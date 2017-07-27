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27 Июля 2017, 15:28 | Компании

Приморское морское пароходство недобрало активов

"Приморское морское пароходство" (ПМП), некогда гремевшее на весь мир, вынуждено сократить уставный капитал из-за снижения стоимости чистых активов. После потери всего флота компания только номинально именуется "пароходством", но в реальности выживает за счет сдачи в аренду недвижимости и круинговых услуг.

При этом основатель и основной владелец ПМП 66-летний Александр КИРИЛИЧЕВ уже второй раз покинул пост гендиректора, передоверив руководство компанией юрисконсульту Александру БУЗАКИНУ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Банк России 14 июня зарегистрировал допэмиссию обыкновенных акций ПАО «Приморское морское пароходство» (ПМП), размещаемых путем конвертации в акции с меньшей номинальной стоимостью. Уставный капитал общества, составляющий 796,392 млн рублей, будет сокращен в 5 раз, до 159 млн 278,4 тыс. рублей, путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1 рубля до 0,2 рубля.

Решение об уменьшении уставного капитала было принято акционерами ПМП на внеочередном собрании 13 января 2017 года. «За» было подано 601,117 млн голосов, принимавших участие в собрании (75,6093%), «против» - лишь 993,683 тыс. Именно такой расклад в акционерном капитале ПМП сохраняется на данный момент, когда Кириличев и Ко контролируют более трех четвертей капитала. При этом сам Александр Кириличев напрямую владеет лишь символическими 0,014% акций. На данный момент 55,47% акций ПМП принадлежат Банку Нью-Йорка Меллон (The Bank of New York Mellon, одна из ведущих компаний в мире по управлению активами и работе с ценными бумагами). Еще 19,96% и 19,13% принадлежат офшорным компаниям «Грейтвуд Ассетс Корпорэйшн» (Британские Виргинские острова) и «Изардия Холдингс Лимитед» (Кипр) соответственно.

Изменение уставного капитала связано с соблюдением законодательства в части его соответствия величине чистых активов общества. Уставный капитал не должен превышать величину чистых активов. Стоимость чистых активов ПМП колеблется: на начало 2015 года она составляла 1 млрд 252,083 млн рублей, на начало 2016 года - 1 млрд 252,128 млн рублей, на начало 2017 года - 895,149 млн рублей, на 31 марта 2017 года - 896,658 млн рублей.

«Странно, что Александр Дмитриевич (Кириличев) так держится за юридический статус ПМП. В текущем положении компании вполне логично сменить организационно-правовую форму с АО на ООО, чтобы упростить налоговые моменты и процедуру принятия управленческих решений. А вести «местечковый» бизнес, каким сегодня является ПМП, в формате публичного акционерного общества и вовсе подвиг. Можно было бы понять, если бы ПМП на сегодня представляло интерес для инвесторов, но кроме громкой вывески у компании практически ничего не осталось», - говорит представитель одной из стивидорных компаний.

В основном ООО предпочтительнее для ведения малого и среднего бизнеса. ПАО отличается более сложной организационной формой, однако имеет высокий статус в деловом мире и привлекает большее количество инвесторов. Разница между ООО и ПАО заключается в формировании уставного капитала, в отчетности, публичности и правилах ведения реестра участников.

В июне совет директоров ПАО «ПМП» досрочно прекратил полномочия генерального директора Александра Кириличева и назначил главой предприятия Александра Бузакина. Контракт с юрисконсультом PRISCO (Singapore) Pte Ltd (управляющая компания корпорации PRISCO) заключен сроком на 5 лет с 1 июня 2017 года. При этом Александр Кириличев сохранил пост председателя совета директоров ПМП, сформированного на годовом собрании 18 мая. Параллельно Александр Дмитриевич возглавляет филиал кипрской компании «Арлимекс Инвест Лимитед» в г. Москве.

Досье «Дальневосточного капитала»: Александр Кириличев занимал должность гендиректора компании с момента акционирования пароходства в 1992 году и по июнь 2005 года, когда его сменил Александр МИГУНОВ. В августе 2015 года Кириличев вернулся к управлению предприятием на срок до конца года, в январе 2016 года его полномочия были продлены на 5 лет - до конца 2020 года.

Отметим, что в новом составе совета директоров не нашлось места дочери Александра Кириличева Елене СЫЧЕВОЙ, входившей в предыдущий состав совета. В то же время в совете остались исполнительный директор по развитию проектов Дмитрий КИРИЛИЧЕВ (40-летний сын Александра Кириличева занимает должность управляющего директора Prisco (Singapore) Pte Ltd) и верные соратники Кириличева по бизнесу Алексей Мигунов и Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ.

Ранее ПМП покинул бывший первый заместитель гендиректора - исполнительный директор Константин ГЛОБЕНКО, занявший должность заместителя гендиректора по гражданскому судостроению - начальника управления по реализации проектов АО «Дальневосточный завод «Звезда».

Елена Сычева известна тем, что возглавляла созданный ПМП московский Приско Капитал Банк, на данный момент признанный банкротом после отзыва лицензии. При этом муж г-жи Сычевой Андрей СЫЧЕВ занимал должность начальника управления развития корпоративных отношений банка.

ЦБ ранее сообщал, что руководство кредитной организации могло вывести активы путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, а также проведения сделок уступки прав требований со связанными лицами, свидетельствуют результаты обследования финансового состояния банка, опубликованные на сайте ЦБ. По оценке временной администрации, стоимость активов банка год назад не превышала 0,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,3 млрд рублей. ЦБ отозвал лицензию у Приско Капитал Банка 29 июня. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил капитал. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка. Позже ЦБ направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Напомним, что год назад Александр Кириличев окончательно лишился флота.

Распродаже судов предшествовала попытка защитить бизнес от нападок кредиторов. 15 января 2016 года Primorsk International Shipping Limited (Кипр) и ее девять дочерних компаний-судовладельцев (зарегистрированы на Кипре и в Либерии), суда которых находились под управлением Prisco (Singapore) Pte Ltd, воспользовались преимуществами, предлагаемыми американской юрисдикцией, и подали заявления (добровольные прошения) о финансовой реорганизации в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве, с целью достижения приемлемого компромисса с кредиторами - теперь уже с участием суда. После этого основная угроза со стороны кредиторов была блокирована - суда продолжили работать согласно ранее заключенным контрактам. Однако уже в июле 2016 года 9 судов, принадлежавших созданной на базе пароходства корпорации Primorsk International Shipping Ltd. (PRISCO), на аукционе выкупила дочерняя компания «Совкомфлота» SCF Tankers Ltd. За четыре танкера ледокольного класса типа «афрамакс» LR2s общим дедвейтом 420 тыс. тонн и пять танкеров-продуктовозов ледового класса общим дедвейтом 255 тыс. тонн SCF Tankers заплатила $215 млн.

В настоящее время основными направлениями деятельности ПМП являются управление недвижимостью и сдача в аренду офисных, складских и производственных объектов, принадлежащих АО; предоставление услуг по подбору, аттестации и найму моряков для работы на морских судах (crewing); участие в управлении деятельностью дочерних хозяйственных обществ и автономной некоммерческой организации.

Итак, выживаемость детища Александра Кириличева уже на протяжении достаточно долгого периода времени обеспечивает сдача в аренду былых остатков роскоши.

«Эта недвижимость в основном расположена в г. Находке. По мнению менеджмента общества, состав объектов недвижимости сбалансирован по техническому состоянию, расположению и диапазону ставок аренды. При этом в поддержание и модернизацию объектов недвижимости непрерывно вкладываются средства, что позволяет обществу оставаться в Находке одним из крупнейших арендодателей в сегменте офисной недвижимости. Также на территории Партизанского района Приморского края общество успешно оперирует складом материально-технического обеспечения, предоставляя его площади в пользование арендаторам», - отмечает компания.

Тем не менее в стоимостном выражении выручка от аренды недвижимости в последние годы постоянно снижается: с 82,2 млн рублей в 2014 году до 72,2 млн в 2015 году и 70,5 млн в 2016 году.

А вот крюинговый бизнес понес невосполнимую утрату: в 2016 году прекратила свою деятельность Prisco (Singapore) Pte Ltd, что отразилось на объеме выручки ПМП и привело к частичным потерям в пуле специалистов (моряков), созданном за многие годы кропотливой кадровой работы и составлявшем порядка 400 человек.

«Однако менеджмент общества немедленно предпринял необходимые действия, направленные на поиск новых клиентов (судовладельцев и их судовых менеджеров), чтобы как минимум удержать высвободившихся моряков, сохранить наработанный кадровый резерв и уйти от падения выручки. В том числе для этого был усилен персональный состав департамента кадров общества. В целом, можно утверждать, что в этом направлении деятельности общество продолжает оставаться одним из ведущих региональных игроков», - поясняет ПМП.

Выручка ПМП от услуг по подбору моряков в 2016 году составила порядка 21 млн рублей, из которых основная часть поступила в долларах США. А общий дивидендный и прочий доход от участия в деятельности дочерних обществ составил в 2016 году лишь 16 млн рублей. Не так уж и много для компании, некогда генерировавшей выручку в сотни миллионов долларов.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

 

Теги: активы  ПМП 


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