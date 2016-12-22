|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:34 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке ЖК "Левитан" объявил старт продаж
Потенциальным клиентам предлагается 4 варианта решений - от «черновой» отделки до проектов «под ключ», - интерьеры которых разработаны профессиональными архитекторами-дизайнерами АСК «НЕО-Комфорт».
Инфраструктура жилого комплекса включает спортивные и детские площадки, паркинг, технологии Smart City, офисные помещения и мини-маркет. Сам комплекс находится вдали от шумных магистралей, но в то же время обладает отличной транспортной доступностью. Отсюда легко добраться как в центр Владивостока, так и в международный аэропорт Кневичи. Рядом располагаются торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити», Классическая европейская гимназия и благоустроенный район ст. Санаторной.
Проект наверняка заинтересует тех дальневосточников, кто ценит комфорт загородной жизни, заботится о себе, своих родных и близких. А также является отличной площадкой для размещения объектов коммерческой недвижимости: кафе, фитнес-центра, магазина, салона красоты, детского центра и т. д.
Срок сдачи объекта - IV квартал 2017 года. Продажа квартир осуществляется по договору долевого участия ФЗ №214.
ООО «Левитан»: тел.: +7 (423) 200-80-81, +7-924-246-8000, dom@levitan-vl.ru, www.levitan-vl.ru
- Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор компании "Акцент": Мы все заканчивали разные бизнес-школы
- Cергей Дарькин откопал корень жизни в Приморье
- Арсеньевская авиакомпания "Прогресс" отметила 80-летний юбилей
- Приморье станет частью российской сети ОРЦ
- Приморская компания развернула производство строительного оборудования
- "Амур Машинери" 20 лет!
- Правильно подобранная техника - залог качественного урожая
- "Прогресс" увеличил убытки
- Акционеры ВМТП вновь остались без дивидендов
- Во Владивостоке ЖК "Левитан" объявил старт продаж
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.