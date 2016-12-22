|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:23 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Правильно подобранная техника - залог качественного урожая
Свой выбор в интервью «Дальневосточному капиталу» прокомментировал главный инженер ООО «Компания «Армада» Владимир ШЕНДРИК, а об особенностях техники John Deere рассказал генеральный директор ООО «ТЕЙТ» Владимир ШЕСТАК.
- Владимир Николаевич, с чем было связано ваше решение о приобретении новой техники?
Владимир Шендрик: - В этом году мы расширили объем засеваемых площадей, поэтому покупка новой техники - это не прихоть, а необходимость для нас.
- Почему именно сеялка John Deere 455?
- К сожалению, погода в этом году нас не балует: посевная проходит между дождями. Для мокрой почвы необходимо высокопроизводительное посевное оборудование, и сеялка 455 подходит к ней идеально. Тем более с компанией ООО «ТЕЙТ» мы успешно работаем с 2013 года, и они всегда подбирают технику под наши условия.
Владимир Шестак: - Для нас важно продать клиенту нужную технику, а не просто «отдать и забыть». Для земель ООО «Компания «Армада» 455 сеялка подходит тем, что ее система активного гидравлического заглубления создает стабильное прижимное усилие для обеспечения равномерной глубины посева. Это очень важный момент для посева в условиях мокрых почв.
- Владимир Николаевич, поля Приморья имеют весьма неровный слой почвы. Не повлияет ли это на качество посева и вследствие на объем собранного урожая?
Владимир Шендрик: - Наша компания делает упор на повсеместное развитие своих сотрудников, поэтому большинство операторов уже хорошо знакомы с работой на технике John Deere и умеют правильно управлять ею в сложных почвенных условиях. Тем более уровень оборудования уже дошел до возможности работать при минимальном человеческом участии, что снижает вероятность поломок в связи с неправильным использованием оборудования.
Владимир Шестак: - Для таких типов почв разработан комплексный подход: совмещение высокопроизводительного трактора, сеялки и новейших систем точного земледелия. Использование этой системы является идеальным решением для засева участков с неправильной конфигурацией рядов и неправильной формой краев поля.
- Новая техника - это достаточно большой объем инвестиций для аграриев. Почему выбор не пал на менее затратную «бэушную» технику?
Владимир Шендрик: - Вопрос всегда в последующих затратах. Аграрий стоит перед выбором: купить новое или бывшее в употреблении, дороже и многофункциональнее или дешевле и проще. Главное в решении этого вопроса - правильно рассчитанный экономический аспект. На тракторы 7830 и сеялку модели 455 распространяется гарантия, что дает уверенность в успешно проведенных работах в поле. Если что-то случится - сразу вызывается сервисная служба дилера. Это упрощает процесс ремонта и обслуживания техники.
Владимир Шестак: - Вся техника проходит предпродажную подготовку у нас на базе, и сеялка 455 не является исключением. Наша сервисная служба проверяет работу всех механизмов оборудования для бесперебойной работы клиента в поле и исключения длительного простоя техники. Если есть необходимость - проводится обучение операторов для работы с техникой. Мы всегда готовы идти навстречу клиенту и предоставлять не только высокопроизводительное оборудование, но и качественный сервис и запасные части.
- Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор компании "Акцент": Мы все заканчивали разные бизнес-школы
- Cергей Дарькин откопал корень жизни в Приморье
- Арсеньевская авиакомпания "Прогресс" отметила 80-летний юбилей
- Приморье станет частью российской сети ОРЦ
- Приморская компания развернула производство строительного оборудования
- "Амур Машинери" 20 лет!
- Правильно подобранная техника - залог качественного урожая
- "Прогресс" увеличил убытки
- Акционеры ВМТП вновь остались без дивидендов
- Во Владивостоке ЖК "Левитан" объявил старт продаж
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.