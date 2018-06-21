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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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21 Января 2013, 21:11 | Компании
РусГидро, РАО ЭС Востока и ЕБРР построят ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке
ОАО "РусГидро" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор поручительства на строительство ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке. Подписи под документом поставили председатель правления РусГидро Евгений ДОД и первый вице-президент банка Варел ФРИМАН.
В свою очередь, генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу РусГидро) Сергей ТОЛСТОГУЗОВ и Варел Фриман подписали кредитное соглашение на строительство ТЭЦ «Восточная».
Сумма кредита составляет 4 млрд рублей, срок – до 12 лет. Средства будут направлены на финансирование инвестиционного проекта по строительству ТЭЦ «Восточная» (ГТУ-ТЭЦ на площадке Центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке), а также рефинансирование текущей задолженности холдинга РАО ЭС Востока.
Теги: ЕБРР РусГидро ТЭЦ РАО ЭС Востока Владивосток
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