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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:22 |
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Акционеры ВМТП вновь остались без дивидендов
На годовом собрании акционеры ВМТП приняли решение оставить нераспределенной чистую прибыль за прошлый год в размере 2,58 млрд рублей. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам работы в 2011 году - 0,14 рубля на каждую обыкновенную акцию номиналом 0,1 рубля.
Акционеры также сменили четырех из семи членов наблюдательного совета. Места в наблюдательном совете сохранили президент FESCO Александр ИСУРИН, руководитель направления международной отчетности группы «Сумма» Станислав АИНДИНОВ и вице-президент FESCO по безопасности Юрий МЕЛЯКИН.
Новыми членами набсовета стали вице-президент FESCO по правовым и корпоративным вопросам Дмитрий ШОХИН, вице-президент FESCO по финансам Максим САХАРОВ, генеральный директор ВМТП Заирбек ЮСУПОВ и директор филиала ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», бывший руководитель коммерческой дирекции ВМТП Дмитрий ДОМРАЧЕВ.
Досье «Дальневосточного капитала»: ВМТП - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Уставный капитал компании составляет 176 млн 731 тыс. 311,3 рубля, он разделен на 1 млрд 767 млн 313 тыс. 113 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания».
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