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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Восточный Порт" вновь лучший
Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе компании.
Конкурсная комиссия оценила работу крупнейшего угольного стивидора России в 2018 году на 46 баллов из 48 возможных. Наивысшие показатели получены по таким критериям, как «объем грузопереработки», «инвестиции в производство», «экологический менеджмент», «природоохранные мероприятия», «прибыль компании». Всего в конкурсе приняли участие 23 стивидорные компании страны.
«Победа в столь авторитетном конкурсе - очень высокая оценка работы АО «Восточный Порт». Максимальные баллы, полученные по разным критериям, подтверждают эффективность комплексного развития - от постоянного обновления оборудования до широкомасштабной программы по охране окружающей среды. Примечательно, что данную почетную награду наш коллектив получает уже в третий раз за последние пять лет. Это свидетельство правильности нашей стратегии и серьезный стимул для дальнейшей плодотворной работы», - отметил Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания». Грузооборот порта в 2018 году составил 24,2 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.
В АО «Восточный Порт» реализуется крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию объектов третьей очереди грузооборот АО «Восточный Порт» вырастет до 40-45 млн тонн угля в год. Проект реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе, Хакасии, Якутии и других угольных бассейнах России.
Фото пресс-службы АО «Восточный Порт»
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