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25 Сентября 2017, 10:50 | Компании

Рыба для страны: улучшение условий хранения

Строительство Холодильника в г. Владивосток и роль "АМГ групп" в реализации проекта

В г. Владивосток полным ходом идет реализация проекта по строительству Холодильника для хранения и перевалки рыбной продукции емкостью единовременного хранения до 30 000 тонн. Новый Холодильник позволит терминалу стать самым вместительным в России, поддерживающим температуру рыбопродукции до -25 градусов, и предоставлять услуги по концентрации, доставке, хранению, перевалке, подготовке и отправке рыбопродукции по нашей стране, а также на зарубежные рынки.

Проект, который реализует резидент СПВ ООО «Владивостокский рыбный терминал», получил статус приоритетного инвестиционного проекта и поддержан федеральным центром.

Строительная компания «АМГ групп» вносит вклад в реализацию объекта Холодильник в роли генерального проектировщика. Мы с гордостью ведем работу над проектом, поскольку он повлечет за собой существенные экономические изменения во всем регионе.

Задачи, которые мы решаем в ходе реализации:

- разработка и согласование концепции проекта;

- подбор оптимального варианта системы холодоснабжения;

- реализация полного комплекса проектных и изыскательских работ.

Проект представляет собой инфраструктурный объект Владивостокского морского рыбного порта. В его состав входят 5-этажный промышленный холодильник для хранения и перевалки рыбы до 30 000 тонн; компрессорный цех; пристроенный 10-этажный административно-бытовой корпус с залом для проведения рыбных аукционов и офисными помещениями; подземный этаж с паркингом на 55 автомобилей и складскими помещениями.

В настоящее время получено положительное заключение проектной документации и инженерных изысканий по объекту. Идет работа над получением разрешения на строительство. Впереди следующий этап работы над проектом - разработка «Рабочей документации».

За годы деятельности компании мы продемонстрировали свою экономическую стабильность и проявили себя как надежный партнер в реализации объектов гражданского, промышленного, транспортного строительства. Мы адаптируемся к индивидуальным требованиям заказчиков, учитываем специфику объектов: особый режим безопасности, требования к рентабельности, сложные климатические условия и многое другое.

Особое внимание мы уделяем ключевому этапу строительства - проектированию. Именно от качества проекта зависят сроки и стоимость возведения объекта, его безопасность, энергоэффективность, удобство эксплуатации, долговечность.

Проектирование объектов строительства специалистами «АМГ групп» можно разделить на 2 типа:

- жилые и административные здания, промышленные сооружения, специализированные и складские комплексы и т. д.;

- инженерные сооружения и системы жизнеобеспечения зданий.

Опыт наших специалистов в области проектирования позволяет выполнять вышеперечисленные виды объектов как по отдельности, так и в комплексе.

«АМГ групп» - надежный генеральный подрядчик для гражданского и промышленного строительства, в том числе в сложных климатических условиях. Основа нашей успешной работы - это грамотное планирование и постоянный контроль над каждым этапом работ.

Как генподрядная организация, «АМГ групп» берет на себя ответственность за весь комплекс работ: начиная с этапа подготовки документации, подбора команды, строительного контроля в течение всего периода строительства и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

Благодаря высокой мобильности ресурсов, «АМГ групп» реализует проекты по всей территории России и стран СНГ. В 2015-2016 гг. компания выступала в роли генерального подрядчика на объектах ООО «Транснефть-Балтика». Были реализованы объекты «Система обнаружения и контроля участка 840-882 км МНПП «Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск». 1 этап» и «Протекторная защита и анодные заземления на участках нефтепроводов Сургут - Полоцк, Ярославль - Москва, Ярославль - Кириши-1, Ярославль - Кириши-2». Значительный комплекс работ на этих объектах мы выполнили собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

Компания «АМГ групп» выполняет все виды общестроительных и инженерных работ объектов любой категории сложности: промышленных, транспортных, гражданских, инфраструктурных, объектов нефтегазовой отрасли. Для реализации проектов мы располагаем парком специализированной техники, строительного и пусконаладочного оборудования, собственной лицензированной электролабораторией и профильным программным обеспечением. Имеем необходимые лицензии, сертификаты, допуски и аккредитации для работ на различных объектах, в том числе специализированных.

В 2013-2014 гг. мы реализовали комплекс работ для ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». В частности, произвели оснащение техническими средствами охраны периметрового ограждения аэропортов г. Минеральные Воды и г. Горно-Алтайска.

Подробнее с нашими проектами можно ознакомиться на сайте www.amg-group.ru

Центральный офис:

г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., дом 5, офис 58  

+7 (812) 243-92-79

Филиал в г. Владивосток: +7 (423) 240-71-72

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: АМГ групп 


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