕВ объяснял, что повышение цен было постепенным, а не произошло в последние месяцы. «К сентябрю мы достигли нормальной стоимости продукции, чтобы частично закрыть провальный экономически 2013 год. С 22 сентября цены у нас не менялись», - пояснял Олег Мамаев.
В первом полугодии 2015 года ЗАО «Михайловский бройлер» значительно снизило выпуск продукции, а ЗАО «Хабаровский бройлер» полностью остановилось.
Как итог, в апреле 2015 года в арбитраж с заявлением о банкротстве «Михайловского бройлера» обратился Сбербанк, наряду с Газпромбанком являющийся одним из крупнейших кредиторов компании.
На фоне банкротства новым владельцем «Михайловского бройлера» стал Эдуард Янаков. В настоящее время управляющей компанией структур «Михайловского бройлера» является зарегистрированное в сентябре 2015 года ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого является Эдуард Янаков, а генеральным директором - Глеб ЗУЕВ, ранее руководивший «Дальполиметаллом». «Агрохолдинг Приморье» зарегистрирован во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В составе активов «Агрохолдинга Приморье» также около 80 тыс. га посевных земель.
В целом в течение трех лет «Михайловский бройлер» планирует удвоить объемы производства курицы до 70 тыс. тонн в год. Увеличение объемов производства потребует строительства новых птичников, убойного цеха, нового комбикормового завода, который позволит не только увеличить объемы производства кормов, но и улучшит его качество. Оборудование для комбикормового завода уже закуплено, планируется ввести его в строй в этом году. Комбикормовый завод будет установлен на фабрике «Михайловский бройлер», но будет закрывать потребности и Надеждинской птицефабрики, которая производит инкубационное яйцо.
Участники рынка считают, что в одиночку развить бизнес «Михайловского бройлера» новым собственникам будет очень тяжело, поэтому приход федерального игрока выглядит закономерным.
Гендиректор ООО «Амурский бройлер» Олег ТУРКОВ считает, что местным производителям вполне реально конкурировать с дешевой завозной продукцией. «Почему привозная заморозка дешевле? Политика такая: когда на предприятии перепроизводство мяса, то его лучше вывезти в другой регион и продать по низкой стоимости, чтобы на своем рынке цену не снижать. Ничего плохого сказать про привозную продукцию не могу, но точно знаю, что из-за перепроизводства ряд производителей хранят заморозку до года», - отмечает руководитель амурской птицефабрики.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.
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