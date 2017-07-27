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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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"Полиметалл" пришел в Приморье
«Приморская ГГК» была зарегистрирована в марте 2017 года, в конце мая в ЕГРЮЛ внесена запись о владении ее 100% долей компанией «Охотская ГГК». В то же время в реестр занесены сведения о залоге долей сроком до 1 апреля 2018 года, залогодержатель - ООО «Параллели».
По данным Росгеолфонда, «Приморской ГГК» принадлежат лицензии на участки Левобережный (серебро, лицензия - до февраля 2036 года), Кумирный (рудное золото и серебро, лицензия - до февраля 2036 года), месторождение Таежное (серебро, лицензия - до августа 2018 года).
До февраля 2017 года эти три лицензии принадлежали обанкротившемуся ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток», учредителем которой было Минимущество РФ.
Досье «Дальневосточного капитала»: Polymetal Int - одна из ведущих компаний по добыче золота и серебра в России, Казахстане и Армении. В 2016 году увеличила производство золота на 3%, до 27,7 тонны, серебра - снизила на 9%, до 908,2 тонны. Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент сохранилось приблизительно на уровне годом ранее - 1,269 млн унций (1,267 млн унций в 2015 году).
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год.
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