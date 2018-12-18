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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Декабря, 18:31 |
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Александр Вознесенский, генеральный директор ГК "Акцент": Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе
«Построение качественных инженерных и информационных систем для бизнеса и государства через развитие компетенций собственных сотрудников и просвещение Заказчиков. Качественный продукт, контроль процессов на всех стадиях, оптимальное соотношение цены и ценности услуг.» Так сформулирована миссия компании «Акцент» и прошедшие 10 лет подтвердили, что мы правы. Основа компании «Акцент» - высокопрофессиональный коллектив. Инженеры, проектировщики, специалисты в области информационных систем и средств защиты информации, инженеры и техники систем пожарной безопасности, специалисты по пусконаладке сложного оборудования гарантированного питания и кондиционирования регулярно проходят обучение и переподготовку у производителей. Плановая сдача экзаменов в независимых центрах тестирования - одна из составляющих KPI многих инженеров.
За 10 лет реализован большой объем решений в разных секторах рынка: госструктурах, коммерческих компаниях, на производстве. Сложный путь проб и ошибок позволил получить бесценный опыт и сделать выводы.
На сегодняшний день мы готовы реализовывать проекты любой сложности: от построения малых вычислительных сетей до комплексного оснащения строящихся объектов всеми инженерными системами, от аудита информационных систем до построения распределенных отказоустойчивых кластеров и Центров Обработки Данных на десятки и сотни стоек, от продажи серверного оборудования до регулярных поставок по длительным контрактам на десятки миллионов рублей, от заправки картриджей до комплексного обслуживания всей техники с предоставлением персонала в аренду.
Системный интегратор «Акцент» - ключевой партнер в Приморском крае мировых производителей в области инженерных и информационных систем, средств защиты информации. Мы обладаем самыми высокими статусами у Schneider Electric, Лаборатории Касперского, Cisco Systems, Dell/EMC, Xerox, Infotecs, Panasonic, Конфидент, IBM, Hewlett Packard, Fortinet, Positive Technologies, Infowatch и многих других.
Лучшим признанием среди коллег служат независимые рейтинги и премии, которые мы получаем ежегодно. Начав со скромного «попадания в рейтинги» в 2014 году, к настоящему времени мы входим в ТОП лучших/крупнейших/компетентных региональных интеграторов.
Отдельно стоит отметить, что в октябре 2018 года ГК «Акцент» совместно с администрацией Приморского края организовали крупнейший отраслевой форум «Технологии безопасности-2018». Мероприятие объединило на площадке свыше 150 участников и более 10 экспертов в области ИБ, включая специалистов с мировым именем.
Эксперт мирового уровня Алексей Лукацкий (бизнес-консультант по безопасности компании Cisco Systems) делился своим мнение по вопросам законодательной базы, государственного регулирования, перспектив отрасли и направлений государственной политики в области ИБ, отвечал на вопросы аудитории и провел ряд встреч с заинтересованными заказчиками в неформальной обстановке. Алексей Лукацкий является автором свыше 600 публикаций в различных изданиях и признан лучшим спикером по информационной безопасности (2013-14 гг., DLP-Expert).
Производители обменялись с аудиторией опытом по вопросам критической информационной инфраструктуры (КИИ), что особенно актуально в свете введения с 1 января 2018 года соответствующего Закона, обсуждали опыт защиты организаций, проблемы хакерских атак и многие другие аспекты безопасности информации.
«Акцент» сегодня и завтра
Далее можно было бы рассказать о планах. Но раз наступила такая круглая дата, как 10-летие компании, то хочется не ставить краткосрочных целей, а поделиться видением будущего нашего бизнеса через 10 лет.
Из региональной приморской команды Группа компаний «Акцент» уже трансформировалась в полноценного игрока дальневосточного IT-рынка. С 2018 года работаем в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области, на Камчатке и Сахалине.
Ни для кого уже не секрет, что мир меняется и «оцифровывается». Наступает время «глобальных» компаний, продающих все как сервис.
Через 10 лет мы планируем стать компанией со всероссийской географией присутствия, основной деятельностью которой будут высоко интеллектуальные услуги, которые будут упрощать взаимодействие бизнеса с «глобальными поставщиками сервисов».
Это потребует от нас пересмотра многих процессов внутри компании, отношений с сотрудниками, увеличения как количественного, так и качественного состава коллектива. Будем делать серьезный упор на обучение и удаленное взаимодействие с исполнителями.
Сейчас наша компания делает упор на развитие сервисного подразделения компании. Мы имеем большой портфель заказов по поддержанию инфраструктуры заказчиков, в том числе таких серьезных клиентов, как ДЭК, BMW, ВДЦ «Океан», Huawei, Pegas Touristic и многих других.
Отдельно хочется добавить, что несмотря на «упаднические» настроения бизнес-сообщества Дальнего Востока, да и многих регионов России, мы смотрим в будущее с оптимизмом и полны желания продолжать работать для наших любимых клиентов так же качественно и успешно, как, впрочем, и всегда.
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2014 год
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Участник рейтинга «25 лучших региональных IT-компаний»:
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По результатам
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Федеральный уровень
Федеральный уровень
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Участник рейтинга ТОП-20
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Исследовательская группа CNews Analitics (CNA) — крупнейшее профильное издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ
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2015 год
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Участник рейтинга
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Исследовательская группа CNews Analitics (CNA)
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Федеральный уровень
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Диплом Приморской торгово-промышленной палаты за продвижение концепций «Smart-регион» и «Безопасный город»
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Региональный уровень
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2016 год
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Победа в конкурсе «Предприниматель года»
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Муниципальный уровень
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2017 год
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Победа в номинации «Бизнес для бизнеса»
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Региональный уровень
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2018 год
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Победитель рейтинга
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По результатам
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Федеральный уровень
Федеральный уровень
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Участник рейтинга ТОП-40
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Исследовательская группа CNews Analitics (CNA)
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