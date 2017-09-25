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ООО "РН-Морской терминал Находка": полвека в строю
Однако ключевым фактором успешного развития Находкинского нефтетерминала на протяжении всей истории был и остается коллектив предприятия, где каждому сотруднику созданы условия для максимальной самореализации.
5 сентября 1967 года на нефтетерминале, возведенном на берегу бухты Новицкого, состоялся слив первой цистерны с мазутом. Этот день стал «точкой отсчета» для предприятия, которое быстро превратилось в ключевое звено в поставках нефтепродуктов потребителям внутри страны и за ее пределами. С момента основания новый порт был одной из главных отправных точек для «северного завоза», а по мере развития экономических связей со странами АТР росли объемы перевалки нефтепродуктов за рубеж.
Сегодня экспортные поставки продукции Комсомольского и Ачинского НПЗ, а также Ангарской нефтехимической компании, Хабаровского НПЗ составляют около 80% в общем грузообороте Находкинского нефтетерминала. Активно развивающееся направление - бункеровка судов различными видами топлива. При этом терминал по-прежнему играет ведущую роль в обеспечении Сахалина, Курил, Камчатки, Чукотки, Магаданской области, северных районов Приморского края нефтепродуктами, в том числе мазутом для объектов энергетики, автомобильным и авиационным топливом.
Новый импульс развитию Находкинского нефтетерминала придал состоявшийся более 20 лет назад приход нового акционера - ПАО «НК «Роснефть». Сегодня предприятию, недавно переименованному в ООО «РН-Морской терминал Находка», отводится важная роль в стратегических планах крупнейшей нефтяной компании страны, поэтому свой полувековой юбилей оно встречает в процессе масштабного обновления производственной базы. Цель преобразований, в которые головная компания вкладывает миллиарды рублей, - сделать производственный процесс максимально эффективным и безопасным.
Рекорды без ущерба безопасности
Символично, что 50-летний юбилей ООО «РН-Морской терминал Находка» выпал на 2017 год, который в России официально объявлен Годом экологии: особое внимание в ходе реконструкции основных мощностей предприятия было уделено соблюдению стандартов промышленной и экологической безопасности.
Сегодня система защиты на предприятии выстроена как в области предупреждения террористической угрозы, так и в плане обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности. Соблюдение установленных законодательством РФ норм и стандартов строго контролируется. Терминал сертифицирован по международным стандартам экологической безопасности на производстве ISO 14001, а также охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001, за соблюдением которых следит штатный аудитор. А поскольку НК «Роснефть» прошла сертификацию Bureau Veritas Certification в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии, а также по системе качества ISO 9001, соответствие этим стандартам проверяется не только у подразделений нефтетерминала, но и у подрядных организаций.
Предприятие имеет заранее разработанные планы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и прочих чрезвычайных ситуаций, а также договоры с соответствующими службами и профессиональными формированиями. Однако общество шагнуло еще дальше, создав дополнительное нештатное аварийно-спасательное формирование из своих работников. Именно это подразделение способно незамедлительно принять меры по локализации и ликвидации любой чрезвычайной ситуации еще до прибытия экстренных служб. Нештатное аварийно-спасательное формирование насчитывает более 70 человек. Все они аттестованы комиссией при Минэнерго РФ и официально имеют статус «спасатель». Раз в три года они проходят специальное обучение. Спасатели из числа работников нефтетерминала имеют навыки и оснащены всем необходимым оборудованием, техникой, снаряжением для проведения газоспасательных работ.
План обеспечения безопасности производства у Находкинского терминала существует и на случай военных действий. По аналогии с нештатным аварийно-спасательным формированием в ООО «РН-Морской терминал Находка» созданы нештатные формирования по выполнению мероприятий по гражданской обороне из числа работников, которые будут заниматься ликвидацией ЧС в военное время. В постоянной готовности поддерживается защитное сооружение нефтетерминала, которое два года подряд признается лучшим в Приморском крае. А в 2016 году по итогам проведенного ПАО «НК «Роснефть» смотра-конкурса по результатам работы в области ГО и ЧС нефетерминал был удостоен второго места среди 54 дочерних предприятий «Роснефти» в блоке «Коммерция и логистика».
Впрочем, забота о безопасности производства и окружающей среде для ООО «РН-Морской терминал Находка» - это не только следование обязательным требованиям законодательства, но и добровольный вклад в повышение комфорта жизни находкинцев. Работники терминала и члены их семей регулярно участвуют во всероссийских, краевых и муниципальных экологических проектах: субботниках, уборке береговой линии, высадке деревьев. Только в 2017 году запланировано свыше 20 мероприятий экологической направленности. А недавно на территории предприятия появилась аллея молодых дубков, выращенных школьниками Находки.
Инициатива поощряема
Во всех дочерних структурах НК «Роснефть» росту профессионального мастерства работников, поощрению их инициативы уделяется особое внимание. ООО «РН-Морской терминал Находка» проводит научно-технические конференции молодых специалистов. Главная мотивация для авторов лучших проектов, помимо солидных денежных премий, заключается в возможности внедрения их идей в производственный процесс компании «Роснефть». Добавим, что четыре авторских проекта, предложенных сотрудниками, уже нашли свое применение в производственной деятельности ООО «РН-Морской терминал Находка». Экономический эффект от них составил несколько миллионов рублей ежегодно.
Ежегодно сотрудники предприятия участвуют в конкурсе «Лучший по профессии», успешно представляя Находкинский нефтетерминал на дальневосточном и федеральном уровнях. Заботясь о будущем отрасли, сотрудники ООО «РН-Морской терминал Находка» уже восемь лет помогают готовить кадры в Роснефть-классах, где помимо углубленного изучения основных предметов, преподается ряд профильных дисциплин. Начиная с 2011 года выпускниками Роснефть-классов в школах Находки стали более 350 человек. Качественную подготовку будущих нефтяников подтверждают и результаты ЕГЭ, и итоговые аттестаты, и золотые и серебряные медали выпускников. После окончания школы ребята выбирают профильные вузы, а ООО «РН-Морской терминал Находка» в дальнейшем гарантирует им трудоустройство.
Предприятие - человеку
ООО «РН-Морской терминал Находка» предоставляет своим работникам не только соцпакет, поощрительные премии и страховые программы, но и широкий спектр дополнительных мер поддержки на все случаи жизни. Работники ООО «РН-Морской терминал Находка» могут рассчитывать на оказание материальной помощи, выделение средств для приобретения дорогостоящих лекарств и проведения операций. Большое внимание уделяется профилактике профзаболеваний: этому способствуют ежегодная диспансеризация и работа медпункта, укомплектованного квалифицированными специалистами (в том числе узкого профиля) и современным диагностическим и лечебным оборудованием. Одной из мер социальной поддержки является санаторно-курортное лечение, а у детей сотрудников есть возможность бесплатно отдохнуть в лагере. Повысить квалификацию сотрудники ООО «РН-Морской терминал Находка» могут пройдя профильное обучение в вузе за счет предприятия, а решить жилищный вопрос - получив льготную ссуду на покупку квартиры.
Предусмотрено немало мер поддержки для ветеранов предприятия. Каждый, кто ушел с нефтетерминала на пенсию, продолжает оставаться его частью, чувствуя заботу о себе и имея возможность получить помощь в медицинском пункте, бесплатную юридическую поддержку или помощь по хозяйству. Для ветеранов устраиваются экскурсии по нефтетерминалу и праздничные вечера. Как и прежде, предприятие продолжает оказывать материальную поддержку.
Сохранению лучших традиций, формированию командного духа способствуют спортивные состязания и творческие конкурсы, субботники и социальные проекты. Руководство ООО «РН-Морской терминал Находка» уверено: все это положительно сказывается на производственном процессе.
50 лет - время обновления
Находкинским нефтетерминалом за 50 лет работы будет достигнут рекордный показатель грузооборота: российским и зарубежным потребителям отправлено более 230 млн тонн нефтепродуктов. Важно, что повышение производственных показателей шло параллельно с укреплением надежности работы терминала за счет масштабной реконструкции резервуарного парка, обновления технологических трубопроводов, системы электроснабжения и очистных сооружений, противопожарной системы.
Реорганизация и модернизация ООО «РН-Морской терминал Находка» активно идут и сегодня. Дальнейшее увеличение объемов перевалки нефтепродуктов, расширение их номенклатуры, автоматизация и ускорение производственных процессов, обновление инженерной инфраструктуры и совершенствование системы безопасности - вот далеко не полный перечень приоритетных задач на ближайшие годы.
Благодаря обновлению производственных мощностей ООО «РН-Морской терминал Находка» останется главным проводником экономических интересов ПАО «НК «Роснефть» в АТР. Кроме того, огромное внимание, как и прежде, будет уделяться обеспечению комфортных и безопасных условий труда на предприятии, социальной защищенности его коллектива, созданию условий для максимальной самореализации каждого сотрудника.
Артем СТРОГИН.
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