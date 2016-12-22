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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Левитан": новое слово на рынке загородного жилья региона
Тем временем рынок жилого строительства Дальнего Востока не стоит на месте, и, несмотря на кризис, на нем появляются очень достойные предложения. Например, принципиально новый для Приморья и региона в целом проект малоэтажного жилого комплекса «Левитан» в пригороде Владивостока, в районе Санаторной.
Этот формат очень востребован сегодня и за рубежом, и в центральной части России. Загородные малоэтажные жилые комплексы премиального сегмента уверенно теснят привычные коттеджные поселки. В Подмосковье, например, число жилых малоэтажных проектов за последние годы увеличилось более чем в 6,5 раз: сочетание преимуществ городской и загородной жизни вызывает повышенный интерес на рынке. В случае же с «Левитаном» речь идет о качественно новом подходе к этому формату. Это прослеживается во всем: в технологии строительства, уровне используемых материалов, степени комфорта, которым будут окружены собственники квартир. К слову, название жилого комплекса выбрано не случайно, окрестные лиричные пейзажи в санаторно-курортной зоне Владивостока действительно в чем-то перекликаются с полотнами Исаака ЛЕВИТАНА и несут такую же умиротворяющую энергетику.
Об отличительных особенностях нового проекта, его неоспоримых преимуществах и возможностях, открывающихся перед будущими жильцами, «Дальневосточному капиталу» рассказала руководитель инвестиционно-строительной компании «Левитан» Тамара ДЮЖАЯ.
- Тамара Александровна, как возникла идея вашего проекта?
- К этому нас плавно подвел 12-летний опыт работы с частными заказчиками, для которых мы строили дома в пригородной зоне, отделывали городские квартиры. Оказалось, многие из тех, кто живет в городе, мечтают перебраться за город, но при этом их смущает ряд моментов, начиная от затрат на строительство собственного дома и заканчивая тем, сколько внимания, сил и средств потребуется в дальнейшем для его содержания, ухода за территорией и обеспечения безопасности. Особняком стоит вопрос хорошего соседства, ведь основная часть пригорода застроена стихийно, и серьезное социальное расслоение приводит к тому, что люди стараются отгородиться максимально высокими заборами.
Постепенно мы пришли к выводу, что на рынке будет востребован проект, который позволит людям жить за городом в условиях городского комфорта, и стали искать подходящий участок земли. Изначально, признаюсь, мы планировали построить небольшой поселок из загородных домов с общей инфраструктурой (и непременно к этому со временем вернемся), но когда нам попался небольшой, но очень привлекательный земельный участок на Санаторной - в лучшем, на мой взгляд, пригородном районе Владивостока, - то возникла идея малоэтажного многоквартирного комплекса, который будет сочетать одновременно и уединенность, и экологичность, и высокий уровень комфорта, и просторные общественные пространства, и однородную социальную среду. Этот формат позволяет, с одной стороны, отдохнуть от общества, с другой - оставаться в обществе людей, предъявляющих похожие требования к уровню комфорта и качества жизни.
- Вы протестировали рынок, чтобы понять, насколько ваши представления совпадают с реальным интересом будущих жильцов?
- Безусловно, мы провели серьезное маркетинговое исследование, охватив все параметры выбора загородного жилья. Одно из важнейших условий - удобное географическое положение, и Санаторная отвечает ему в полной мере, преимущества этого района заложены уже в его названии, неслучайно здесь изначально были сконцентрированы дома отдыха и санатории.
При этом соблюдается и другой очень важный параметр - транспортная доступность. «Левитан» находится между двумя развязками, откуда легко можно добраться до других районов города: до «Зари» - 10 минут, до Золотого моста через де-фризовскую трассу - 15 минут. И хотя для жильцов нашего комплекса вряд ли будет актуальна остановка общественного транспорта, но тем не менее она располагается совсем рядом.
С инфраструктурой развития семьи тоже все в порядке: по соседству работают различные развивающие центры, европейская прогимназия, хороший частный детский сад. Совсем рядом скоро запускается самый большой в Приморье торгово-развлекательный центр «Седанка Сити», включающий продуктовый гипермаркет, массу торговых точек, «КидБург». Помимо этого, мы планируем открыть небольшой мини-маркет непосредственно на территории комплекса.
Что касается безопасности проживания, то территория «Левитана» огорожена и будет находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Также мы предусмотрели современную парковочную зону. И хотя по строительным нормам достаточно одного парковочного места на квартиру, для автомобилизированного Владивостока (особенно в условиях жизни за городом) этого катастрофически не хватает. Поэтому мы вдвое увеличили количество парковочных мест, а сам паркинг (очень современный и функциональный) разместили на нижнем уровне, подняв площадку для отдыха и исключив неприятные моменты в виде выхлопных газов под окнами комплекса, также обеспечили тем самым безопасность движения для пешеходов. И это тоже будет способствовать психологическому комфорту будущих жильцов: тихо, чисто, уютно, красиво, при этом территория возле дома свободна от машин. А за тем, чтобы все системы жизнеобеспечения комплекса работали без сбоя, а также вовремя убирался снег, стриглись газоны, высаживались цветы, будет следить управляющая компания.
- Слышала, что вы не стали экономить на технологиях, как это часто происходит на коммерческих объектах, это так?
- Да, поскольку ставим целью не максимально снизить себестоимость проекта, а обеспечить максимальный комфорт при проживании. Мы заранее продумываем, что будет при эксплуатации дома в дальнейшем, поэтому не экономим на технологиях. И когда мы говорим о том, что «строим как для себя», то ничуть не преувеличиваем.
Технологию строительства выбрали немецкую: железобетонный монолитный каркас заполняется газоблоками Ytong, экономичными и пожаробезопасными, что отлично подходят для нашего влажного климата с косыми дождями и большим количеством циклов замерзания. Ее высокая энергоэффективность позволяет существенно снизить расходы на отопление, что доказано на практике: мы построили таким образом немало частных домов. По такому же принципу выбирали и другие задействованные в проекте технологии. В результате проект получился недешевый, но хорошо продуманный, неслучайно мы готовили его полтора года. При этом стоимость квадратного метра чуть дороже средней по рынку и не является очень высокой, особенно если сравнивать с вторичным рынком, где люди часто платят за воздух.
- В каком виде будут сдаваться квартиры?
- Мы стремимся к европейскому и азиатскому принципам продажи недвижимости, когда квартира или дом сдаются полностью укомплектованными, но поскольку рынок к этому еще не совсем готов, предусмотрели несколько вариантов. Без отделки будем продавать только 1-й этаж, потому что там могут располагаться и офисные помещения с отдельными входами. Для квартир 2-3-го этажа можно выбрать как начальный уровень отделки - перегородки, стяжка, штукатурка и шпатлевка стен, - так и чистовую отделку со встроенной мебелью (шкафы-купе, гардеробные и кухни). И, наконец, самый, на наш взгляд, привлекательный вариант - квартира под ключ, с полной комплектацией мебелью, аксессуарами и декором, естественно, с учетом пожеланий заказчика.
При этом надо добавить, что квартиры на 3-м этаже будут продаваться только при условии покупки верхней террасы, которая также будет благоустроена: останется только поставить шезлонги и мангал. Мы пошли на этот шаг, чтобы позволить жильцам в полной мере насладиться всеми прелестями загородной жизни, дав возможность и позагорать, и устроить пикник с семьей или друзьями.
Все строительно-отделочные работы мы постараемся выполнить одновременно, чтобы будущие новоселы «Левитана» могли жить спокойно, а не в условиях бесконечного ремонта, как это часто бывает в новостроях. Мы получили разрешение на строительство и в апреле начинаем первые работы.
- Каковы источники финансирования проекта?
- Это инвесторы, партнеры, долевое участие и собственные средства компании.
- К сожалению, примеров, когда вроде бы успешно стартовавшие объекты замораживаются и переходят в стадию незавершенных, на рынке хватает. Чем будут защищены ваши покупатели?
- Прежде всего, 214-м Федеральным законом, который на сегодняшний день является самым безопасным для дольщиков механизмом покупки жилья. Он предусматривает строгое целевое использование полученных от клиентов средств, а также обязывает дольщиков застраховать свою ответственность, гарантируя в случае наступления страхового случая компенсационные выплаты от страховой компании.
- Насколько я знаю, интерес к вашему проекту со стороны покупателей возник еще до начала продаж?
- Да, 25% квартир уже зарезервированы. Среди будущих жильцов - наши партнеры, клиенты, знающие компанию по другим объектам. Официально продажи откроются сразу с началом строительства, в апреле.
- Будущие собственники покупают квартиры для того, чтобы там жить самим или с целью вложения средств?
- По-разному. Большая часть тех, кто уже зарезервировал квартиры в нашем комплексе, собирается в них жить. Есть заявки от крупных компаний, решивших приобрести т. н. служебные квартиры, чтобы удержать ценных сотрудников из числа топ-менеджеров. Не сомневаюсь, что кто-то захочет инвестировать средства с целью их сохранения и приумножения, ведь стоимость жилья автоматически вырастет к моменту сдачи объекта минимум на 30 процентов.
- И когда вы планируете ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса?
- Объект небольшой, и мы планируем его сдать целиком в четвертом квартале 2017 года.
- Это ваш первый девелоперский опыт. Не могу не спросить: не страшно было взваливать на свои хрупкие плечи столь масштабный проект, тем более что экономическая ситуация в крае и стране в целом сегодня не самая простая?
- Предварительное исследование рынка показало, что покупательский спрос на «Левитан» будет, и мы уже видим реальный интерес к нему, что внушает еще больший оптимизм. К тому же в кризис люди стараются вложить деньги максимально надежно и эффективно, и, уверена, наш проект будет привлекательным и с точки зрения чистых инвестиций.
Относительно масштаба никакого страха не было. У компании большой опыт строительства жилых объектов для частных лиц, я хорошо знаю процесс изнутри, понимаю, с чего все начинается и как должно заканчиваться, включая юридические нюансы, получение разрешительной документации и т. д. Новый проект больше с точки зрения масштаба, но суть работы - та же. А желание расти и развиваться в новом качестве вполне логично, это норма для любой компании со здоровыми амбициями. Когда долго занимаешься чем-то одним, работаешь в одной плоскости, происходит профессиональное затухание, и для того, чтобы не допустить рутины, необходимо держать и себя, и предприятие в тонусе, развиваясь.
Мне очень нравится выражение «Мысли глобально - действуй локально», и я всегда любое направление обдумывала глобально, но начинала с малого. Постепенно освоила «кухню» проектировочно-строительного процесса, и теперь меня сложно обмануть или ввести в заблуждение, я знаю, где какие могут быть подводные камни, на чем позволительно экономить, а на чем - категорически нет.
- Дальний Восток переживает отток населения, а у вас никогда не было желания уехать из региона?
- Нет. Москва для меня чрезмерно суетная, в Санкт-Петербурге мало солнца, к тому же я очень люблю Владивосток, который на их фоне обладает такими неоспоримыми преимуществами, как море и большое количество солнечных дней в году, не говоря уже о том, что здесь живут близкие сердцу люди. Да, у нас специфичный климат. Да, «странные» зимы. Да, случаются тайфуны. Но это все такие мелочи! Поэтому я с удовольствием путешествую по стране и миру, но всегда с большой радостью возвращаюсь домой.
- Находясь на отдыхе, «подсматриваете» что-то, что может пригодиться в профессиональной деятельности?
- Не просто «подсматриваю», а глубоко исследую увиденное. Мне всегда интересен новый опыт, стараюсь своевременно улавливать возникающие тенденции и воплощать их в те проекты, что реализуем.
Так, если говорить о «Левитане», то я специально посещала жилые комплексы подобного рода и в других российских городах, и за границей, изучала используемые технологии, организацию инфраструктуры, потребительский спрос и без ложной скромности могу сказать, что наш проект - одно из лучших на сегодня предложений в регионе, не в обиду коллегам по рынку. Я не встречала на Дальнем Востоке других таких коммерческих проектов - максимально продуманных с точки зрения организации комфорта будущих жильцов. Мы собрали воедино представления приморцев о качественно новом уровне жизни в загородной среде и на их основе создали проект, аналогов которому на дальневосточном рынке пока нет. И интерес к «Левитану» уже на первоначальном этапе это подтверждает.
Досье «Дальневосточного капитала»: Жилой комплекс «Левитан» включает два отдельно стоящих 4-этажных дома, рассчитанных на 65 квартир, современный подземный паркинг, благоустроенную эксплуатируемую кровлю, зону общего отдыха, детские и спортивные площадки, магазин. Общая площадь комплекса - 9 тыс. кв. м. Площадь квартир - от 45 метров (студии) до 110 кв. м с возможностью объединения жилого пространства вплоть до этажа. Срок введения комплекса в эксплуатацию - декабрь 2017 года. Проектирование, разработку дизайн-проекта и отделочные работы будет осуществлять архитектурно-строительная компания «Нео-Комфорт».
Татьяна СУШЕНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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