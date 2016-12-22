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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:21 |
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"Прогресс" увеличил убытки
Выручка сократилась на 48%, до 72,5 млн рублей, тогда как себестоимость практически не изменилась.
Кредиторская задолженность АО на 31 марта 2016 года осталась на том же уровне, что и на начало 2016 года, - 19,597 млрд рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность с начала года выросла на 9%, до 3,091 млрд рублей.
В отчете отмечается, что основными потребителями продукции, выпускаемой авиазаводом, являются Индия и Россия, в перспективе - Азербайджан, Египет и Алжир.
Согласно бюджету предприятия, авиазавод в 2016 году планирует увеличить объем производства по сравнению с 2015 годом на 12,6%, до 13,595 млрд рублей (без НДС), и получить чистый убыток по РСБУ в размере 1,173 млрд рублей. При этом основными источниками средств будут авансы и выручка по госконтрактам.
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