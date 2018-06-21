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"Восток-1": профессионализм, современный флот и высокие технологии
Российский промысел биологических ресурсов всегда был одной из основных отраслей промышленности российского Дальнего Востока. Достигнув пика своего развития в середине прошлого века, когда за государственный счет были построены крупнейшие перерабатывающие мощности и рыбодобывающий флот, в 90-х годах, с началом рыночных реформ, многие крупные компании оказались в глубоком и затяжном кризисе.
Именно в тот момент в Приморье появилась первая не только на Дальнем Востоке, но и в России частная рыбодобывающая компания - РК «Восток-1».
В этом году «Восток-1» отмечает свой юбилей, 25 лет со дня создания компании.
История, написанная профессионалами
«Рождение нового рыболовецкого предприятия «Восток-1» в 1991 году стало возможным благодаря глобальным изменениям, происходившим тогда в стране, - вспоминает основатель предприятия, председатель совета директоров компании Валерий ШЕГНАГАЕВ. - Сама жизнь предоставляла возможность деятельным людям и талантливым организаторам производства воспользоваться возникшей благоприятной ситуацией. Зарождался новый рынок и связанные с ним новые взаимоотношения. С наступлением 1991 года, несмотря на отсутствие законодательной базы, мы понимали, что пришло новое время, появились новые возможности. Мы могли не только думать, а, что очень важно, - действовать по своему разумению, а не под диктовку вышестоящих органов. Самостоятельно принимать решения и хозяйствовать, в полную силу реализуя свой профессиональный и организаторский потенциал».
Стоит отметить, в отличие от многих других рыбодобывающих компаний, которым из советского прошлого досталась основа в виде материальной базы, «Восток-1» начал свой бизнес с нуля. В активе предприятия были только опыт, профессионализм и организаторские способности специалистов, составивших костяк руководства компании, их способность зажечь людей идеей и повести за собой. Материальные активы наращивались постепенно.
«Первые несколько лет работали на арендованных судах - в то время много флота простаивало, и мы брали его в аренду, - продолжает Валерий Харитонович. - Знание районов промысла и наиболее эффективных сроков вылова рыбы и краба, значительный опыт экспедиционной работы смешанного флота позволили эффективно использовать арендованный флот на промысле различных видов крабов, морского ежа, минтая, сельди и трески. Не скупясь, платили экипажам, введя прогрессивную форму оплаты труда, обучали рыбаков современным технологиям ведения промысла. Деятельность экипажей, базировавшаяся на взаимном уважении и творческом отношении к делу, позволила значительно улучшить показатели судов, которые работали на этих же объектах в советское время. И несмотря на то, что в 1992 году было арендовано огромное количество флота - около 50-ти судов российского добывающего флота и 8 иностранных судов-переработчиков и плавбаз, - расходы окупились, а предприятие получило значительные финансовые ресурсы в виде чистой прибыли».
Первые успехи принесли руководству понимание того, что необходимо двигаться дальше. А это значило, что суда нужно было обеспечивать работой, то есть квотами на вылов. Но принцип распределения долей из советского прошлого плавно перешел и в новые экономические реалии. А это значит, что все биологические ресурсы отдавались бывшим государственным предприятиям, превратившимся в акционерные общества. Компании «Восток-1» как новой частной компании, квот практически не оставалось.
Кроме этого, как раз в тот период, в декабре 1991 года, произошло банкротство Внешэкономбанка СССР - в итоге без средств на ведение основной деятельности оказалось большинство рыбодобывающих компаний региона.
Вместе с рыбаками бедствовала и наука: Министерство рыбного хозяйства практически перестало финансировать научные экспедиции и исследования, но выделило, в частности, для ТИНРО значительные биологические ресурсы для совместной деятельности с промышленными предприятиями, надеясь, что получившие прибыль предприятия профинансируют науку.
«Имея давние деловые и товарищеские взаимоотношения с ТИНРО, мы приняли решение поддержать научный коллектив ТИНРО-Центра и договорились с директором Валерием АКУЛИНЫМ о выделении нам квот, - рассказывает Валерий Шегнагаев. - С того момента началось наше активное сотрудничество с наукой, продолжающееся и поныне. Именно по квотам ТИНРО и работали все 50 арендованных нами судов. Взамен часть прибыли мы перечисляли научному институту. Так, с марта по октябрь 1992 года «Восток-1» перечислил ТИНРО 62 млн рублей, то есть фактически по 10 млн рублей ежемесячно. Сумма по тем временам была значительнейшая, учитывая, что до сентября 1992 года 1 рубль стоил 52 цента США. Перечисления от рыбаков покрывали внутренние нужды института, включая заработную плату сотрудников, а также шли на научные исследования».
Усилия частного предприятия по спасению отраслевой науки, а также нарастающий потенциал не остались незамеченными: в конце 1992 года приказом по ВРПО «Дальрыба» компания «Восток-1» вошла в строку товаропроизводителей наряду с бывшими государственными предприятиями, получив тем самым доступ к квотам.
Крабовый успех
Первым, можно сказать, глобальным успехом молодого предприятия стало начало массового освоения в 1992 году камчатского краба. По научным квотам компании были выделены значительные объемы этого ресурса в районе Камчатско-Курильской подзоны Охотского моря. До этого, в этой акватории камчатского краба никто не ловил. Для осуществления промысла компания арендовала 3 современнейших американских краболова по системе бербоут-чартер с последующим выкупом. Причем впервые именно на этих судах была применена совершенно новая технология промысла.
Дело в том, что в СССР при добыче краба использовались краболовные сети, в которые попадал краб различных размеров: 20-30% - особи промысловых размеров, остальное - молодь и самки. Освободить последних не представлялось возможным, поэтому при подъеме сетей их просто разбивали, нанося невосполнимый ущерб этому объекту.
На судах компании «Восток-1» стали использовать специальные крабовые ловушки, так называемые «чемоданы» - изобретение американских рыбаков. Преимущество нового способа заключалось в том, что в «чемодан» так же попадали все крабы, но они хорошо сохранялись. В итоге взрослые особи отправлялись в переработку, а вот молодь и самки живыми отпускались в воду, что способствовало сохранению биоресурса.
Такой вид промысла был сертифицирован как соответствующий всем экологическим нормам, и позже на него перешли краболовы всего Дальневосточного бассейна. Это пионерское начинание «Восток-1» дало качественный прорыв для всего крабового промысла страны.
Новым словом для отечественного рыбного хозяйства стала и предложенная компанией переработка краба: вместо краба-сырца, которым торговали практически все российские добытчики, «Восток-1» предложил рынку замороженного в рассоле краба. Новый продукт имел колоссальный успех среди иностранных покупателей и получил высокую положительную оценку комитета по рыболовству РФ: поставки на иностранный рынок сверхтехнологичной продукции имели в 1992 году для России политическое значение. Поэтому компания получила практически свободный допуск к лимитам королевских крабов и крабов опилио, а три арендованных краболова добыли 8 тысяч тонн продукции, в то время как многочисленный флот «Дальморепродукта» выловил 9 тысяч тонн. Продукция от «Восток-1» пользовалась огромным спросом в Японии и США, а ее стоимость была на 20-30% выше, чем у «Дальморепродукта». Примеру молодого предприятия, открывшего новую страницу в истории российского крабового промысла, последовали компании Камчатки и Сахалина.
Но новый подход был применен не только по отношению к ведению промысла. С первых дней своего существования славилось предприятие и своим особым подходом к человеческому капиталу. Например, новшеством стала организация системы смены экипажей через каждые 4 месяца прямо в море. Эта система обходится компании недешево и связана с привлечением стороннего транспортного флота. Однако она позволяет, с одной стороны, увеличить рентабельность промысла (сокращается количество перестоев и захода судов в порт), с другой - более приемлема для рыбаков: они чаще бывают на берегу, больше проводят время в кругу семьи, отдыхают и набираются сил для следующего рейса.
К началу 2000-х годов среди моряков бассейна «Восток-1» считался самой престижной компанией: за 4 месяца рейса они зарабатывали достаточные средства, чтобы хорошо отдохнуть и улучшить свои условия жизни.
Большое внимание всегда уделяла компания и условиям жизни и работы на своих судах - современные системы связи и сегодня позволяют экипажу быть в курсе последних событий в стране и в мире, постоянно поддерживать связь с семьей. Моряки заботу ценят и взамен стараются работать с полной отдачей.
Именно такой подход позволил закрепить за предприятием кадры и достичь новых высот в бизнесе.
Пошли на глубину
За первые 10 лет существования компании удалось сделать многое: были применены новые схемы управления флотом со снижением промысловых издержек, продукция от «Восток-1» завоевала международные рынки, а на смену арендованным судам пришел собственный флот.
Но удачный «крабовый» опыт «Восток-1» не остался незамеченным. Королевских крабов и краба опилио активно начали осваивать не только другие компании, но и браконьеры, что привело к значительному снижению запасов, а потом и к полному запрету промысла. Это был новый вызов, на который менеджмент компании ответил весьма неординарными решениями, и их правильность уже доказана временем.
«Совет директоров компании имел сильный состав, - продолжает Валерий Шегнагаев. - В их числе работали Николай КОТЛЯР, бывший министр рыбного хозяйства СССР, его заместитель Евгений ШИРЯЕВ, был налажен тесный контакт с наукой в лице директора ТИНРО-Центра Льва БОЧАРОВА.
На рубеже веков советом директоров было принято, можно сказать, судьбоносное решение: развивать промысел не в традиционных районах на шельфе с глубиной 200 метров, а идти на большие, неосвоенные глубины и ловить те объекты, которые никто еще не освоил в промышленных масштабах. Как раз тогда наступила пора аукционных продаж биоресурсов, и весь свой свободный финансовый ресурс компания вбросила на покупку глубоководных объектов промысла краба и рыбы.
«Первой ласточкой» для компании стала организация добычи глубоководных крабов японикус и ангулятус на глубинах 800-1200 метров. Мы не были первооткрывателями этого вида промысла, в начале 2000-х на этом ресурсе работало до 90 российских судов. Но все они краба не перерабатывали, а сохраняли в судовых бассейнах и возили в Японию. Наша компания и в этот вид промысла привнесла свое новшество: мы стали обрабатывать краба, морозить и поставлять в США и другие страны АТР уже мороженые секции. Это решение оказалось дальновидным: когда был введен запрет на вывоз живого краба из российских вод, все наши суда были оснащены технологическим оборудованием для обработки и заморозки краба. Наши коллеги, добывавшие этот вид ресурса, не захотели тратиться на новые технологии, и в результате на промысле остались наша компания, имеющая значительный объем квот, и еще несколько предприятий, имеющих незначительный объем квот на эти объекты».
Сегодня «Восток-1» - единственная компания в России, которая добывает этот вид краба и развивает глубоководный промысел последовательно и непрерывно на протяжении уже почти 15 лет.
Генеральный директор «Восток-1» Александр САЙФУЛИН причину отсутствия конкуренции на глубоководном рынке объясняет тем, что глубоководный промысел требует значительных материальных затрат, в то время как стоимость готовой продукции на рынке не столь высока. Но руководству компании удалось достигнуть рентабельности и в этом случае.
«ОДУ глубоководного краба почти в два раза больше, чем камчатского. Эти виды краба - а мы добываем японикус и ангулятус на глубинах 800-1200 метров - быстро восполняются, - рассуждает генеральный директор компании. - Дело в том, что «детский сад» в виде молоди крабов находится на глубинах более 1800 метров, от глубин 1200 до 1800 метров находится зона подрастающего поколения крабов, так называемые подрекруты, по-простому «подростки», и уже на глубины 800-1200 метров выходят крабы промысловых размеров. На этих глубинах ловим мы, корейские и японские рыбаки. Глубины же с молодью и подростками оцениваем как заповедники и на них не работаем.
Это позволяет сохранять промысловые запасы. Все остальные крабы Дальневосточного бассейна обычно рождаются, вырастают на тех же глубинах, где их и вылавливают, поэтому на них влияет промысловый пресс, вплоть до полного уничтожения вида.
На нашу компанию приходится 65% доли ОДУ краба японикуса и 39% краба ангулятуса. Рентабельности от промысла этих видов крабов мы достигаем за счет объема вылова и умелой работы маркетинговой группы, постоянно расширяющей список покупателей. Периодически появляются компании, которые тоже пытаются работать с этим ресурсом, но, осознав, что сначала нужно крепко потратиться на мощные промысловые механизмы, технологическое оборудование, воспитание кадров, освоить рынок, понимают, что это очень сложный бизнес, и уходят. И можно констатировать следующее: конкурентов у нас практически нет, при этом запасы глубоководных крабов в дальневосточных морях очень велики».
Еще одним видом промысла, который компания освоила в середине 90-х, стал ярусный промысел черного палтуса в Охотском море на глубинах 600-800 метров. Два года суда «Восток-1» работали там одни, и уловы черного палтуса доходили до 12-16 тонн в сутки, что по нынешним временам очень высокий показатель. Только на третьем году успешной работы среагировали остальные предприятия бассейна. Сегодня компания продолжает добывать этот объект. Однако ввиду того, что по всему Дальневосточному бассейну идет тенденция к снижению вылова палтуса из-за устрашающей активности касаток, объедающих уловы полностью во время выборки яруса, «Восток-1» приступил к освоению новых видов ресурсов.
Сконцентрировали внимание на макрурусе, некоторые его виды обитают на глубине 2500 метров. Осваивая новые глубины, «Восток-1» не только нашел новые объекты, но и доказал, что глубины обитаемы и имеют огромный потенциал для промышленного рыболовства.
«Осваивать промысел макрурусов компания начала с 2006 года, когда в полный рост вышла проблема касаток. Все эти годы отрабатывали тактику и технологию, решали вопросы технического оснащения судов и обучения членов экипажа работе на глубине. Ведь все приходилось изучать с чистого листа, - продолжает Александр Сайфулин. - Но вложенные силы и средства себя оправдали: компания освоила и успешно осуществляет промысел макрурусов, которые по объемам добычи стали для «Восток-1» основным объектом. Так, по итогам 2015 года из 21 тыс. тонн выловленной колхозом рыбы 15 тыс. тонн приходится на макруруса, то есть более 2/3 вылова добывается с глубины до 2500 метров. Но мы не только активно осваиваем новый вид промысла. Мы активно занимаемся маркетингом продукции, расширяя поле деятельности. Глубоководная рыба не очень знакома потребителям, но ее преимущества - в ценовой доступности и невероятной полезности для человека. Ведь глубоководный черный макрурус оказался кладезем незаменимых аминокислот, которых в нем значительно больше, чем в любой другой рыбе, например в два раза больше, чем в палтусе. И благодаря этому он чрезвычайно полезен для человеческого организма, являясь оптимальным питанием при сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и других болезнях и для людей, которым рекомендовано оптимальное диетическое питание. И если в России малознакомый объект пока воспринимается далеко не всеми, то в Китае его полезные свойства и доступную стоимость уже оценили. Именно туда уходит большая часть продукции. Хотя положительные тенденции заметны и в реализации в России: за два года объемы продаж увеличились вдвое».
Больших высот достигла компания и в технологиях обработки продукции, освоив практически безотходный производственный цикл.
В ассортименте есть как тушки рыбы потрошенные без головы, стейки, так и головы всех видов рыб, щечки, желудки, икра, молоки, печень, хвосты. Причем в странах АТР «субпродукты» являются большим деликатесом.
К юбилею - в отличной форме
К своему 25-летнему юбилею компания подошла с солидным багажом различных достижений.
Среди них собственный, обновленный флот в количестве 15 судов; дружный коллектив, насчитывающий более чем 600 работников, сплоченных за эти годы в настоящую рыбацкую семью; известность на российском и международном рынках; огромный опыт взаимовыгодного сотрудничества с наукой и другими партнерами. Все это вот уже на протяжении последних пяти лет дает стабильный положительный финансовый результат, что немаловажно в наше непростое время.
«Сегодня, разбивая время на исторические периоды, можно констатировать, что двадцать лет прошли в поисках и пробах, подборе и воспитании руководства компании, и вот только последние пять лет и показали, что поиски были не напрасны, все позиции компании отработаны, о чем и говорит положительный финансовый результат, - говорит Валерий Шегнагаев. - За эти годы нам удалось в недрах компании вырастить новое поколение руководителей. Среди них Александр Сайфулин, Владислав Шегнагаев, Алексей Кумшатский, Александр Косенюк и многие другие, которым можно спокойно доверить руководство компанией».
«Рыболовецкий колхоз «Восток-1» - это профессионализм работающих кадров плюс современный флот и высокие технологии. Такое триединство - залог стабильного успеха на мировом рынке. Темпы добычи и объем производства неуклонно растут, а качество готовой продукции постоянно улучшается», - добавляет Александр Сайфулин.
Сегодня «Восток-1» уверенно держит курс на совершенствование технической и технологической оснащенности флота, освоение новых районов и объектов промысла, применение новых технологий совместно с отраслевой наукой.
«В преддверии 25-летнего юбилея компании мы поздравляем членов коллектива «Восток-1», их семьи и близких. Поздравляем и очень широкий круг партнеров по бизнесу; партнеров, обеспечивающих наши потребности; особенно благодарны работникам корейских компаний судоремонта; работникам всех предприятий, способствовавших компании «Восток-1» в достижении результатов, отмеченных в этой статье, - говорит Александр Сайфулин. - Особенная благодарность - нашим старейшинам Николаю Исааковичу Котляру, Евгению Дмитриевичу Ширяеву, Валерию Харитоновичу Шегнагаеву, и низкий поклон им за проявленную мудрость при разработке и внедрении в жизнь стратегии развития компании, а также за советы, рекомендации по практической деятельности. Желаем всем крепкого здоровья и добрых начинаний, которые, я уверен, приведут к прекрасным результатам».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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