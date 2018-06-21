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Будущее горной отрасли Приморья базируется на ЦЭРах
В Приморском крае появится свой Союз горнопромышленников. Учредительные документы будущего Союза находятся на регистрации. Его учредителями стали три горнорудных предприятия из Дальнегорского района Приморья: ЗАО «ГХК «Бор», ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» и ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток».
Решение о создании Союза было принято в конце мая на встрече руководителей этих предприятий с представителями краевой администрации. Основной задачей созданного Союза станет защита интересов предприятий горной отрасли на территориальном и федеральном уровнях.
Сделать металлургию основой ТОРа
Руководители предприятий горнодобывающей отрасли Приморского края давно бьют тревогу по поводу состояния своих производств. История большинства тянется с середины прошлого века. Падение цен на рудные концентраты в последние годы сильно ударило по их экономике. Но, как считают руководители предприятий, состояние горной отрасли в Приморском крае продиктовано и складывающимися на Дальнем Востоке экономическими условиями хозяйствования. «У нас выше расходы на электроэнергию, чем, например, на Урале, выше стоимость поставок материалов, - отмечает генеральный директор ОАО «ГМК «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ.
Большинство предприятий горной отрасли Приморья являются градообразующими. Это ведущие работодатели, формирующие основную часть районных бюджетов. Поэтому любые негативные тенденции, сопровождающие работу компаний, влияют на социально-экономическое состояние целых районов края.
Предложения о создании Союза горнопромышленников звучали давно, и мнения в отношении этого проекта высказывались разные. Тем не менее факт состоялся, и за ним ожидаются позитивные изменения. В частности, на майском совещании прозвучало предложение включить горнорудные компании Дальнегорского района в проект «Территории опережающего развития Приморского края», а центральным проектом сделать металлургический завод. Ожидается, что он будет создаваться на базе ГМК «Дальполиметалл». Старый завод, принадлежащий компании, выведен из процедуры банкротства.
- Мы ведем переговоры о привлечении в строительство нового завода иностранного партнера, заинтересованного сегодня в покупке наших концентратов, а с началом работы завода - и в приобретении металла, - говорит генеральный директор «Дальполиметалла» Глеб Зуев. - Чтобы придать проекту ускорение, важно привлечь в него государство. Такая перспектива появилась, учитывая, что на краевом уровне поддержана идея создания в Дальнегорском районе территории опережающего развития. Но важно выделить средства на детальную геологоразведку и уточнение запасов на перспективных месторождениях, чтобы понять, на каких объемах создавать металлургическое производство. Ранее сделанные расчеты были ориентированы на объемы руды, добываемой только «Дальполиметаллом». Строительство более крупного по масштабам производства улучшит его экономику. Но для этого, возможно, придется покупать дополнительные объемы концентрата полиметаллов. Одним из поставщиков в будущем может стать Новоширокинский рудник (Забайкальский край).
Досье "Дальневосточного капитала": По данным Руссдрагмета, основными продуктами производства Новоширокинского рудника являются свинцовый и цинковый концентраты с годовым объемом свинцового концентрата 20-28 тыс. тонн, цинкового концентрата - 8-9 тыс. тонн, а также золото и серебро. Подтвержденные запасы месторождения дают основания для прогноза стабильной отработки в течение 15 лет.
«Бору» предлагается уйти от монопродукта
Не исключено, что в Приморском крае, кроме «Дальполиметалла», вскоре появятся и другие производители полиметаллического концентрата. На совещании краевых горнопромышленников было высказано предложение диверсифицировать производство Горно-химической компании «Бор», уйти от монопродукта в условиях плохой конъюнктуры рынка. Дополнительным производством для него может стать добыча и обогащение полиметаллических руд. В Приморском крае есть неосвоенные запасы, часть которых находится в нераспределенном фонде недр, а часть - пролицензирована, но не добывается. Наиболее выгодным для «Бора» вариантом эксперты считают покупку бизнеса с готовой инфраструктурой по добыче и переработке руд и действующими лицензиями на недра. В этом случае «Бор» выиграет за счет сроков ввода производства в эксплуатацию.
Под готовым бизнесом подразумевается Приморская горнорудная компания «Восток», владеющая лицензиями на серебро-полиметаллические месторождения Таежное, Кумирное и Левобережное. Как отметил руководитель Отдела по недропользованию по Приморскому краю Михаил ПОПОВ, это лучшая перспектива для ГХК «Бор».
- Промышленный комплекс ПГРК «Восток» находится недалеко от Дальнегорска. Запустить производство на Таежном месторождении можно в течение нескольких месяцев, а дальше - расширять сырьевую базу за счет доразведки участков Кумирный и Левобережный. У «Бора» для этого есть главное - это коллектив.
Собственники ПГРК «Восток» позитивно оценивают возможную сделку по продаже компании. Во-первых, это позволит вывести ее из процедуры банкротства и сохранить лицензии на недра. По словам генерального директора Ruspacific Group (владелец ПГРК «Восток») Юрия СИВАЧЕНКО, диверсификация производства даст «Бору» возможность рыночного маневра, поможет полностью изменить экономику. В свою очередь, для ПГРК «Восток» объединение с «Бором» позволит запустить добычу и производство концентрата, считает он. Но, чтобы предприятие успешно заработало и стало приносить выручку, потребуются стартовые вложения, в частности в геологоразведку. Как считают участники переговоров, у акционеров «Бора» такие финансовые возможности есть. Кстати, акционеры ПГРК «Восток» ведут переговоры о продаже компании еще с одним потенциальным инвестором - иностранным. Однако процесс затягивается из-за санкций, применяемых к России из-за ситуации с Украиной.
ПГРК «Восток» нужен долгосрочный инвестор с деньгами, способный его докапитализировать - провести разведку и подтвердить запасы, сходятся во мнении наблюдатели. Но «Бор» может столкнуться с отсутствием кадров, имеющих разрешение на подземные работы, компания многие годы эксплуатирует открытый карьер.
Задачи минимум и максимум
- Проблемы горнодобывающих предприятий Приморья можно разделить на две части: те, что можно решить уже сегодня, и те, что потребуют длительного времени, - подводит итог последним события в отрасли Глеб Зуев. - Сначала надо облегчить экономическую составляющую предприятий, позволить им заработать, это возможно, в частности, за счет снижения стоимости электроэнергии. В дальнейшем надо ставить вопрос на федеральном уровне о снижении налога на добычу полезных ископаемых. Парадокс в том, что с ростом затрат на добычу руды из более глубоких горизонтов у нас возрастает налог на добычу - НДПИ. И надо, наконец, ставить вопрос подготовки кадров для отрасли или привлечения их на Дальний Восток из других регионов.
Пожеланием для вновь созданного Союза горнопромышленников Приморского края стало предложение активно включаться в работу, пытаясь как можно быстрее решать больные вопросы отрасли.
Как считает Михаил Попов, будущее горной отрасли Приморья базируется на нескольких центрах экономического роста, которые можно выделить в минерально-сырьевом комплексе края, ориентируясь на данные геологоразведочных работ. Ольгинский ЦЭР - близкий к обсуждаемой теме строительства металлургического передела. Минерагеническая специализация этого центра - свинец, цинк, серебро, олово. Здесь располагаются месторождения Щербаковское и Фасольное, расстояние между которыми составляет всего 8 км, что позволит перерабатывать на одной обогатительной фабрике руды, а также ряд слабоизученных полиметаллических рудопроявлений. Месторождения находятся всего в 60 км от Ольгинского морского порта, и ожидается, что будут пролицензированы в течение двух ближайших лет.
Кроме Ольгинского ЦЭРа на территории Приморья можно выделить еще как минимум три, считает Михаил Попов. Это Центральноприморский ЦЭР, где находятся перспективные золоторудные месторождения Глухое и Малиновское, комплексные олово-полиметаллические Зимнее и Дальнетаежное. А главное - на его территории расположена минерально-сырьевая база вольфрама - месторождение Скрытое, способное обеспечить потребности российской промышленности в вольфраме на несколько десятилетий.
Сихотэ-Алиньский ЦЭР содержит эпитермальный золото-серебряный и медно-порфировый типы минерализации. Данный район экономически слабо освоен, но, что важно, имеет разветвленную сеть лесовозных дорог и морские порты. Уссурийско-Лесозаводский ЦЭР, минерагеническая специализация которого - железо, марганец, графит, изучался в основном в 50-60-е годы прошлого столетия, и целостная картина, особенно по железорудным проявлениям, отсутствует, отмечает Михаил Попов. Однако в 2015 году здесь планируется начать геологоразведочные работы на графит, а с 2016 года - на железо-марганцевые руды. Важно, что Уссурийско-Лесозаводский ЦЭР располагается в экономически освоенном районе с развитой инфраструктурой, включая железную дорогу и ЛЭП.
Непосредственно для развития минерально-сырьевой базы «Дальполиметалла» интерес представляет Черемшанский рудный узел в Дальнегорском районе, в пределах которого уже эксплуатируется Майминовское серебро-полиметаллическое месторождение, а в нераспределенном фонде недр находится Красногорское месторождение, отмечает Михаил Попов. За счет федерального бюджета там же начинаются геологоразведочные работы на перспективном участке Арцевском.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2014 год.
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