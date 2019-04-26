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На воздушной подушке в ожидании денег
Строительство судов на воздушной подушке - производство первоочередной важности для обеспечения логистики труднодоступных районов Дальнего Востока. «Парящие суда» маневренны, способны передвигаться по воде и суше в любое время года. Они также нужны военным, так как позволяют осуществлять десантирование практически в любых условиях.
Специализируется на выпуске этой продукции Хабаровский судостроительный завод - предприятие с уникальной историей, технологиями и коллективом специалистов. Узнать о том, как обстоят дела на заводе, отправился обозреватель «Дальневосточного капитала» Олег Кульгин.
Борьба за выживание
АО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ) - один из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока, имеющий опыт строительства кораблей и судов разных классов и назначений из всех видов материалов, применяемых в судостроении. Однако сегодня его площадь хранит следы многолетнего запустения.
Ворота эллинга, где строят самые крупные корабли, наглухо закрыты - нет заказов. От многотысячного коллектива сохранился лишь «костяк». Везде видны следы деятельности арендаторов. Кто-то из них режет списанные баржи на металлом, кто-то «припарковал» на зимнюю стоянку речные пароходики - на заводе рады каждой копейке. И, честно говоря, именно это обстоятельство вселяет оптимизм: значит, коллектив не сложил руки в повседневной борьбе за выживание.
- С 2015 года предприятие работает по нарастающей, в работу берем все заказы, которые удается добыть, - рассказывает директор ХСЗ Игорь Васько. - Главная задача - увеличивать загрузку. В конце прошлого лета мы выполнили крупный контракт по гособоронзаказу и плавно перешли к гражданскому судостроению. Мы закончили, уточню, строительство и передали заказчику плавпричал. Затем у нас было небольшое затишье, но на этот год работой коллектив загружен полностью.
По контрактам, заключенным в 2018 году, работы разворачиваются полным ходом только сейчас. До этого, по словам директора, согласовывались договоры с проектантом, организовывали конкурсы на поставку металла. Металл полностью подошел только к концу марта, и в настоящее время полным ходом идет его раскройка под новые заказы.
На заводе сейчас строят два буксира по заказу Амурского судостроительного завода и понтон-батопорт. В главном корпусе царит оживление. Брызгают искрами сварочные аппараты, ухает гильотина, передвигаются с грузами краны. Уже видно, как приобретает черты корпус первого буксира. Он был заложен 27 ноября 2018 года, до этого у завода 4,5 года не было крупных контрактов на строительство судов, этот поможет предприятию встать на ноги. Руководит проектом Дмитрий Суторьма.
Досье «Дальневосточного капитала": Морской буксир проекта 00440. Осадка 3,5 метра, способен ходить как по реке, так и по морю. Силовая установка зарубежного образца, так как в России еще не научились делать двигатели нужной мощности для судов такого класса. Общая стоимость двух буксиров составляет 1.4 млрд рублей.
По его словам, с выполнением заказа проблем не возникает. Финансирование идет стабильно, металл получен, заказы на оборудование делаются. В августе 2020 года буксир будет сдан заказчику. Коллегам с Амурского судостроительного завода буксиры требуются для того, чтобы осуществлять проводку судов на достроечную базу во Владивосток. Хабаровская верфь имеет большой опыт строительства буксиров: делала их для Минобороны и для «Роснефти».
В надежде на местный бизнес
Актуальный заказ разместило прошлой осенью на предприятии краевое правительство - понтон-ботопорт. Он является своеобразным механическим «затвором» для дамбы, защищающей Южный округ Хабаровска от наводнений. Работа над ним тоже уже началась. Плюс, выполняются ремонт судов и заказы в рамках межзаводской кооперации хабаровских судоремонтников. Их объемы невелики, но отчасти позволяют загрузить завод и обеспечить часть зарплаты коллективу.
Один из них - глубокая модернизация самоходной баржи по заказу местной речной компании. Хабаровские корабелы не только «отскоблили и покрасили» днище, но и увеличили его размеры почти на треть в длину, усилили надстройку. После такой реновации баржа превратилась, по сути, в новое судно. Это, конечно, лишь подспорье, но в его поисках заводские менеджеры активно раскачивают региональный рынок.
- Те суда, которые сейчас ходят по Амуру, уже выработали все мыслимые сроки эксплуатации. Пока бизнесу, видимо, интересно «играть с огнем», но это - до поры до времени. Сама жизнь уже заставляет бизнес строить новые суда или хотя бы глубоко модернизировать имеющийся флот, - комментирует ситуацию гендиректор ХСЗ.
Есть на заводе и своеобразный задел в виде двух готовых корпусов речных пассажирских теплоходов проекта А45-2, которые были заказаны несколько лет назал правительством Хабаровского края, а также судна на воздушной подшке СВП-50. Головное судно серии «70 лет Победы« давно сдано и находится в эксплуатации. Строительство еще двух затормозил финансовый кризис.
Причина приостановки заключается в том, что цены на оборудование и материалы на этот теплоход рассчитывались в евро. Первый успели построить в старых ценах, а затем курс валюты подскочил, и пришлось все пересчитывать. Сейчас алгоритм решения проблемы найден. Корпуса двух теплоходов полностью готовы под монтаж оборудования, поэтому как только вопрос с документацией и финансированием решится, будет запущен процесс их достройки.
Квоты под киль
В принципе, проблема загрузки Хабаровского судостроительного завода может решиться после того, как реально заработает правительственная программа «Квоты под киль». Потенциальные заказчики пока замерли в ожидании. Наибольший интерес, по словам Игоря Васько, сейчас есть по краболовам. Все с большим напряжением ждут, когда завершится эпопея с определением квот на крабов. При этом «Русская рыбопромышленная компания» уже начала подготовку к выбору заводов, которые будут строить краболовы. Хабаровчане свои коммерческие предложения дали, появилось встречное предложение - немного упростить эти суда для того, чтобы они стали подешевле, но не в ущерб ходовым и краболовным качествам, естественно.
- В ценовую позицию ХСЗ попал нормально, дальше посмотрим, - комментирует топ-менеджер ХСЗ. - Мы также ждем протекционистских решений правительства РФ, которые бы простимулировали рыбодобывающие компании строить суда на российских верфях, в первую очередь - на дальневосточных, так как в этом регионе состредоточены основные мощности по рыбодобыче. Важно не упустить такой возможности и двинуть дальневосточное судостроение вперед, на качественно новый технологический уровень.
В этой связи обнадеживают слова зампреда правительства РФ и полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который заявил о необходимости протекционистской поддержки дальневосточных судостроителей на недавнем совещании по проблемам отрасли.
«Проблема не очень простая. Это не вопрос административного распределения. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом России, что дополнительно будут подготовлены предложения в этой части. Некоторые средства выделены на модернизацию Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. На мой взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся в Москве и продумаем программу: как сделать так, чтобы у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - уточнил он.
Нора для «Мурен»
Большие надежды судостроители Хабаровска возлагают на размещение на ХСЗ заказа Минобороны на «Мурены». В ходе недавнего визита в регион заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, с руководством хабаровской верфи состоялся предметный разговор по этому контракту. Это многомиллиардный заказ. Государственной программой вооружений предусмотрено строительство восьми таких судов, начиная с 2021 года. Однако зампред правительства России сообщил, что заказ на эти корабли будет размещен досрочно.
«Для того, чтобы поддержать завод, чтобы поддержать край, мы рассмотрим возможность досрочного заключения контракта, начиная с 2019 года. Я думаю, что речь нужно вести сразу о длительном контракте до 2027 года, чтобы завод мог планировать свои возможности, планы, экономику», - подчеркнул Юрий Борисов.
Досье «Дальневосточного капитала": Проект 12061 «Мурена» - десантный катер на воздушной подушке. На его вооружении две 30 мм автоматических установки типа АК-630, восемь комплектов переносных ЗРК типа «Игла». Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного устройства для постановки от десяти до 24 мин.
У Хабаровского судостроительного завода накоплен большой опыт в строительстве десантных кораблей «Мурена». Напомним, его создание было напрямую связано с необходимостью производства военных кораблей. Номерной завод № 151 в 1966 году был переименован в Хабаровский судостроительный. В 1958 году он приступил к подготовке производства и постройке для ВМФ СССР кораблей противолодочной обороны (ПЛО) проекта 159, а с 1963 года завод полностью перешел на военное судостроение.
Тихоокеанский флот пополняли сторожевые и противолодочные корабли, маломагнитные тральщики, ракетные катера и суда для замера физических полей. Бронированные артиллерийские корабли и корабли управления, десантные катера на воздушной подушке, сторожевые корабли получила Амурская речная флотилия. На экспорт построено более 20 кораблей, они отправлены в Индию, Сирию, на Кубу и в КНДР.
Нынешняя загрузка предприятия, по мнению специалистов, должна составлять 50 на 50 процентов военных и гражданских заказов. «Нам удалось на заводе сохранить технологии и специалистов. В том числе, не так давно обновить парк оборудования. Это самое главное. Сейчас здесь работает более 600 человек, костяк есть. Для дальнейшего развития предприятия нужно решить ряд кадровых и технологических задач», - отметил Игорь Васько.
В частности, необходимо увеличить численность работников как минимум на 100 человек, модернизировать устройство для спуска кораблей на воду - так называемый СЛИП - с 1500 до 2000 тонн водоизмещения. Это позволит заводу соответствовать уровню современных требований судостроения по технологическим и ценовым характеристикам.
Фото автора.
Олег КУЛЬГИН
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