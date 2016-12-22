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27 Июля 2016, 10:58 | Компании

"Амур Машинери" 20 лет!

Юбилейное мероприятие прошло во Владивостоке

3 июня 2016 года компания «Амур Машинери» отметила свой юбилейный двадцатый день рождения вместе с заказчиками и партнерами. Местом проведения праздника был выбран Владивосток, о. Русский, кампус Дальневосточного федерального университета.

Организация торжественного приема, посвященного 20-летию компании, подразумевала официальную и развлекательную части с обширной тематической и шоу-программой.


 

 

 

 

 

Администраторы event-компании «РЕСТ» встречали прибывающих гостей и провожали в welcome-зону, где был предложен приветственный кофе, работал профессиональный фотограф.

Организация юбилейного мероприятия - процесс сложный и трудоемкий, требующий внимания к мелочам…

С самого начала официальной части, которая открылась специально созданным по случаю видеоприветствием, гости погрузились в атмосферу праздника.

Торжественной церемонии дал старт генеральный директор «Амур Машинери» Александр ШИШАКИН, поблагодарив всех присутствующих: заказчиков, партнеров, сотрудников и друзей - за то, что откликнулись на приглашение и приехали, чтобы провести этот особенный для компании день вместе с ней.

Особенно ценным подарком стало присутствие человека, знающего компанию со дня ее основания и вложившего в ее становление и развитие немало сил, - первого генерального директора ООО «Амур Машинери» Виктора БЕЛОВА.

Приветственные слова и поздравления прозвучали от Группы компаний «Борусан» и от компании «Катерпиллар».

Важной составляющей мероприятия была церемония вручения премии «Звено компании». Юбилей - это прекрасная возможность выразить благодарность постоянным клиентам, партнерам и сотрудникам, сказать им «спасибо» за сотрудничество на протяжении многих лет и значимый вклад в развитие компании. Награда в виде юбилейной стелы с золотым напылением явилась символом надежных партнерских отношений с заказчиками и знаком признательности сотрудникам, проработавшим в компании со дня ее создания.

В ходе мероприятия в адрес «Амур Машинери» прозвучало много добрых слов: поздравлений, благодарностей, напутствий… Официальная часть плавно перешла в «церемонию пожеланий»: каждый гость имел возможность записать свои пожелания компании на листке бумаги, чтобы затем прикрепить его к воздушному шарику и выпустить в небо. Внезапно накрывший остров Русский густой туман и холодный моросящий дождь не испугали гостей: все дружно вышли на улицу. Церемония оказалась молниеносно быстрой, но искренней и радостной, подарив участникам массу положительных эмоций.

Не менее занимательным стало продолжение праздника: развлекательная часть, где гостей ожидал торжественный ужин в панорамном ресторане на 12 этаже ДВФУ с видом на бухту Аякс, эксклюзивные тематические игры, выступления лучших дальневосточных артистов с применением передового высокотехнологичного оборудования, приятное общение в теплой обстановке. Гости произносили тосты и дарили подарки, фотографировались с помощью мобильной фотостудии «Патифот».

Компания «Амур Машинери» не осталась в долгу и подготовила для гостей множество сюрпризов. Один из них - розыгрыш коллекционных моделей - уменьшенных копий тяжелой техники Caterpillar. Среди клиентов и партнеров разыграли две модели спецтехники, а третью подарочную модель предложили в качестве лота на аукционе. Начальная цена - 3000 рублей. Желающие принять участие озвучивали цену, за которую они были готовы приобрести модель. Важнейшим условием аукциона был благотворительный взнос в сумме 50 000 рублей от «Амур Машинери», который добавлялся к итоговой сумме, вырученной в результате аукциона. Победителем аукциона стал Анатолий КОЩЕЕВ (ИП Кощеев А. Н.), предложивший 35 000 рублей. Таким образом, общая сумма благотворительного взноса составила 85 000 рублей. Все средства будут переданы в Детский дом №6 города Хабаровска.

Трансляция поздравительного видео, созданного из кадров, отснятых прямо во время мероприятия, также запомнилась участникам.

Финалом торжества стало выступление хабаровской группы «Up’рель», вместе с которой гости сочинили юбилейную песню в честь «Амур Машинери» и хором исполнили ее.

На протяжении всего торжества в воздухе витала невероятная атмосфера доброты и дружбы. Это был удивительный, волнующий, трогательный и искренний праздник, который невозможно забыть.

Выражаем глубокую признательность гостям, коллегам и event-компании «РЕСТ» за потрясающий праздник! Все вы сделали этот день особенным и ценным для «Амур Машинери».

Подробную информацию о компании можно найти на сайте: www.AmurMachinery.ru

Теги: юбилей  Амур Машинери 


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